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Оборона ВСУ разваливается под натиском российских военных - Скотт Риттер
Оборона ВСУ разваливается под натиском российских военных - Скотт Риттер - 12.10.2023 Украина.ру
Оборона ВСУ разваливается под натиском российских военных - Скотт Риттер
В настоящее время действия российских войск по прорыву линии обороны ВСУ могут создать котёл для украинских военных. Об этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector
2023-10-12T09:32
2023-10-12T09:32
2023-10-12T09:33
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"Украинская армия прямо сейчас разваливается. Прямо сейчас. Россия совершает прорывы. Они совершают прорывы повсюду", - заявил Риттер.По словам экс-разведчика, у ВСУ уже никого не осталось, чтобы заткнуть образующиеся дыры, и прямо сейчас "мы наблюдаем крах". Что является "лучшей демонстрацией силы, которая нужна России".Риттер считает, что Москва подаёт прямой сигнал НАТО и Западу: "Наша армия больше. Наша армия лучше. Мы подготовлены, мы закалены в боях. А все вы, жирные, жрущие пончики американцы и немцы, ничего не добьётесь".По данным на утро 12 октября, российские подразделения отразили все атаки ВСУ в районе Клещеевки в ДНР и вклинились в украинскую оборону на глубину от 300 до 600 метров.
https://ukraina.ru/20231012/1050106850.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, украина, всу, скотт риттер
Новости, Россия, Украина, ВСУ, Скотт Риттер
Оборона ВСУ разваливается под натиском российских военных - Скотт Риттер
09:32 12.10.2023 (обновлено: 09:33 12.10.2023)
В настоящее время действия российских войск по прорыву линии обороны ВСУ могут создать котёл для украинских военных. Об этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector
"Украинская армия прямо сейчас разваливается. Прямо сейчас. Россия совершает прорывы. Они совершают прорывы повсюду", - заявил Риттер.
По словам экс-разведчика, у ВСУ уже никого не осталось, чтобы заткнуть образующиеся дыры, и прямо сейчас "мы наблюдаем крах". Что является "лучшей демонстрацией силы, которая нужна России".
Риттер считает, что Москва подаёт прямой сигнал НАТО и Западу: "Наша армия больше. Наша армия лучше. Мы подготовлены, мы закалены в боях. А все вы, жирные, жрущие пончики американцы и немцы, ничего не добьётесь".
По данным на утро 12 октября, российские подразделения отразили все атаки ВСУ в районе Клещеевки в ДНР и вклинились в украинскую оборону на глубину от 300 до 600 метров.