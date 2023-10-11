США могут отправить к берегам Израиля вторую авианосную группу - 11.10.2023 Украина.ру
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США могут отправить к берегам Израиля вторую авианосную группу
США могут отправить к берегам Израиля вторую авианосную группу - 11.10.2023 Украина.ру
США могут отправить к берегам Израиля вторую авианосную группу
США могут направить в восточную часть Средиземного моря ещё одну авианосную группу в дополнение к уже прибывшей в регион палестино-израильского конфликта. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает телеканал ABC
2023-10-11T04:42
2023-10-11T04:43
новости
сша
авианосец
израиль
палестина
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Как ранее сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ), авианосная ударная группа Gerald Ford прибыла в восточную часть Средиземного моря для "сдерживания действий, направленных на эскалацию ситуации и дальнейшее разжигание" конфликта.Также сообщается о "работе над укреплением позиций США" в регионе, для чего уже "присутствующие эскадрильи истребителей" оперативно усиливают дополнительными самолётами F-15, F-16, A-10 ВВС США.
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новости, сша, авианосец, израиль, палестина
Новости, США, авианосец, Израиль, Палестина

США могут отправить к берегам Израиля вторую авианосную группу

04:42 11.10.2023 (обновлено: 04:43 11.10.2023)
 
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny WhitlockИстребители ВВС США F-35A Lightning II
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny Whitlock
Читать в
США могут направить в восточную часть Средиземного моря ещё одну авианосную группу в дополнение к уже прибывшей в регион палестино-израильского конфликта. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает телеканал ABC
"США рассматривают вопрос о том, следует ли развернуть второй американский авианосец в Восточном Средиземноморье из-за кризиса между Израилем и ХАМАС", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ), авианосная ударная группа Gerald Ford прибыла в восточную часть Средиземного моря для "сдерживания действий, направленных на эскалацию ситуации и дальнейшее разжигание" конфликта.
Также сообщается о "работе над укреплением позиций США" в регионе, для чего уже "присутствующие эскадрильи истребителей" оперативно усиливают дополнительными самолётами F-15, F-16, A-10 ВВС США.
Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford. Архивное фото
02:54
В восточную часть Средиземного моря прибыл авианосец ВМС СШААвианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford прибыла в восточную часть Средиземного моря. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ)
 
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