https://ukraina.ru/20231011/1050094632.html

Грег Вайнер о шансах Трампа стать президентом, а также как Дания заменит Польшу с Германией на Украине

Грег Вайнер о шансах Трампа стать президентом, а также как Дания заменит Польшу с Германией на Украине - 11.10.2023 Украина.ру

Грег Вайнер о шансах Трампа стать президентом, а также как Дания заменит Польшу с Германией на Украине

Помощь Украине стала водоразделом между республиканцами и демократами в Палате представителей США. О том, что должен сделать Трамп, чтобы выиграть выборы в США и спасти Израиль, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2023-10-11T16:23

2023-10-11T16:23

2023-10-11T16:23

интервью

украина

израиль

хамас

джо байден

военная помощь

спикер

палата представителей когресса сша

война

конфликт

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Администрация Джо Байдена и конгрессмены рассматривают вариант увязки военной помощи Израилю с увеличением финансирования Украине. Белый дом предложил этот подход как потенциальный способ обеспечить финансирование вооруженным силам Украины (ВСУ), несмотря на противодействия со стороны некоторых парламентариев-республиканцев в палате представителей и Сенате, сообщает газета The Washington Post (WP) и телеканалы NBC и CNN.— Грег, Белый дом хочет увязать в один пакет помощь Украине и Израилю. Для чего это демократам и почему против республиканцы?— Демократы хотят консолидировать все в одном пакете, чтобы Украина получила полноценное финансирование, так как Израилю явно требуется больше средств, с учетом того, что уже дорогущий авианосец отправлен в поддержку еврейского государства.Республиканцы, в свою очередь, требуют разделить финансирование Украины и Израиля, чтобы пакет помощи для последнего шел в большем объеме. Таким образов они ведут жёсткую борьбу за голоса американских евреев, из которых 80%, как правило, привыкли голосовать за демократов.— Выборы нового спикера ожидаются 11 октября. Маккарти заявил, что готов снова занять должность спикера Палаты представителей США. Каковы его шансы вернуть себе место?— Маккарти обещал Байдену принять в Конгрессе бюджет помощи Украины (что привело к его отставке), поэтому вполне может рассчитывать на заслуженную поддержку демократов. Если Маккарти поддержат демократы и определённая часть республиканцев на голосовании, он может вернуть себе место.Однако, если Маккарти выдвинут только за счет голосов демократов, у него резко испортятся отношения с родной республиканской партией. Ни к чему хорошему это не приведёт. Все зависит от дисциплины в республиканской партии.— Какие шансы у Трампа стать на один-три месяца спикером Палаты представителей США, а затем вернуться в президентскую гонку?— Никаких шансов, потому что он не член Палаты представителей. Для него важнее и интереснее стать king makers— так называемым творцом королей, если переводить дословно.— То есть кого-то продвинуть на пост спикера нижней палаты Конгресса?— Да, пока его кандидат Джим Джордан из Огайо — председатель юридического комитета Палаты представителей. Также есть Стив Скаллис из Луизианы — лидер республиканцев в Палате представителей, второй человек после спикера.Среди умеренно-либеральных республиканцев можно выделить Кевина Хёрвина из Оклахомы, который возглавляет одну из крупнейших фракций республиканцев в Палате представителей.Если Трамп продвинет своего кандидата на пост спикера Конгресса США, его шансы стать кандидатом в президенты США на съезде республиканской партии вырастут колоссально.Еще один момент. Выборы спикера не хотят делать публичными и планируют провести их за закрытыми дверями всеми фракциями республиканской партии.— Трамп во время президентства пытался урегулировать палестино-израильские отношения. На Украину ездил советник Белого дома Джаред Кушнер, предлагал палестинцам деньги в обмен на сдачу Иерусалима… Вернется ли Трамп к этому с помощью "своего" спикера в Палате или на посту президента (если победит на выборах)?— Во-первых, Трамп сделал потрясающую вещь для Израиля. Он перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, что до него обещали все президенты, но никто этого не реализовал.Во-вторых, у Трампа очень хорошие, близкие, товарищеские отношения с Биньямином Нетаньяху. Если Нетаньяху останется премьером Израиля, а Трамп станет президентом Америки, я думаю, вопрос арабо-палестинского конфликта может быть решен.У Трампа — близкие отношения с саудитами, в частности — замечательные отношения с наследным принцем Саудовской Аравии Салманом, который целый месяц проводил время с его зятем Кушнером в бытность правления экс-президента. Если Трамп вернется в Белый дом, ему проще всего решать ситуацию на Ближнем Востоке.— Трамп считает, что предыдущая американская администрация принесла мир на Ближний Восток, в то время как нынешняя сводит его на нет. Вы согласны с этим?— У Байдена и Нетаньяху — отношения холодные и жесткие. То, что сейчас произошло в Израиле, с одной стороны, это падение его внутреннего рейтинга в стране.С другой стороны, наоборот, это улучшение отношений израильского премьера с администрацией Байдена, которой деваться некуда, и она вынуждена поддерживать Израиль — так как это ближайший американский союзник на Ближнем Востоке. Плюс, нельзя забывать про израильское лобби в США.Я не совсем согласен с Трампом в данном случае. Потому что при содействии администрации Байдена готовилось значительное потепление отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Если бы не война Израиля с ХАМАС, между странами установились бы дипломатические отношения. Израиль был готов помочь саудитам сделать ядерную программу, которая пригодилась бы для сдерживания Ирана.Тут нельзя однозначно говорить, что администрация Байдена провалила все дела на Ближнем Востоке. Да, были определенные моменты, которые накрылись в одночасье медным тазом.— У Белого дома нет рецепта, как остановить конфликт Израиля и Палестины. А у кого он есть?— Если вспомнить все конфликты, которые были между Израилем и палестинцами, сложно сказать, если вообще какой-то рецепт. Неясно, насколько Израиль готов покончить с ХАМАС.Разговор идет о том, что 35 батальонов израильской армии по тысяче человек и 4 дивизии по 10 тысяч человек (всего 75 тысяч) стоят на границе. Плюс, призваны 300 тысяч резервистов. По численности это сопоставимо с российскими силами, которые находятся на границе с Украиной. ХАМАС утверждает, что у них — 40 тысяч подготовленных бойцов.Если сухопутная операция со стороны Израиля начнется и его четырехсоттысячная армия зайдет на территорию Газы, от ХАМАС не останется ничего.В том случае, если к конфликту подключится Лига арабских государств, в том числе Египет как основной переговорщик — вмешаются и начнут требовать договоренностей – то это другое. Все будет зависеть от тех сценариев, которые будут предложены, и которых будет придерживаться сам Израиль.Но Израиль понес чудовищные потери. Вряд ли он пойдет на ликвидацию ХАМАС — это мое мнение.— Еще один тезис Трампа: причиной атаки на Израиль стало то, что США в мире воспринимают слабыми. К чему это сказано и с какой целью?— Это все предвыборная кампания и желание показать, что он, 77-летний Трамп, свежее, умнее и образованнее 80-летнего Байдена. Дескать, посмотрите, как действующий лидер падает с каждого велосипеда и трапа, а я, Трамп, — свежий, могучий, здравомыслящий.— На фоне обострения конфликта между Израилем и ХАМАС президент США Джо Байден и его жена Джилл устроили в Белом доме вечеринку с барбекю и живой музыкой, сообщает пресс-пул американского лидера. А что должен делать Байден, пока ХАМАС и Израиль воюют?— Не вся жизнь Америки заключается в Ближнем Востоке. Есть масса вопросов, проблем, побед и решений, которыми живут США.Что, Байден должен повесить на себя траурные ленты? Или Белый дом должен функционировать в траурном расписании? Жизнь, отдых и работа идут своим чередом. Я не вижу в этом никакой трагедии или скрытых смыслов.— Каким вы видите расклад на выборах в Польше с учетом конфликта в Израиле и исламистского фактора?— В Польше, в первую очередь, нужно учитывать фактор украинских беженцев. Поляки уже устали от них. В то же время охладели отношения Дуды с администрацией Зеленского. Извинений от Украины за поведение главы Киева не последовало. Это может сыграть в пользу консервативной политической партии "Право и справедливость".Я думаю, что лидера польской оппозиции Дональд Туск и его партия "Гражданская платформа", которая выступает с точки зрения либеральных европейских ценностей, не смогут получить серьезных цифр.Отношения Польши и Израиля — не самые хорошие. Несколько лет назад поляки приняли закон, в котором отказали в репарациях потомкам польских евреев. Сейчас из Израиля вывезли 215 польских граждан — на этом все.Для сравнения я приведу пример Риги, чей парламент год назад принял закон о сорока миллионах евро по репарациям общине местных евреев. Бедная, маленькая Латвия ведет себя лучше, чем жирная, успешная Польша.— А в Германии что происходит?— В Германии ситуация еще жестче: страшный рост цен; дикое число беженцев, особенно в Восточной Германии — украинцы получают пособие, социальные льготы. Их уменьшили, но все равно деньги идут на это.Немецкий избиратель очень разочарован позицией канцлера Шольца, который много чего обещал, но практически ничего не выполнил.— Дуда винит Москву в событиях на Ближнем Востоке. Глава Польши заявил, что обострение палестинско-израильского конфликта может отвлечь внимание Запада от конфликта на Украине и якобы тем самым "выгодно" Москве. У Дуды 15 октября выборы. Очки зарабатывает?— Конечно. Все — в предвыборный котел, чтобы все-таки получить максимально высокие результаты. Он отрабатывает свою зарплату, свою зону влияния. В общем-то, кроме Дуды, никто из глав правительств Евросоюза таких заявлений не делал, насколько я знаю.— Премьер-министр Дании Метте Фредериксен обратилась к Североатлантическому альянсу с призывом не поддаваться усталости от войны в Украине. Об этом она сказала 9 октября, выступая на парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене, ее цитирует издание The Guardian, пишет "Европейская правда". Какой интерес у Дании на Украине?— У меня несколько приятелей-датчан, с которыми я время от времени беседую. И у них, в отличие от финнов, достаточно жесткая проукраинская позиция. Честно говоря, для меня загадка, откуда в Дании такой жесткий проукраинский подход…Может быть, Дания пытается вернуться в мир влиятельных европейских государств, получить влияние в международной политике, начать решать какие-то вопросы. Дания запретила несколько лет назад эмиграцию, после того как приняла огромное число мусульманских беженцев, и датчане заявили, что это оккупация.— Дания сотрудничает с рядом европейских стран по поставкам боеприпасов Украине. В последний раз Дания выделила на эти цели 100 млн крон ($14,2 млн). Страна собирается купить оружейный завод в Северной Ютландии и производить боеприпасы…— Год назад немцы и поляки собирались сделать на территории Польши совместный завод по ремонту танков Leopard для Украины. Но закончилось это диким скандалом, когда немцы сказали, что стоимость, которую им выставляют поляки за ремонт танков, в несколько раз выше чем возможности, которые есть на территории самой Германии.Может быть, Дания пытается вступить в ту нишу, которую освободили немецко-польские отношения, и зайти на рынок поставок вооружения. Вообще, Копенгаген — это один из самых жестких, верных и преданных союзников США, оплот американского влияния в Скандинавии и Европе.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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