https://ukraina.ru/20231012/1050111060.html

Жертвами израильских ударов по сектору Газа стали более 1200 палестинцев - AFP

Жертвами израильских ударов по сектору Газа стали более 1200 палестинцев - AFP - 12.10.2023 Украина.ру

Жертвами израильских ударов по сектору Газа стали более 1200 палестинцев - AFP

Израильские удары по сектору Газа привели к гибели уже более 1200 человек, ранения получили порядка 5,6 тысячи. Об этом со ссылкой на данные палестинского минздрава сообщает агентство Франс Пресс (AFP)

2023-10-12T06:31

2023-10-12T06:31

2023-10-12T06:31

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палестина

израиль

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война

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Ранее власти палестинской автономии заявляли о примерно 1100 погибших мирных жителей."Число погибших возросло примерно до 1,2 тысячи человек, а число раненых - до 5,6 тысячи", - приводятся в сообщении слова представителя министерства.По обнародованным 11 октября данным газеты Times of Israel, жертвами эскалации палестино-израильского конфликта стали более 1200 жителей Израиля. Число погибших военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) возросло до 170 человек. В плену у палестинских боевиков находится более 100 пленных, включая высокопоставленных военных.В настоящее время известно о четырёх погибших гражданах России, ещё шестеро числятся пропавшими без вести.

https://ukraina.ru/20231011/1050069672.html

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новости, палестина, израиль, сектор газа, погибшие, война