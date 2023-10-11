Жертвами палестино-израильского конфликта стали уже более 1200 израильтян - Times of Israel - 11.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231011/1050079133.html
Жертвами палестино-израильского конфликта стали уже более 1200 израильтян - Times of Israel
Жертвами палестино-израильского конфликта стали уже более 1200 израильтян - Times of Israel - 11.10.2023 Украина.ру
Жертвами палестино-израильского конфликта стали уже более 1200 израильтян - Times of Israel
Жертвами эскалации палестино-израильского конфликта стали уже более 1200 жителей Израиля. Об этом 11 октября сообщает газета Times of Israel
2023-10-11T09:01
2023-10-11T09:01
новости
израиль
палестина
война
погибшие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/08/1050008065_0:13:1201:688_1920x0_80_0_0_24214a55b10122796e9a598af6ba65b8.jpg
"Число погибших в результате атаки палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль в субботу (7 октября) продолжает расти, и по состоянию на утро среды (11 октября) превышает 1200 человек", - говорится в сообщении.Издание отмечает, что число погибших военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) возросло до 170 человек. В плену у палестинских боевиков находится более 100 пленных, включая высокопоставленных военных.По последним данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля увеличилось до 788.
https://ukraina.ru/20231010/1050064039.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/08/1050008065_134:0:1066:699_1920x0_80_0_0_fdc704d4bd400befa355e2ba9179dd3e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, израиль, палестина, война, погибшие
Новости, Израиль, Палестина, война, погибшие

Жертвами палестино-израильского конфликта стали уже более 1200 израильтян - Times of Israel

09:01 11.10.2023
 
Обстрел Израиль
Обстрел Израиль
Читать в
Жертвами эскалации палестино-израильского конфликта стали уже более 1200 жителей Израиля. Об этом 11 октября сообщает газета Times of Israel
"Число погибших в результате атаки палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль в субботу (7 октября) продолжает расти, и по состоянию на утро среды (11 октября) превышает 1200 человек", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что число погибших военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) возросло до 170 человек. В плену у палестинских боевиков находится более 100 пленных, включая высокопоставленных военных.
По последним данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля увеличилось до 788.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Вчера, 16:47
Революция глобального Юга. Чего ждать после палестино-израильского конфликтаСитуация на Ближнем Востоке может изменить расклад сил во всем мире
 
НовостиИзраильПалестинавойнапогибшие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:1919FortyFive: ВС России уничтожают дронами "Ланцет" дорогостоящую технику ВСУ
10:18Зеленский отказался баллотироваться на второй срок, если закончится СВО
10:06ВС России получили очередную партию танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М
10:03Зеленский прибыл в Брюссель на заседание НАТО
09:42"Дефицит военных растет": Азаров анонсировал ужесточение мобилизации на Украине
09:33Увязывание помощи Израилю и Украине "плохая идея" – кандидат в президенты США
09:01Жертвами палестино-израильского конфликта стали уже более 1200 израильтян - Times of Israel
09:00Попытки атаковать, опасения Зеленского, возвращение звёзд в РФ. Главное на Украине на утро 11 октября
08:55"Методы не меняются": Володин объяснил, зачем США разжигают конфликты
08:30Возможный удар США по Ирану обрушит поддержку Украины - Пушков
08:00Детей иностранцев-участников СВО предложили обучать бесплатно
08:00УАПЦ: самопровозглашённая и нелегитимная
07:28Крымскую квартиру семьи Зеленского выставили на продажу
07:03Впервые в России. Работодателей Приангарья поддержат субсидией при найме вернувшихся с СВО
07:02Новая оборонная стратегия. Чехия готовится к мировой войне
06:57Более 6 тысяч уголовных дел за коллаборационизм. Новые данные ООН подтвердили расчёты издания Украина.ру
06:41"Остатки Байдена", Израиль и тяжелое будущее. Украинские эксперты говорят о перспективах страны
06:38Российская ПВО уничтожила над Брянской областью два украинских БПЛА – губернатор
06:27Снесет Зеленского или превратит гривну в фантики. К чему приведёт рост госдолга Украины
06:21ВС России за сутки выбили ВСУ из 10 опорных пунктов в Запорожской области - Рогов
Лента новостейМолния