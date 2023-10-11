"Бульдозерами разобрали забор": Военный эксперт объяснил, почему ЦАХАЛ прозевал атаку ХАМАС
Израиль сможет решить свои внутренние проблемы и провести быструю наземную операцию в Газе, если это позволят на Западе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
Какое бы ни было разгильдяйство в армии Израиля, в пограничных войсках служат хорошо подготовленные военные. Он непрерывно мониторят ситуацию мониторят с вертолетов и со спутников, рассказал эксперт.
Поэтому сами израильские эксперты утверждают, что это грязная игра определенных политических сил, которые смоделировали очередной конфликт между Палестиной и Израилем, добавил он.
"Я действительно не понимаю, как "хамасовцы" могли подойти к забору и начали его разбирать при помощи бульдозеров. Я был на границе с Газой. Граница перед Газой – это несколько километров пустого пространства. Там фиксируется любое передвижение", - отметил Амерберг.
Более того, ХАМАС серьезно подготовился к атаке. Они не могли незаметно накопить пять тысяч ракет. Перед нападением около 70 тысяч жителей Сектора Газа покинули свои дома через территорию Израиля, заключил собеседник издания.
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9 октября, 16:03"В броне образовалась дыра": Военный эксперт о том, почему ЦАХАЛ оказался не готов к удару ХАМАСаЦАХАЛ вообще оказался не готов к тому, что против него будет спланирована крупная операция, тогда как ХАМАС действовал напористо и решительно. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов