https://ukraina.ru/20231011/1050097341.html
Верховная Рада собрала более тысячи правок в госбюджет на 2024 год
Верховная Рада собрала более тысячи правок в госбюджет на 2024 год - 11.10.2023 Украина.ру
Верховная Рада собрала более тысячи правок в госбюджет на 2024 год
Законопроект о госбюджете Украины на 2024 года собрал 1620 правок депутатов Верховной Рады Украины. Об этом сообщают в своих аккаунтах члены парламента постсоветской республики
2023-10-11T16:10
2023-10-11T16:10
2023-10-11T16:10
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По мнению некоторых депутатов ВРУ, нынешняя цифра правок бюджета 2024 года – это "так себе". Такого мнения придерживается и депутата Ярослав Железняк, который прокомментировал ситуацию так: "Прошлые годы, даже нашей каденции, вносили по 2-3 тысячи правок в бюджет, в десятки раз больше самого бюджета. Поэтому 1620 правок на 12,5 трлн грн это даже меньше медианы".Тем временем Белый дом и Еврокомиссия озабочены продолжением финансирования нынешнего руководства Украины. К проблемам дефицита бюджета США добавился ещё и фактор войны Израиля с палестинским движением ХАМАС.Социологи из "Евробарометра" и других социологических служб констатируют снижение сторонников продолжения финансовой и иной помощи Украине. Особенно ярко эти настроения выражены в Польше и Словакии. Во Франции проходят массовые акции протеста против сокращения госрасходов на социальные нужды ввиду продолжения, в Германии на местных выборах победили сторонники такой линии – политические оппоненты Олафа Шольца.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, новости украины, бюджет, дефицит бюджета, оборонный бюджет, внешнее управление, финансовая помощь, сша, ес, верховная рада
Новости, Украина, Новости Украины, бюджет, дефицит бюджета, оборонный бюджет, внешнее управление, финансовая помощь, США, ЕС, Верховная Рада
Верховная Рада собрала более тысячи правок в госбюджет на 2024 год
Законопроект о госбюджете Украины на 2024 года собрал 1620 правок депутатов Верховной Рады Украины. Об этом сообщают в своих аккаунтах члены парламента постсоветской республики
По мнению некоторых депутатов ВРУ, нынешняя цифра правок бюджета 2024 года – это "так себе". Такого мнения придерживается и депутата Ярослав Железняк, который прокомментировал ситуацию так:
"Прошлые годы, даже нашей каденции, вносили по 2-3 тысячи правок в бюджет, в десятки раз больше самого бюджета. Поэтому 1620 правок на 12,5 трлн грн это даже меньше медианы".
Тем временем Белый дом и Еврокомиссия озабочены продолжением финансирования нынешнего руководства Украины. К проблемам дефицита бюджета США добавился ещё и фактор войны Израиля с палестинским движением ХАМАС.
Социологи из "Евробарометра" и других социологических служб констатируют снижение сторонников продолжения финансовой и иной помощи Украине. Особенно ярко эти настроения выражены в Польше и Словакии. Во Франции проходят массовые акции протеста против сокращения госрасходов на социальные нужды ввиду продолжения, в Германии на местных выборах победили сторонники такой линии – политические оппоненты Олафа Шольца.