https://ukraina.ru/20231012/1050114857.html

В Киеве вооруженный мужчина захватил бизнес-центр — полиция

В Киеве вооруженный мужчина захватил бизнес-центр — полиция - 12.10.2023 Украина.ру

В Киеве вооруженный мужчина захватил бизнес-центр — полиция

Правоохранители задержали в Киеве вооруженного мужчину, который ворвался в бизнес-центр и хаотично стрелял. Об этом 12 октября сообщили в телеграм-канале полиции

2023-10-12T10:01

2023-10-12T10:01

2023-10-12T10:01

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Инцидент произошел утром в четверг, вооруженный мужчина зашел в помещение офисного здания на бульваре Вацлава Гавела в Соломенском районе столицы. Под угрозой применения оружия он заставил охранников выйти и произвел несколько выстрелов, он также угрожал установить "растяжку" у входной двери, чтобы не пустить внутрь правоохранителей.В результате спецназу удалось задержать злоумышленника, никто не пострадал. Его мотивы пока неизвестны.

https://ukraina.ru/20230927/1049718304.html

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захват, оружие, полиция, новости, киев