В Киеве вооруженный мужчина захватил бизнес-центр — полиция - 12.10.2023 Украина.ру
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В Киеве вооруженный мужчина захватил бизнес-центр — полиция
В Киеве вооруженный мужчина захватил бизнес-центр — полиция - 12.10.2023 Украина.ру
В Киеве вооруженный мужчина захватил бизнес-центр — полиция
Правоохранители задержали в Киеве вооруженного мужчину, который ворвался в бизнес-центр и хаотично стрелял. Об этом 12 октября сообщили в телеграм-канале полиции
2023-10-12T10:01
2023-10-12T10:01
захват
оружие
полиция
новости
киев
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Инцидент произошел утром в четверг, вооруженный мужчина зашел в помещение офисного здания на бульваре Вацлава Гавела в Соломенском районе столицы. Под угрозой применения оружия он заставил охранников выйти и произвел несколько выстрелов, он также угрожал установить "растяжку" у входной двери, чтобы не пустить внутрь правоохранителей.В результате спецназу удалось задержать злоумышленника, никто не пострадал. Его мотивы пока неизвестны.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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захват, оружие, полиция, новости, киев
захват, оружие, полиция, Новости, Киев

В Киеве вооруженный мужчина захватил бизнес-центр — полиция

10:01 12.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Правоохранители задержали в Киеве вооруженного мужчину, который ворвался в бизнес-центр и хаотично стрелял. Об этом 12 октября сообщили в телеграм-канале полиции
Инцидент произошел утром в четверг, вооруженный мужчина зашел в помещение офисного здания на бульваре Вацлава Гавела в Соломенском районе столицы.
Под угрозой применения оружия он заставил охранников выйти и произвел несколько выстрелов, он также угрожал установить "растяжку" у входной двери, чтобы не пустить внутрь правоохранителей.
В результате спецназу удалось задержать злоумышленника, никто не пострадал.
Его мотивы пока неизвестны.
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27 сентября, 07:15
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