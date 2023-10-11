"Бульдозерами разобрали забор": Военный эксперт объяснил, почему ЦАХАЛ прозевал атаку ХАМАС

"В броне образовалась дыра": Военный эксперт о том, почему ЦАХАЛ оказался не готов к удару ХАМАСа

ЦАХАЛ вообще оказался не готов к тому, что против него будет спланирована крупная операция, тогда как ХАМАС действовал напористо и решительно. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов