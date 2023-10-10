https://ukraina.ru/20231010/1050066904.html

Медведев обвинил Зеленского в финансировании ИГИЛ*

Медведев обвинил Зеленского в финансировании ИГИЛ* - 10.10.2023 Украина.ру

Медведев обвинил Зеленского в финансировании ИГИЛ*

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение имеют связи с ИГИЛ*. Об этом 10 октября заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

2023-10-10T17:33

2023-10-10T17:33

2023-10-10T17:46

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Скандальные заявления Зеленского о якобы поддержке Россией палестинского движения ХАМАС подтверждают давние сообщения о зависимости украинского политика, считает Медведев."Зеленский заявил, что за движением ХАМАС стоит Россия. С наркоманами бессмысленно говорить на языке разума, призывать включить мозги. Их нет, они сгорели под воздействием белого порошка", - констатировал Медведев.Накануне, 9 октября на Парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене Владимир Зеленский уровнял Россию и ХАМАС. 10 октября на пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, отвечая на вопрос о стоящих за активизировавшейся 7 октября палестинской группировки, Зеленский указал на Россию. Обвинения Зеленский подтвердил ссылкой на информацию из соцсетей.* ИГИЛ ("Исламское государство") - организация, деятельность которой запрещена на территории Российкой Федерации.

https://ukraina.ru/20231010/1050052582.html

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информационная война, новости, игил, хамас, украина, русофобия, дезинформация, информационная безопасность, владимир зеленский, россия, дмитрий медведев, терроризм