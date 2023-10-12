Оборона ВСУ разваливается под натиском российских военных - Скотт Риттер - 12.10.2023 Украина.ру
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Оборона ВСУ разваливается под натиском российских военных - Скотт Риттер
Оборона ВСУ разваливается под натиском российских военных - Скотт Риттер - 12.10.2023 Украина.ру
Оборона ВСУ разваливается под натиском российских военных - Скотт Риттер
В настоящее время действия российских войск по прорыву линии обороны ВСУ могут создать котёл для украинских военных. Об этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector
2023-10-12T09:32
2023-10-12T09:33
новости
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всу
скотт риттер
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"Украинская армия прямо сейчас разваливается. Прямо сейчас. Россия совершает прорывы. Они совершают прорывы повсюду", - заявил Риттер.По словам экс-разведчика, у ВСУ уже никого не осталось, чтобы заткнуть образующиеся дыры, и прямо сейчас "мы наблюдаем крах". Что является "лучшей демонстрацией силы, которая нужна России".Риттер считает, что Москва подаёт прямой сигнал НАТО и Западу: "Наша армия больше. Наша армия лучше. Мы подготовлены, мы закалены в боях. А все вы, жирные, жрущие пончики американцы и немцы, ничего не добьётесь".По данным на утро 12 октября, российские подразделения отразили все атаки ВСУ в районе Клещеевки в ДНР и вклинились в украинскую оборону на глубину от 300 до 600 метров.
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новости, россия, украина, всу, скотт риттер
Новости, Россия, Украина, ВСУ, Скотт Риттер

Оборона ВСУ разваливается под натиском российских военных - Скотт Риттер

09:32 12.10.2023 (обновлено: 09:33 12.10.2023)
 
© РИА Новости . Андрей Бортко / Перейти в фотобанкЭкс-разведчик ВС США С. Риттер представил свою книгу в Новосибирске
Экс-разведчик ВС США С. Риттер представил свою книгу в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Андрей Бортко
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В настоящее время действия российских войск по прорыву линии обороны ВСУ могут создать котёл для украинских военных. Об этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector
"Украинская армия прямо сейчас разваливается. Прямо сейчас. Россия совершает прорывы. Они совершают прорывы повсюду", - заявил Риттер.
По словам экс-разведчика, у ВСУ уже никого не осталось, чтобы заткнуть образующиеся дыры, и прямо сейчас "мы наблюдаем крах". Что является "лучшей демонстрацией силы, которая нужна России".
Риттер считает, что Москва подаёт прямой сигнал НАТО и Западу: "Наша армия больше. Наша армия лучше. Мы подготовлены, мы закалены в боях. А все вы, жирные, жрущие пончики американцы и немцы, ничего не добьётесь".
По данным на утро 12 октября, российские подразделения отразили все атаки ВСУ в районе Клещеевки в ДНР и вклинились в украинскую оборону на глубину от 300 до 600 метров.
Подготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
05:15
"Заходим в эти бреши": эксперт раскрыл, какую хитрость применяют в Авдеевке, чтобы перемалывать ВСУШтурмовые отряды ВС России активно атакуют позиции противника под Авдеевкой, откуда многие годы велись обстрелы столицы ДНР Донецка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
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