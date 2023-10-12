Россия начинает на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию – австрийский полковник - 12.10.2023 Украина.ру
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Россия начинает на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию – австрийский полковник
Россия начинает на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию – австрийский полковник - 12.10.2023 Украина.ру
Россия начинает на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию – австрийский полковник
Россия начинает вторую стратегическую воздушную кампанию против Украины, все признаки указывают на "надвигающуюся бурю". Об этом полковник австрийских Вооружённых сил Маркус Райснер 11 октября заявил в интервью телеканалу N-TV
2023-10-12T02:53
2023-10-12T02:53
новости
австрия
россия
украина
сво
бпла
ракеты
вкс
герань
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"Мы увидели значительное количество беспилотников типа "Шахид" ["Герань"], на данный момент чуть более 500 — в масштабе, невиданном в последние месяцы. Также учащаются удары крылатыми ракетами по технической инфраструктуре", - сказал Райснер.По его мнению, это свидетельствует об "особенной суровости" наступающей зимы. Особенно с учётом того, что "россиянам регулярно удаётся выводить из строя украинскую ПВО"."Россия сейчас очень чётко заявляет: вы можете поставлять столько современного оружия, сколько хотите, мы просто подождём, потому что убеждены, что у вас нет… [возможности] поддерживать это в течение длительного периода времени. Война в Израиле играет им на руку… боеприпасы, которые идут в Израиль, не могут быть отправлены на Украину. Это ещё один фактор, который может заставить россиян поверить в то, что в данный момент у них дела идут хорошо", - считает полковник.Он полагает, что "время у украинцев заканчивается" и наступающие холода делают для них первоочередной задачей "попытку пережить зиму"."Вынуждены с большим разочарованием сказать: Запад сейчас находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось… Если посмотреть на то, что произошло за последние два дня, то придётся признать, что русским в некоторых местах удалось перейти в наступление", - утверждает Райснер.
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новости, австрия, россия, украина, сво, бпла, ракеты, вкс, герань
Новости, Австрия, Россия, Украина, СВО, БПЛА, ракеты, ВКС, Герань

Россия начинает на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию – австрийский полковник

02:53 12.10.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Россия начинает вторую стратегическую воздушную кампанию против Украины, все признаки указывают на "надвигающуюся бурю". Об этом полковник австрийских Вооружённых сил Маркус Райснер 11 октября заявил в интервью телеканалу N-TV
"Мы увидели значительное количество беспилотников типа "Шахид" ["Герань"], на данный момент чуть более 500 — в масштабе, невиданном в последние месяцы. Также учащаются удары крылатыми ракетами по технической инфраструктуре", - сказал Райснер.
По его мнению, это свидетельствует об "особенной суровости" наступающей зимы. Особенно с учётом того, что "россиянам регулярно удаётся выводить из строя украинскую ПВО".
"Россия сейчас очень чётко заявляет: вы можете поставлять столько современного оружия, сколько хотите, мы просто подождём, потому что убеждены, что у вас нет… [возможности] поддерживать это в течение длительного периода времени. Война в Израиле играет им на руку… боеприпасы, которые идут в Израиль, не могут быть отправлены на Украину. Это ещё один фактор, который может заставить россиян поверить в то, что в данный момент у них дела идут хорошо", - считает полковник.
Он полагает, что "время у украинцев заканчивается" и наступающие холода делают для них первоочередной задачей "попытку пережить зиму".
"Вынуждены с большим разочарованием сказать: Запад сейчас находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось… Если посмотреть на то, что произошло за последние два дня, то придётся признать, что русским в некоторых местах удалось перейти в наступление", - утверждает Райснер.
Боевая работа минометных расчетов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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02:53Россия начинает на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию – австрийский полковник
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