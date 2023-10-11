https://ukraina.ru/20231011/1050045268.html

Новая оборонная стратегия. Чехия готовится к мировой войне

Новая оборонная стратегия. Чехия готовится к мировой войне - 11.10.2023 Украина.ру

Новая оборонная стратегия. Чехия готовится к мировой войне

Чехия, небольшое центрально-европейское государство, в своей обновленной военной концепции откровенно ориентируется на противостояние с Россией, но, разумеется, – в составе НАТО

2023-10-11T07:02

2023-10-11T07:02

2023-10-11T07:02

эксклюзив

чехия

милитаризация

зарубежье

война

нато

россия

бюджет

ввп

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"А сколько у него дивизий?"Новая оборонная стратегии Чехии, принятая 4 октября, начинается с русофобской преамбулы про "варварскую агрессию России". РФ рассматривается в документе как главный противник. При этом в статье 66 "стратегии" сказано, что теперь армия Чешской Республики будет готовиться к "крупномасштабному затяжному конфликту высокой интенсивности". Откровенно звучит и статья 77-я: "Чешская Республика наращивает потенциал для проведения информационных и психологических операций".А каким боевым потенциалом располагают чехи? На сегодняшний день Армия Чешской Республики (Armáda České republiky) насчитывает около 25 тысяч человек. Сухопутные силы включают 4-ю бригаду быстрого развертывания (Градец, Табор, Жатец и Хрудим) и 7-ю механизированную бригаду, 13-й артиллерийскую бригаду (Джиндже), 102-й разведывательный батальон (Простеево), 601-й группу специального назначения, и ряд других подразделений. До последнего времени на вооружении Чехии имелось 30 танков Т-72, и еще 93 таких танка - на хранении, 48 единиц 152-мм САУ "Дана", 120 штук BVP-2 (аналог советского БПМ-2), МТЛБ, ЗРК КУБ М и другая советская техника. ВВС Чехии располагают 12-ю шведскими многоцелевыми истребителями JAS-39 Gripen, штурмовиками L-159 чешского производителя Aero Vodochody, советскими вертолетами Ми-8, Ми-24, Ми-35, Ми-171, и другими машинами. Стрелковое вооружение во многом обеспечивает знаменитая "Чешска зброевка" (CZ).Военный бюджет Чехии в 2023 году составил 1,5% от ВВП и еще не дотягивает до нормы НАТО в 2%. Но в этом мае сенаторы утвердили Закон об обороне, согласно которому "натовский стандарт" в 2% от ВВП на армию становится обязательным и для чехов. При этом за последние годы военные расходы этой небольшой страны и так резко выросли. Если считать в доле ВВП – то на 50%, в 2014 году это было менее 1%. А в денежном выражении финансирование чешской армии за последние 10 лет увеличилось еще больше - в 2,5 раза. В 2014 году на армию тратилось 1, 975 миллиардов долларов. Но с 2017 года начался его рост - в среднем на пятьсот-семьсот миллионов долларов каждый год. И уже военный бюджет 2022 года (сверстанный до начала СВО!) в 3,896 миллиарда долларов стал самым большим в истории Чехии. В 2023 на милитаризацию было выделено еще больше – уже 5 миллиардов долларов.Утяжеление бригадСегодня армия Чехии усиленно перевооружается. В новой "Оборонной стратегии" говорится о переходе на базе существующих механизированных бригад, дополненных новыми элементами боевой поддержки и обеспечения, к пресловутой "бригадной оперативной группе". Еще в прошлом году начальник военной полиции Чехии генерал Карел Ржека, посещая воинские части в Границах и Пршаславицах, заявил: "Мы выполняем свои обязательства перед НАТО и обороной страны, строительство тяжелой бригады является нашим приоритетом. Если мы хотим выжить на современном поле боя, мы должны как можно скорее заменить старую технику, такую как "бээмпешки" и танки". По словам же чешского министра обороны Яны Черноховой, необходимо уйти от зависимости от советской техники. В декабре 2022 года в 7-ю механизированную бригаду прибыл первый танк "Леопард 2А4" из ФРГ. До конца 2023 года должно быть поставлено еще 13 "Леопардов". А в мае правительство одобрило закупку 246 шведских боевых машин пехоты BVP CV90. Это в 2 раза больше, чем имеющихся сейчас в мехбригадах БМП, которые они должны заменить. Возможно, речь идет о расширении штатного состава действующих бригад, либо – о развертывании новых соединений.Особое внимание уделяется модернизации чешских ВВС. Военно-воздушный парк постепенно пополняется американским многоцелевым вертолетом 1Y Venom и ударным вертолетом AH-1Z Viper (взаимозаменяемой платформы H1). На сегодня в Чехии их уже шесть, всего чехи получат 12 новых и 8 б/у таких машин.Государственное авиационное предприятие LOM PRAHA является ведущим центром по ремонту вертолетов серии "Ми" в странах НАТО и ЕС, имеет свой центр подготовки пилотов в Пардубице, и центр тактического моделирования "ЛОМ ПРАГА" и обеспечивает переход ВВС Чехии на американские вертолеты платформы Н-1 (под это открыт специальный завод), их ремонт и подготовку пилотов. Ранее обучение летчиков велось на базе Корпуса морской пехоты США, теперь тренировочный стимулятор для H1 поставили в Чехию. Проходит и соответствующая модернизация аэродромов. Так, с 6 по 23 октября будет закрыта 21-я база тактической авиации на аэродроме "Часлав" в связи с работами на диспетчерской вышке и взлетной полосе. Часть персонала и техники переводятся оттуда на другие аэродромы. На "Чаславе" вместе с 22-й базой ВВС США ведется обучение чешских пилотов на учебном самолете L-159 ALCA и на "Грипенах". В новой оборонной концепции Чехии говорится и о переходе в будущем к "многоцелевому сверхзвуковому самолету нового поколения, который будет развернут в цифровом поле боя". Состоящие ныне на вооружении чешских ВВС "Грифоны" - истребители 4-го поколения. Идет ли речь о предстоящих поставках в Чехию F-35 5-го поколения, или других новейших машин, пока непонятно.Авантюры высокой интенсивностиСущественное сокращение армии после вступления Чехии в НАТО в 1999 году отнюдь не означало начала эры пацифизма. Именно с этого периода чешская армия, не воевавшая с 1945 года, начинает участвовать в военных конфликтах, причем зачастую – за тысячи километров от дома. Подразделения Армии Чешской Республики принимают участие в войнах в Афганистане и Ираке, в "миротворческих" миссиях в Мали и в Косово. Чешские военнослужащие понесли боевые потери в Афганистане, небоевые – в Косово. Сегодня "миссии" Армии Чешской Республики присутствуют в Ираке, на Синайском полуострове, на Голанских высотах, в Литве (Рукла), Латвии (Адажи) и в Словакии (учебный центр в Лешти), и в других странах. В июле в Латвии начала действовать 2-я оперативная группа 15-го инженерного полка по дистанционному выставлению минных заграждений. В августе правительство Чехии приняло решение направить группу спецназа в Нигер, а военных полицейских – в Украину.Сегодня Генеральный штаб армии Чехии координирует свою работу с командованием 5-го армейского корпуса США в Европе, в августе была достигнута договоренность о еще более тесном взаимодействии. В конце 2022 года чешская армия завершила масштабную передислокацию для лучшего "обеспечения безопасности Чехии".Ведется и активная идеологическая обработка военнослужащих в духе подготовки к противостоянию с Россией. Немалую роль по формированию соответствующих настроений в армии играет и католическая церковь. 26 июня министр обороны Яна Чернохова принимала участие в панихиде по "жертвам красного террора 1948-1989 годов", в июле кардинал Дука и примас Чехии Граубнер благословляли на аэродроме в Пардубице - многоцелевой вертолет En 480B-G отдельно, и весь учебный авиационный парк - в целом. Справедливости ради стоит отметить, что в Чехии, в отличие от Украины или Польши, еще чествуют военнослужащих 1-го чехословацкого корпуса, сформированного в годы войны в СССР. И даже иногда называют их "ветеранами Великой Отечественной войны". Но одновременно решающую роль в освобождении Чехословакии от нацизма стараются приписать США и союзникам. "Сегодня в Праге представители Минобороны почтили память жертв Гейдриха (нацистский наместник в Чехии – Г.В.) на полигоне Кобылиск и примут участие в панихиде "Спасибо, Америка!" в Пльзене", - сообщается, например, на сайте Минобороны Чехии. Идет подготовка и на случай ядерной войны. В конце апреля в Вышкове проходили курсы специалистов на случай применения ядерного оружия и иного ОМП, в них участвовали представители 25 стран. А 1 сентября начальник Генерального штаба чешской армии генерал-майор Карел Ржека посетил солдат 31-го полка радиационной, химической и биологической защиты, участвующих в силах Передового присутствия НАТО в Литве.При незначительной численности армии Чехии она занимает стратегически важную позицию в центре восточной линии развертывания НАТО. Войска Чехии и Словакии, вместе с Передовыми силами НАТО, могут быть оперативно выдвинуты как на украинский театр военных действий, так и к границам Белоруссии и России. Собственно говоря, это и не скрывается в новой "Оборонной стратегии": "Приоритетными операционными направлениями вооруженных сил Чешской Республики является Словакия, Польша и Литва". Также при необходимости военные силы из Чехии могут быть быстро переброшены на Балканы, например – в район Косова. Особое значение имеют аэродромы Чехии - для нанесения ракетных ударов воздушного базирования и транспортировке. Чехия является и важной площадкой для систем ПВО, радиоэлектронной разведки и РЭБ НАТО. В "Оборонной стратегии" заявлено и о намерении чешской армии обзавестись своими космическими спутниками.На последних учениях "Чешский лев-2023" в округе Градиште впервые за все время после распада ЧССР были привлечены бывшие военнослужащие из запаса. В них также участвовали военные из Польши, Словакии и Венгрии, учения проводились в формате "конфликта высокой интенсивности". Говоря другими словами – по сценарию мировой войны.Нужны ли жителям Праги и Брно такие интенсивные авантюры? Лучший ответ на этот вопрос дал в свое время самый знаменитый чех – бравый солдат Швейк.

https://ukraina.ru/20230405/1045057797.html

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Георгий Василевский

эксклюзив, чехия, милитаризация, зарубежье, война, нато, россия, бюджет, ввп