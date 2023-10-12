Жертвами израильских ударов по сектору Газа стали более 1200 палестинцев - AFP - 12.10.2023 Украина.ру
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Жертвами израильских ударов по сектору Газа стали более 1200 палестинцев - AFP
Жертвами израильских ударов по сектору Газа стали более 1200 палестинцев - AFP - 12.10.2023 Украина.ру
Жертвами израильских ударов по сектору Газа стали более 1200 палестинцев - AFP
Израильские удары по сектору Газа привели к гибели уже более 1200 человек, ранения получили порядка 5,6 тысячи. Об этом со ссылкой на данные палестинского минздрава сообщает агентство Франс Пресс (AFP)
2023-10-12T06:31
2023-10-12T06:31
новости
палестина
израиль
сектор газа
погибшие
война
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Ранее власти палестинской автономии заявляли о примерно 1100 погибших мирных жителей."Число погибших возросло примерно до 1,2 тысячи человек, а число раненых - до 5,6 тысячи", - приводятся в сообщении слова представителя министерства.По обнародованным 11 октября данным газеты Times of Israel, жертвами эскалации палестино-израильского конфликта стали более 1200 жителей Израиля. Число погибших военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) возросло до 170 человек. В плену у палестинских боевиков находится более 100 пленных, включая высокопоставленных военных.В настоящее время известно о четырёх погибших гражданах России, ещё шестеро числятся пропавшими без вести.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, палестина, израиль, сектор газа, погибшие, война
Новости, Палестина, Израиль, сектор Газа, погибшие, война

Жертвами израильских ударов по сектору Газа стали более 1200 палестинцев - AFP

06:31 12.10.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВооруженный конфликт между Израилем и Палестиной
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать в
Израильские удары по сектору Газа привели к гибели уже более 1200 человек, ранения получили порядка 5,6 тысячи. Об этом со ссылкой на данные палестинского минздрава сообщает агентство Франс Пресс (AFP)
Ранее власти палестинской автономии заявляли о примерно 1100 погибших мирных жителей.
"Число погибших возросло примерно до 1,2 тысячи человек, а число раненых - до 5,6 тысячи", - приводятся в сообщении слова представителя министерства.
По обнародованным 11 октября данным газеты Times of Israel, жертвами эскалации палестино-израильского конфликта стали более 1200 жителей Израиля. Число погибших военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) возросло до 170 человек. В плену у палестинских боевиков находится более 100 пленных, включая высокопоставленных военных.
В настоящее время известно о четырёх погибших гражданах России, ещё шестеро числятся пропавшими без вести.
Дарья Митина интервью - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Вчера, 16:37
Дарья Митина: Чем бы ни закончилась зачистка сектора Газа, ХАМАС уже одержал победу над ИзраилемСекретарь ЦК Объединенной коммунистической партии по международным вопросам Дарья Митина рассказала изданию Украина.ру, какую роль играет ХАМАС в палестинском сопротивлении, и почему в одних странах его считают террористической организацией, а в других нет
 
НовостиПалестинаИзраильсектор Газапогибшиевойна
 
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