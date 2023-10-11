https://ukraina.ru/20231011/1050097341.html

Верховная Рада собрала более тысячи правок в госбюджет на 2024 год

Верховная Рада собрала более тысячи правок в госбюджет на 2024 год - 11.10.2023 Украина.ру

Верховная Рада собрала более тысячи правок в госбюджет на 2024 год

Законопроект о госбюджете Украины на 2024 года собрал 1620 правок депутатов Верховной Рады Украины. Об этом сообщают в своих аккаунтах члены парламента постсоветской республики

2023-10-11T16:10

2023-10-11T16:10

2023-10-11T16:10

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По мнению некоторых депутатов ВРУ, нынешняя цифра правок бюджета 2024 года – это "так себе". Такого мнения придерживается и депутата Ярослав Железняк, который прокомментировал ситуацию так: "Прошлые годы, даже нашей каденции, вносили по 2-3 тысячи правок в бюджет, в десятки раз больше самого бюджета. Поэтому 1620 правок на 12,5 трлн грн это даже меньше медианы".Тем временем Белый дом и Еврокомиссия озабочены продолжением финансирования нынешнего руководства Украины. К проблемам дефицита бюджета США добавился ещё и фактор войны Израиля с палестинским движением ХАМАС.Социологи из "Евробарометра" и других социологических служб констатируют снижение сторонников продолжения финансовой и иной помощи Украине. Особенно ярко эти настроения выражены в Польше и Словакии. Во Франции проходят массовые акции протеста против сокращения госрасходов на социальные нужды ввиду продолжения, в Германии на местных выборах победили сторонники такой линии – политические оппоненты Олафа Шольца.

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