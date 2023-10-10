Медведев обвинил Зеленского в финансировании ИГИЛ*
17:33 10.10.2023 (обновлено: 17:46 10.10.2023)
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев записал обращение к участникам стратегической сессии "Росатома"
Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение имеют связи с ИГИЛ*. Об этом 10 октября заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Скандальные заявления Зеленского о якобы поддержке Россией палестинского движения ХАМАС подтверждают давние сообщения о зависимости украинского политика, считает Медведев.
"Зеленский заявил, что за движением ХАМАС стоит Россия. С наркоманами бессмысленно говорить на языке разума, призывать включить мозги. Их нет, они сгорели под воздействием белого порошка", - констатировал Медведев.
"Поэтому надо отвечать так: ИГИЛ (Исламское государство)* – традиционный партнёр украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете. Украинские власти признают близость позиций бандеровской идеологии и идеологии ИГИЛ.
ИГИЛ регулярно получает крупные спонсорские взносы от клики зеленского, а также разнообразное оружие, которое украдено укронационалистами из поставок НАТО. Участники ИГИЛ имеют секретные счета в банках Украины и тайно скупают украинскую недвижимость", - добавил Медведев.
Накануне, 9 октября на Парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене Владимир Зеленский уровнял Россию и ХАМАС. 10 октября на пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, отвечая на вопрос о стоящих за активизировавшейся 7 октября палестинской группировки, Зеленский указал на Россию. Обвинения Зеленский подтвердил ссылкой на информацию из соцсетей.
* ИГИЛ ("Исламское государство") - организация, деятельность которой запрещена на территории Российкой Федерации.
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