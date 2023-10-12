Жертвами израильских ударов по сектору Газа стали более 1200 палестинцев - AFP
Израильские удары по сектору Газа привели к гибели уже более 1200 человек, ранения получили порядка 5,6 тысячи. Об этом со ссылкой на данные палестинского минздрава сообщает агентство Франс Пресс (AFP)
Ранее власти палестинской автономии заявляли о примерно 1100 погибших мирных жителей.
"Число погибших возросло примерно до 1,2 тысячи человек, а число раненых - до 5,6 тысячи", - приводятся в сообщении слова представителя министерства.
По обнародованным 11 октября данным газеты Times of Israel, жертвами эскалации палестино-израильского конфликта стали более 1200 жителей Израиля. Число погибших военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) возросло до 170 человек. В плену у палестинских боевиков находится более 100 пленных, включая высокопоставленных военных.
В настоящее время известно о четырёх погибших гражданах России, ещё шестеро числятся пропавшими без вести.
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