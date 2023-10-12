Западные чиновники настаивают на отправке российских активов Украине – Washington Post - 12.10.2023 Украина.ру
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Западные чиновники настаивают на отправке российских активов Украине – Washington Post
Западные чиновники настаивают на отправке российских активов Украине – Washington Post - 12.10.2023 Украина.ру
Западные чиновники настаивают на отправке российских активов Украине – Washington Post
Высокопоставленные американские чиновники усилили попытки подтолкнуть западные правительства к использованию сотен миллиардов долларов замороженных резервов центрального банка России для помощи Украине, пишет газета Washington Post со ссылкой на три источника
2023-10-12T07:12
2023-10-12T07:16
активы
россия
украина
сша
зарубежье
новости
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Эта идея получает новый импульс на фоне все более серьезных препятствий, с которыми сталкиваются правительства США и европейских стран в вопросе направления денег своих налогоплательщиков на спонсирование Украины.Тем не менее, отмечает газета, сохраняются серьезные юридические и финансовые препятствия, мешающие конфисковать активы РФ. Так, некоторые финансовые эксперты боятся, что если будут конфискованы российские активы, то правительства других стран могут решить забрать свои средства из еврозоны.Кроме того, организовать "неприкрытую экспроприацию" активов РФ в США мешают положения американской конституции, приводит газета мнение нескольких американских юристов.Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Несмотря на неоднократные заявления Еврокомиссии о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке (российских) авуаров никак не получается".
https://ukraina.ru/20231005/1049939001.html
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активы, россия, украина, сша, зарубежье, новости
активы, Россия, Украина, США, Зарубежье, Новости

Западные чиновники настаивают на отправке российских активов Украине – Washington Post

07:12 12.10.2023 (обновлено: 07:16 12.10.2023)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Высокопоставленные американские чиновники усилили попытки подтолкнуть западные правительства к использованию сотен миллиардов долларов замороженных резервов центрального банка России для помощи Украине, пишет газета Washington Post со ссылкой на три источника
Эта идея получает новый импульс на фоне все более серьезных препятствий, с которыми сталкиваются правительства США и европейских стран в вопросе направления денег своих налогоплательщиков на спонсирование Украины.
Тем не менее, отмечает газета, сохраняются серьезные юридические и финансовые препятствия, мешающие конфисковать активы РФ.
Так, некоторые финансовые эксперты боятся, что если будут конфискованы российские активы, то правительства других стран могут решить забрать свои средства из еврозоны.
Кроме того, организовать "неприкрытую экспроприацию" активов РФ в США мешают положения американской конституции, приводит газета мнение нескольких американских юристов.
Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Несмотря на неоднократные заявления Еврокомиссии о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.
Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке (российских) авуаров никак не получается".
Блинкен Энтони - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
5 октября, 16:27
"Украли честно, но европейцев надо убедить". Блинкен высказался об активах РФ зарубежом США проводят юридические исследования возможности конфискации зарубежных активов России, которыми фактически распоряжаются на Западе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает 5 октября издание Politico
 
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