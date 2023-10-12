В Киеве вооруженный мужчина захватил бизнес-центр — полиция
Правоохранители задержали в Киеве вооруженного мужчину, который ворвался в бизнес-центр и хаотично стрелял. Об этом 12 октября сообщили в телеграм-канале полиции
Инцидент произошел утром в четверг, вооруженный мужчина зашел в помещение офисного здания на бульваре Вацлава Гавела в Соломенском районе столицы.
Под угрозой применения оружия он заставил охранников выйти и произвел несколько выстрелов, он также угрожал установить "растяжку" у входной двери, чтобы не пустить внутрь правоохранителей.
В результате спецназу удалось задержать злоумышленника, никто не пострадал.
Его мотивы пока неизвестны.
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