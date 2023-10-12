https://ukraina.ru/20231012/1050109808.html
Россия начинает на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию – австрийский полковник
Россия начинает на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию – австрийский полковник - 12.10.2023 Украина.ру
Россия начинает на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию – австрийский полковник
Россия начинает вторую стратегическую воздушную кампанию против Украины, все признаки указывают на "надвигающуюся бурю". Об этом полковник австрийских Вооружённых сил Маркус Райснер 11 октября заявил в интервью телеканалу N-TV
2023-10-12T02:53
2023-10-12T02:53
2023-10-12T02:53
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"Мы увидели значительное количество беспилотников типа "Шахид" ["Герань"], на данный момент чуть более 500 — в масштабе, невиданном в последние месяцы. Также учащаются удары крылатыми ракетами по технической инфраструктуре", - сказал Райснер.По его мнению, это свидетельствует об "особенной суровости" наступающей зимы. Особенно с учётом того, что "россиянам регулярно удаётся выводить из строя украинскую ПВО"."Россия сейчас очень чётко заявляет: вы можете поставлять столько современного оружия, сколько хотите, мы просто подождём, потому что убеждены, что у вас нет… [возможности] поддерживать это в течение длительного периода времени. Война в Израиле играет им на руку… боеприпасы, которые идут в Израиль, не могут быть отправлены на Украину. Это ещё один фактор, который может заставить россиян поверить в то, что в данный момент у них дела идут хорошо", - считает полковник.Он полагает, что "время у украинцев заканчивается" и наступающие холода делают для них первоочередной задачей "попытку пережить зиму"."Вынуждены с большим разочарованием сказать: Запад сейчас находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось… Если посмотреть на то, что произошло за последние два дня, то придётся признать, что русским в некоторых местах удалось перейти в наступление", - утверждает Райснер.
https://ukraina.ru/20231011/1050090872.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, австрия, россия, украина, сво, бпла, ракеты, вкс, герань
Новости, Австрия, Россия, Украина, СВО, БПЛА, ракеты, ВКС, Герань
Россия начинает на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию – австрийский полковник
Россия начинает вторую стратегическую воздушную кампанию против Украины, все признаки указывают на "надвигающуюся бурю". Об этом полковник австрийских Вооружённых сил Маркус Райснер 11 октября заявил в интервью телеканалу N-TV
"Мы увидели значительное количество беспилотников типа "Шахид" ["Герань"], на данный момент чуть более 500 — в масштабе, невиданном в последние месяцы. Также учащаются удары крылатыми ракетами по технической инфраструктуре", - сказал Райснер.
По его мнению, это свидетельствует об "особенной суровости" наступающей зимы. Особенно с учётом того, что "россиянам регулярно удаётся выводить из строя украинскую ПВО".
"Россия сейчас очень чётко заявляет: вы можете поставлять столько современного оружия, сколько хотите, мы просто подождём, потому что убеждены, что у вас нет… [возможности] поддерживать это в течение длительного периода времени. Война в Израиле играет им на руку… боеприпасы, которые идут в Израиль, не могут быть отправлены на Украину. Это ещё один фактор, который может заставить россиян поверить в то, что в данный момент у них дела идут хорошо", - считает полковник.
Он полагает, что "время у украинцев заканчивается" и наступающие холода делают для них первоочередной задачей "попытку пережить зиму".
"Вынуждены с большим разочарованием сказать: Запад сейчас находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось… Если посмотреть на то, что произошло за последние два дня, то придётся признать, что русским в некоторых местах удалось перейти в наступление", - утверждает Райснер.