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Вашингтон может "легко и быстро" остановить кровопролитие на Украине - посол России в США
Вашингтон может "легко и быстро" остановить кровопролитие на Украине - посол России в США - 12.10.2023 Украина.ру
Вашингтон может "легко и быстро" остановить кровопролитие на Украине - посол России в США
Киевский режим "дышит на ладан", США могут легко и быстро остановить кровопролитие на Украине, прекратив поставлять Киеву военную помощь. Об этом говорится в заявлении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, 12 октября опубликованного в телеграм-канале посольства
2023-10-12T06:08
2023-10-12T06:08
2023-10-12T06:09
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Заявление российского дипломата касалось очередного пакета американской военной помощи киевскому режиму на 200 миллионов долларов.По словам дипломата, новый пакет помощи "украинским марионеткам" не решит поставленных Вашингтоном задач."Контрнаступление провалилось. Киевский режим дышит на ладан. Западные поставки лишь отдаляют перспективу окончания кровопролития", - прокомментировал Антонов нацеленность США на силовое решение и попытки "измотать и обескровить Россию".Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин 11 октября объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере 200 миллионов долларов. В него вошли артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с БПЛА, а также боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, поставляемой Украине.
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новости, россия, посольство рф, сша, украина, военная помощь, сво
Новости, Россия, посольство РФ, США, Украина, военная помощь, СВО
Вашингтон может "легко и быстро" остановить кровопролитие на Украине - посол России в США
06:08 12.10.2023 (обновлено: 06:09 12.10.2023)
Киевский режим "дышит на ладан", США могут легко и быстро остановить кровопролитие на Украине, прекратив поставлять Киеву военную помощь. Об этом говорится в заявлении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, 12 октября опубликованного в телеграм-канале посольства
Заявление российского дипломата касалось очередного пакета американской военной помощи киевскому режиму на 200 миллионов долларов.
"США могут легко и быстро урегулировать конфликт прекращением отправки на Украину военной помощи", - сказал Антонов.
По словам дипломата, новый пакет помощи "украинским марионеткам" не решит поставленных Вашингтоном задач.
"Контрнаступление провалилось. Киевский режим дышит на ладан. Западные поставки лишь отдаляют перспективу окончания кровопролития", - прокомментировал Антонов нацеленность США на силовое решение и попытки "измотать и обескровить Россию".
Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин 11 октября объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере 200 миллионов долларов. В него вошли артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с БПЛА, а также боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, поставляемой Украине.