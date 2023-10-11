"Бульдозерами разобрали забор": Военный эксперт объяснил, почему ЦАХАЛ прозевал атаку ХАМАС - 11.10.2023 Украина.ру
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"Бульдозерами разобрали забор": Военный эксперт объяснил, почему ЦАХАЛ прозевал атаку ХАМАС
"Бульдозерами разобрали забор": Военный эксперт объяснил, почему ЦАХАЛ прозевал атаку ХАМАС - 11.10.2023 Украина.ру
"Бульдозерами разобрали забор": Военный эксперт объяснил, почему ЦАХАЛ прозевал атаку ХАМАС
Израиль сможет решить свои внутренние проблемы и провести быструю наземную операцию в Газе, если это позволят на Западе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
2023-10-11T11:04
2023-10-11T11:04
новости
хамас
армия
нападение
израиль
сектор газа
граница
политика
война
войска
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Какое бы ни было разгильдяйство в армии Израиля, в пограничных войсках служат хорошо подготовленные военные. Он непрерывно мониторят ситуацию мониторят с вертолетов и со спутников, рассказал эксперт.Поэтому сами израильские эксперты утверждают, что это грязная игра определенных политических сил, которые смоделировали очередной конфликт между Палестиной и Израилем, добавил он.Более того, ХАМАС серьезно подготовился к атаке. Они не могли незаметно накопить пять тысяч ракет. Перед нападением около 70 тысяч жителей Сектора Газа покинули свои дома через территорию Израиля, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231009/1050029603.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, хамас, армия, нападение, израиль, сектор газа, граница, политика, война, войска
Новости, ХАМАС, армия, нападение, Израиль, сектор Газа, граница, политика, война, войска

"Бульдозерами разобрали забор": Военный эксперт объяснил, почему ЦАХАЛ прозевал атаку ХАМАС

11:04 11.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкОбстановка в израильском городе Ашкелон
Обстановка в израильском городе Ашкелон - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Израиль сможет решить свои внутренние проблемы и провести быструю наземную операцию в Газе, если это позволят на Западе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
Какое бы ни было разгильдяйство в армии Израиля, в пограничных войсках служат хорошо подготовленные военные. Он непрерывно мониторят ситуацию мониторят с вертолетов и со спутников, рассказал эксперт.
Поэтому сами израильские эксперты утверждают, что это грязная игра определенных политических сил, которые смоделировали очередной конфликт между Палестиной и Израилем, добавил он.
"Я действительно не понимаю, как "хамасовцы" могли подойти к забору и начали его разбирать при помощи бульдозеров. Я был на границе с Газой. Граница перед Газой – это несколько километров пустого пространства. Там фиксируется любое передвижение", - отметил Амерберг.
Более того, ХАМАС серьезно подготовился к атаке. Они не могли незаметно накопить пять тысяч ракет. Перед нападением около 70 тысяч жителей Сектора Газа покинули свои дома через территорию Израиля, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 09.10.2023
9 октября, 16:03
"В броне образовалась дыра": Военный эксперт о том, почему ЦАХАЛ оказался не готов к удару ХАМАСаЦАХАЛ вообще оказался не готов к тому, что против него будет спланирована крупная операция, тогда как ХАМАС действовал напористо и решительно. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
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