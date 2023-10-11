Верховная Рада собрала более тысячи правок в госбюджет на 2024 год - 11.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231011/1050097341.html
Верховная Рада собрала более тысячи правок в госбюджет на 2024 год
Верховная Рада собрала более тысячи правок в госбюджет на 2024 год - 11.10.2023 Украина.ру
Верховная Рада собрала более тысячи правок в госбюджет на 2024 год
Законопроект о госбюджете Украины на 2024 года собрал 1620 правок депутатов Верховной Рады Украины. Об этом сообщают в своих аккаунтах члены парламента постсоветской республики
2023-10-11T16:10
2023-10-11T16:10
новости
украина
новости украины
бюджет
дефицит бюджета
оборонный бюджет
внешнее управление
финансовая помощь
сша
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102620/22/1026202270_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_c818ff36cf52ae62d96d719af965c89e.jpg
По мнению некоторых депутатов ВРУ, нынешняя цифра правок бюджета 2024 года – это "так себе". Такого мнения придерживается и депутата Ярослав Железняк, который прокомментировал ситуацию так: "Прошлые годы, даже нашей каденции, вносили по 2-3 тысячи правок в бюджет, в десятки раз больше самого бюджета. Поэтому 1620 правок на 12,5 трлн грн это даже меньше медианы".Тем временем Белый дом и Еврокомиссия озабочены продолжением финансирования нынешнего руководства Украины. К проблемам дефицита бюджета США добавился ещё и фактор войны Израиля с палестинским движением ХАМАС.Социологи из "Евробарометра" и других социологических служб констатируют снижение сторонников продолжения финансовой и иной помощи Украине. Особенно ярко эти настроения выражены в Польше и Словакии. Во Франции проходят массовые акции протеста против сокращения госрасходов на социальные нужды ввиду продолжения, в Германии на местных выборах победили сторонники такой линии – политические оппоненты Олафа Шольца.
https://ukraina.ru/20231011/1050095995.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102620/22/1026202270_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_590ec8476cdbcfc0da5c74e3b0fcfcb2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, новости украины, бюджет, дефицит бюджета, оборонный бюджет, внешнее управление, финансовая помощь, сша, ес, верховная рада
Новости, Украина, Новости Украины, бюджет, дефицит бюджета, оборонный бюджет, внешнее управление, финансовая помощь, США, ЕС, Верховная Рада

Верховная Рада собрала более тысячи правок в госбюджет на 2024 год

16:10 11.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Національний банк Українигривна гривны
гривна гривны - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Національний банк України
Читать в
Законопроект о госбюджете Украины на 2024 года собрал 1620 правок депутатов Верховной Рады Украины. Об этом сообщают в своих аккаунтах члены парламента постсоветской республики
По мнению некоторых депутатов ВРУ, нынешняя цифра правок бюджета 2024 года – это "так себе". Такого мнения придерживается и депутата Ярослав Железняк, который прокомментировал ситуацию так:
"Прошлые годы, даже нашей каденции, вносили по 2-3 тысячи правок в бюджет, в десятки раз больше самого бюджета. Поэтому 1620 правок на 12,5 трлн грн это даже меньше медианы".
Тем временем Белый дом и Еврокомиссия озабочены продолжением финансирования нынешнего руководства Украины. К проблемам дефицита бюджета США добавился ещё и фактор войны Израиля с палестинским движением ХАМАС.
Социологи из "Евробарометра" и других социологических служб констатируют снижение сторонников продолжения финансовой и иной помощи Украине. Особенно ярко эти настроения выражены в Польше и Словакии. Во Франции проходят массовые акции протеста против сокращения госрасходов на социальные нужды ввиду продолжения, в Германии на местных выборах победили сторонники такой линии – политические оппоненты Олафа Шольца.
Зеленский экономика гривна
15:34
Зеленский нацелился "уже сейчас, не теряя времени" освоить украденное Бельгией у РоссииУкраденные у России миллиарды евро будут потрачены на войну с Россией. Об этом 11 октября в Брюсселе заявил Владимир Зеленский.
 
НовостиУкраинаНовости Украиныбюджетдефицит бюджетаоборонный бюджетвнешнее управлениефинансовая помощьСШАЕСВерховная Рада
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:23Грег Вайнер о шансах Трампа стать президентом, а также как Дания заменит Польшу с Германией на Украине
16:16Что получит Израиль и с чем останется Украина: Аммар Канах о войне на Ближнем Востоке
16:13Геннадий Алёхин: Наши атакуют позиции ВСУ под Авдеевкой пчелиным роем, у противника остаются два выхода
16:11Решили попугать кого-то - Путин о стягиванию авианосцев США в Средиземном море
16:10Песков рассказал, что ждёт релокантов по возвращении в Россию
16:10Верховная Рада собрала более тысячи правок в госбюджет на 2024 год
15:46JNS: Израиль становится заложником Байдена в его стремлении победить на Украине
15:44"На рудники, где нет лета": Володин передумал отправлять релокантов в Магадан
15:34Зеленский нацелился "уже сейчас, не теряя времени" освоить украденное Бельгией у России
15:19Президент Литвы лично займётся релокацией крабовых палочек
15:18Румынский парламент отклонил законопроект о возврате территорий Украины и Молдавии
14:50В Латвии педагог лишилась работы за высказывание о русском языке
14:48Их сбила украинская ПВО. Министр обороны Румынии отчитался перед парламентом об упавших дронах
14:46Российский котёнок и ближневосточный клубок. Западная пропаганда пытается привязать Россию к ХАМАС
14:32Прощай, оружие! Здравствуйте, деньги
14:26Песков назвал приоритет для России в ситуации вокруг Израиля
14:25Столтенберг снова заявил о желании НАТО видеть Украину в своих рядах
13:54Как России получить контроль над Восточной Европой - Ищенко
13:53У 90% украинцев есть хотя бы один симптом, требующий психологической помощи - Минздрав Украины
13:53Кличко обвинил Зеленского в слежке за политическими оппонентами
Лента новостейМолния