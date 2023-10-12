https://ukraina.ru/20231012/1050111375.html
Западные чиновники настаивают на отправке российских активов Украине – Washington Post
Западные чиновники настаивают на отправке российских активов Украине – Washington Post - 12.10.2023 Украина.ру
Западные чиновники настаивают на отправке российских активов Украине – Washington Post
Высокопоставленные американские чиновники усилили попытки подтолкнуть западные правительства к использованию сотен миллиардов долларов замороженных резервов центрального банка России для помощи Украине, пишет газета Washington Post со ссылкой на три источника
2023-10-12T07:12
2023-10-12T07:12
2023-10-12T07:16
активы
россия
украина
сша
зарубежье
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/69/1033396936_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_bca16aa71351c475cf3c9a0cffd45961.jpg
Эта идея получает новый импульс на фоне все более серьезных препятствий, с которыми сталкиваются правительства США и европейских стран в вопросе направления денег своих налогоплательщиков на спонсирование Украины.Тем не менее, отмечает газета, сохраняются серьезные юридические и финансовые препятствия, мешающие конфисковать активы РФ. Так, некоторые финансовые эксперты боятся, что если будут конфискованы российские активы, то правительства других стран могут решить забрать свои средства из еврозоны.Кроме того, организовать "неприкрытую экспроприацию" активов РФ в США мешают положения американской конституции, приводит газета мнение нескольких американских юристов.Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Несмотря на неоднократные заявления Еврокомиссии о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке (российских) авуаров никак не получается".
https://ukraina.ru/20231005/1049939001.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/69/1033396936_20:194:2492:2048_1920x0_80_0_0_30ff3ff242bf61dddd8fcd02799261af.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
активы, россия, украина, сша, зарубежье, новости
активы, Россия, Украина, США, Зарубежье, Новости
Западные чиновники настаивают на отправке российских активов Украине – Washington Post
07:12 12.10.2023 (обновлено: 07:16 12.10.2023)
Высокопоставленные американские чиновники усилили попытки подтолкнуть западные правительства к использованию сотен миллиардов долларов замороженных резервов центрального банка России для помощи Украине, пишет газета Washington Post со ссылкой на три источника
Эта идея получает новый импульс на фоне все более серьезных препятствий, с которыми сталкиваются правительства США и европейских стран в вопросе направления денег своих налогоплательщиков на спонсирование Украины.
Тем не менее, отмечает газета, сохраняются серьезные юридические и финансовые препятствия, мешающие конфисковать активы РФ.
Так, некоторые финансовые эксперты боятся, что если будут конфискованы российские активы, то правительства других стран могут решить забрать свои средства из еврозоны.
Кроме того, организовать "неприкрытую экспроприацию" активов РФ в США мешают положения американской конституции, приводит газета мнение нескольких американских юристов.
Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Несмотря на неоднократные заявления Еврокомиссии о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.
Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке (российских) авуаров никак не получается".