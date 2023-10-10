https://ukraina.ru/20231010/1050054394.html

Михаил Амерберг: ЦАХАЛ пожинает плоды бардака, Запад атакует Приднестровье, а Россия готовит разгром ВСУ

Михаил Амерберг: ЦАХАЛ пожинает плоды бардака, Запад атакует Приднестровье, а Россия готовит разгром ВСУ - 10.10.2023 Украина.ру

Михаил Амерберг: ЦАХАЛ пожинает плоды бардака, Запад атакует Приднестровье, а Россия готовит разгром ВСУ

Возможно, кто-то хочет объединить израильское общество, окончательно решить вопрос с Газой и оправдать ситуацию с легким сливом Украины. Хотя Украину не сольют, еще рано. Но тенденции для этого создаются, считает эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг

2023-10-10T13:38

2023-10-10T13:38

2023-10-10T13:38

интервью

россия

всу

израиль

хамас

сша

сво

приднестровье

молдавия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Михаил, судя по видеоматериалам, которые поступают из Израиля, складывается впечатление, что ХАМАС полностью учел опыт СВО на Украине, в то время как ЦАХАЛ его полностью проигнорировал. Так ли все просто?- Не все так просто, но не все так сложно. Я в 2013 году учился в Израиле по молодежной программе и много общался с местными военнослужащими. Уже тогда они мне рассказывали, что у ЦАХАЛ есть две системные проблемы.Первое. В израильской армии очень много устаревшего оборудования. Реклама ЦАХАЛ как одной из самых высокотехнологичных армий мира не соответствует действительности. Я лично видел старые аналоговые радиостанции у бойцов и ужасную старую экипировку. Причем это было у линейных подразделений.Второе. В израильской армии произошло резкое падение общего уровня дисциплины. Сначала это объяснялось необходимостью бороться с дедовщиной и уставщиной, но это привело только к вакханалии в вооруженных силах.- В СМИ писали о скандалах, когда израильские девушки-военнослужащие размещали откровенные фотографии в форме.- Откровенные фотоснимки – это самое безобидное. Я имею в виду повальное употребление легких наркотиков, когда, например, двое военнослужащих накурились и чуть не пристрелили третьего. К тому же для израильской армии стала нормой ситуация, когда бойцы теряют оружие или магазины. Я уже не говорю о том, что военнослужащие массово забывают в автобусах значки и документы.Я учился в кибуце возле Ницаны. В один из шабатов я пошел погулять в окрестностях и нашел три одноразовых гранатомета прямо возле трассы. Они были заряжены и в боевом состоянии. Я не понимаю, как их можно было потерять. Приехали израильские военные, покачали головой и изъяли их. Это пример откровенного разгильдяйства.В израильской армии есть джобники (от английского job – работа), которые ходят на службу как в офис. У них развязаны шнурки, приспущены штаны, не заправлена рубаха. Они пьют кофе на остановках в полусонном состоянии. При этом у них есть табельное оружие. К ним может кто угодно подбежать, дать подзатыльник и забрать автомат.Короче говоря, в ЦАХАЛ в какой-то момент начался серьезный расслабон. Вроде бы странно, что сильнейшая армия в регионе вдруг просит военную помощь у США. А в курсе, что Израиль и так каждый год получает по три миллиарда долларов этой самой военной помощи? И если в Израиле говорят, что у них лучшая электроника и лучший IT, то что-то тут не срастается.- Вопрос в том, насколько быстро Израиль сможет решить эти проблемы и провести наземную операцию в Газе.- Насколько быстро это Израилю позволят сделать.Мы прекрасно знаем, кто этим манипулирует. Какое бы ни было разгильдяйство в армии, в пограничных войсках Израиля служат натасканные ребята. Там 24 часа в сутки ситуацию мониторят с вертолетов и со спутников. Я действительно не понимаю, как "хамасовцы" могли подойти к забору и начали его разбирать при помощи бульдозеров. Я был на границе с Газой. Граница перед Газой – это несколько километров пустого пространства. Там фиксируется любое передвижение. Поэтому сами израильские эксперты говорят, что это грязная игра определенных политических сил, которые эту ситуацию смоделировали.Более того, "Хамас" серьезно подготовился к атаке. Они не могли незаметно накопить пять тысяч ракет. Более того, за какое-то время до нападения около 70 тысяч жителей Сектора Газа оттуда уехали. А убыть они могут только в одну сторону – через территорию Израиля. Как можно было не обратить внимание на такой поток людей?В этой связи я напомню, что в Израиле проходили серьезные протесты по поводу судебных реформ. Еще в 2013 году израильское общество было серьезно расколото на сторонников и противников Нетаньяху, а сейчас этот раскол стал еще сильнее.И возможно, что кто-то хочет сильно объединить израильское общество, окончательно решить вопрос с Газой и оправдать ситуацию с легким сливом Украины. Хотя Украину не сольют. Еще рано. Но тенденции для этого создаются.Если сейчас на Ближнем Востоке начнется большая война, у США появятся аргументы, чтобы сказать: "Украина, извини. У нас тут очень старые союзники, которым наша помощь нужнее".- К слову о сливе Украины. Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Израиле никак не повлияет на ход СВО. Почему Россия занимает такую позицию?- Это правильная и адекватная позиция.Украинская тусовка в Израиле продвигает чушь, что это якобы Иран устроил подарок ко дню рождения Путина. Еще в Киеве говорят, что Россия якобы отдала "Хамасу" трофейное натовское оружие, чтобы дискредитировать Украину. Но это не имеет значения. СВО идет своим чередом.Тем не менее, ближневосточный конфликт в любом случае скажется на финансировании Киева и на политике США и Великобритании – главного спонсора терроризма. Потому что ни одна террористическая организация сама по себе существовать не может. А про радикальный исламизм мы узнали только в конце 1970х годов. До этого ничего подобного не было.- Тогда переходим к ситуации на фронте. Поступают сообщения о продвижении ВС РФ на 1,5 километра в районе Купянска и Гуляйполя, а также о серьезном огневом воздействии по позициям ВСУ в Авдеевке. Это разовая акция? Или перерастет в тенденцию?- Все эти продвижения пока носят тактический характер. Это подготовка более выгодных позиций, нанесение огневого поражения, отвлечение сил и средств противника, а, самое главное – его деморализация. Это правильно.Но наше наступление-наступление, как и взятие Купянска, произойдет не завтра. Это лишь подготовка к зимней, если не к весенней кампании.- Какова задача минимум у наших войск до весны?- Нам нужно больше личного состава. Надо не просто его нарастить, но и подготовить. Да, сейчас идет большой поток добровольцев. Говорят, что их достаточно. Но людей все равно много не бывает.К тому же, надо нарастить количество танков и ударных дронов. Без дронов сейчас воевать невозможно. Это основная сила на поле боя.Сейчас это все и происходит. Но конкретное окно возможностей будет зависеть и от погодных факторов.- Как именно погода повлияет на ход боевых действий?- Сейчас последние дни перед сезоном дождей. Скоро дороги раскиснут. В это время говорить о серьезных наступательных действиях этот период не приходится, если мы не хотим понести потери. Но когда будут морозы (в январе-феврале), окно возможностей у нас появится.Надо еще посмотреть, насколько эта зима будет снежной. Чем больше снега, тем хуже.- Еще насчет холодов. Украинская пропаганда говорит, что им выгодна пасмурная, потому что это затруднит работу нашей авиации. Российская пропаганда говорит, что им выгодно падение зеленки, потому что это облегчит работу нашей артиллерии и ударных дронов. Кто тут ближе к правде?- Все ближе к правде.Пасмурная погода сокращает возможности работы штурмовой авиации на отдельных участках. Хотя на работу "Калибров" и "Гераней" это никак не повлияет. Потому что они летят по запрограммированным целям.Так что тут правы все.- Отдельно хотел спросить об ударах по Одесской области. Если раньше мы дотягивались в основном до портовой инфраструктуры, то сейчас стали накрывать больше мест скопления личного состава и объектов военного производства. За счет чего нам это удалось?- За счет того, что у России наконец-то появилась адекватная система космической разведки. У нас были определенные запуски спутников. Хотя эта тема пока не раскрыта. Плюс, стало активнее работать одесское подполье. Оно у нас есть. И оно активно помогает российской армии.- По поводу нашего большого наступления есть дискуссия. Одни считают, что оно возможно лишь в том случае, когда у нас (как у ВСУ) будет очевидное направление для удара с простой и понятной целью. Другие же полагают, что для нас наоборот важно иметь несколько потенциальных направлений для удара. Что по этому поводу говорит военная наука?- Военная наука говорит, что противнику надо нанести комплексный максимальный ущерб: как на поле боя, так и в экономике. При этом необходимо понести наименьшие потери. Учитывая эти два важных момента, мы и должны подходить к наступательным операциям: как тактическим, так и стратегическим.Таким образом, любое наступление должно проходить в наилучших условиях для нас и в наихудших условиях для противника. К тому же, важен фактор внезапности. Да, в век информационных технологий его обеспечить сложно, но на Ближнем Востоке это все же удалось.- Если разобраться, то мы этим сейчас и занимаемся, и остается только ждать?- Мы этим занимаемся. Но надо не ждать, а заниматься этим каждый день.- Вы сказали, что российское наступление возможно весной. К чему в этой связи готовиться Приднестровью?- Ситуация с Приднестровьем требует отдельного глубокого изучения. Тут много противоречий.Запад понимает, что если сейчас начать агрессию, то режиму Майи Санду в Молдове придет конец. В тому же, это приведет к расширению украинского конфликта и втягиванию туда Румынии как страны НАТО. А это означает пройти по грани.Сейчас ситуация в подвешенном состоянии. Но Приднестровье – это закладка, которая в определенный момент даст о себе знать.Противник с двух сторон уже пытается деморализовать приднестровское общество. Они пытаются создать у населения впечатление, что тут нет работы и отсюда надо уезжать. Людей пичкают лживой информацией о якобы огромных зарплатах в Молдове. Мол, пора бы Тирасполю объединиться с Кишиневом.Я лично сталкиваюсь с этим в беседах с приднестровцами. И когда я им рассказываю о реальной жизни в Молдове с ее огромными ценами на коммуналку, то люди об этом как будто бы не знают. В общем, чувствуется рука ЦИПСО, которая конкретно обрабатывает ПМР.Кроме того, идет работа с приднестровскими чиновниками и силовиками. К каждому из них есть свой подход. Кого-то пытаются шантажировать, кого-то пытаются подкупить.Резюмирую. Противник занимается комплексной работой по деморализации будущего театра военных действий. Чтобы в нужный момент сопротивление в Приднестровье было минимальным. Чтобы большая часть жителей даже не выступило на защиту своей земли.А спасти ПМР от этого сценария может только продвижение российской армии.

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, израиль, хамас, сша, сво, приднестровье, молдавия