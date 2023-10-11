https://ukraina.ru/20231011/1050077148.html

США могут отправить к берегам Израиля вторую авианосную группу

США могут отправить к берегам Израиля вторую авианосную группу - 11.10.2023 Украина.ру

США могут отправить к берегам Израиля вторую авианосную группу

США могут направить в восточную часть Средиземного моря ещё одну авианосную группу в дополнение к уже прибывшей в регион палестино-израильского конфликта. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает телеканал ABC

2023-10-11T04:42

2023-10-11T04:42

2023-10-11T04:43

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Как ранее сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ), авианосная ударная группа Gerald Ford прибыла в восточную часть Средиземного моря для "сдерживания действий, направленных на эскалацию ситуации и дальнейшее разжигание" конфликта.Также сообщается о "работе над укреплением позиций США" в регионе, для чего уже "присутствующие эскадрильи истребителей" оперативно усиливают дополнительными самолётами F-15, F-16, A-10 ВВС США.

https://ukraina.ru/20231011/1050076535.html

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новости, сша, авианосец, израиль, палестина