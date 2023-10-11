Зеленский планирует выжить грядущей зимой, и попросил поддержки - 11.10.2023 Украина.ру
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Зеленский планирует выжить грядущей зимой, и попросил поддержки
Зеленский планирует выжить грядущей зимой, и попросил поддержки - 11.10.2023 Украина.ру
Зеленский планирует выжить грядущей зимой, и попросил поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что думает, как выжить предстоящей зимой и приехал в Брюссель за "небольшой поддержкой"
2023-10-11T11:52
2023-10-11T11:52
новости
брюссель
нато
владимир зеленский
зима
рамштайн
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Утром 11 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Перед участием в заседании формата "Рамштайн" он выступил перед журналистами.Зеленский рассказал, что обсудит приоритеты для Украины, вопросы её защиты и "как выжить в предстоящей зиме".Президент Украины заявил, что он прибыл в Брюссель, так как ему нужно "немного поддержки лидеров".
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новости, брюссель, нато, владимир зеленский, зима, рамштайн
Новости, Брюссель, НАТО, Владимир Зеленский, зима, Рамштайн

Зеленский планирует выжить грядущей зимой, и попросил поддержки

11:52 11.10.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что думает, как выжить предстоящей зимой и приехал в Брюссель за "небольшой поддержкой"
Утром 11 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Перед участием в заседании формата "Рамштайн" он выступил перед журналистами.
Зеленский рассказал, что обсудит приоритеты для Украины, вопросы её защиты и "как выжить в предстоящей зиме".

"Грядущая зима для нас — один из самых сложных вызовов, которые нам предстоят. Мы планируем, как нам выжить будущей зимой", — заявил Зеленский.

Президент Украины заявил, что он прибыл в Брюссель, так как ему нужно "немного поддержки лидеров".
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