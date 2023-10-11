https://ukraina.ru/20231011/1050079133.html

Жертвами палестино-израильского конфликта стали уже более 1200 израильтян - Times of Israel

Жертвами палестино-израильского конфликта стали уже более 1200 израильтян - Times of Israel - 11.10.2023 Украина.ру

Жертвами палестино-израильского конфликта стали уже более 1200 израильтян - Times of Israel

Жертвами эскалации палестино-израильского конфликта стали уже более 1200 жителей Израиля. Об этом 11 октября сообщает газета Times of Israel

2023-10-11T09:01

2023-10-11T09:01

2023-10-11T09:01

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"Число погибших в результате атаки палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль в субботу (7 октября) продолжает расти, и по состоянию на утро среды (11 октября) превышает 1200 человек", - говорится в сообщении.Издание отмечает, что число погибших военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) возросло до 170 человек. В плену у палестинских боевиков находится более 100 пленных, включая высокопоставленных военных.По последним данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля увеличилось до 788.

https://ukraina.ru/20231010/1050064039.html

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новости, израиль, палестина, война, погибшие