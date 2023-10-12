https://ukraina.ru/20231012/1050109808.html

Россия начинает на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию – австрийский полковник

Россия начинает на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию – австрийский полковник - 12.10.2023 Украина.ру

Россия начинает на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию – австрийский полковник

Россия начинает вторую стратегическую воздушную кампанию против Украины, все признаки указывают на "надвигающуюся бурю". Об этом полковник австрийских Вооружённых сил Маркус Райснер 11 октября заявил в интервью телеканалу N-TV

2023-10-12T02:53

2023-10-12T02:53

2023-10-12T02:53

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"Мы увидели значительное количество беспилотников типа "Шахид" ["Герань"], на данный момент чуть более 500 — в масштабе, невиданном в последние месяцы. Также учащаются удары крылатыми ракетами по технической инфраструктуре", - сказал Райснер.По его мнению, это свидетельствует об "особенной суровости" наступающей зимы. Особенно с учётом того, что "россиянам регулярно удаётся выводить из строя украинскую ПВО"."Россия сейчас очень чётко заявляет: вы можете поставлять столько современного оружия, сколько хотите, мы просто подождём, потому что убеждены, что у вас нет… [возможности] поддерживать это в течение длительного периода времени. Война в Израиле играет им на руку… боеприпасы, которые идут в Израиль, не могут быть отправлены на Украину. Это ещё один фактор, который может заставить россиян поверить в то, что в данный момент у них дела идут хорошо", - считает полковник.Он полагает, что "время у украинцев заканчивается" и наступающие холода делают для них первоочередной задачей "попытку пережить зиму"."Вынуждены с большим разочарованием сказать: Запад сейчас находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось… Если посмотреть на то, что произошло за последние два дня, то придётся признать, что русским в некоторых местах удалось перейти в наступление", - утверждает Райснер.

https://ukraina.ru/20231011/1050090872.html

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новости, австрия, россия, украина, сво, бпла, ракеты, вкс, герань