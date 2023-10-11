США могут отправить к берегам Израиля вторую авианосную группу
04:42 11.10.2023 (обновлено: 04:43 11.10.2023)
США могут направить в восточную часть Средиземного моря ещё одну авианосную группу в дополнение к уже прибывшей в регион палестино-израильского конфликта. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает телеканал ABC
"США рассматривают вопрос о том, следует ли развернуть второй американский авианосец в Восточном Средиземноморье из-за кризиса между Израилем и ХАМАС", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ), авианосная ударная группа Gerald Ford прибыла в восточную часть Средиземного моря для "сдерживания действий, направленных на эскалацию ситуации и дальнейшее разжигание" конфликта.
Также сообщается о "работе над укреплением позиций США" в регионе, для чего уже "присутствующие эскадрильи истребителей" оперативно усиливают дополнительными самолётами F-15, F-16, A-10 ВВС США.