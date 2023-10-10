Медведев обвинил Зеленского в финансировании ИГИЛ* - 10.10.2023 Украина.ру
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Медведев обвинил Зеленского в финансировании ИГИЛ*
Медведев обвинил Зеленского в финансировании ИГИЛ* - 10.10.2023 Украина.ру
Медведев обвинил Зеленского в финансировании ИГИЛ*
Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение имеют связи с ИГИЛ*. Об этом 10 октября заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
2023-10-10T17:33
2023-10-10T17:46
информационная война
новости
игил
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владимир зеленский
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Скандальные заявления Зеленского о якобы поддержке Россией палестинского движения ХАМАС подтверждают давние сообщения о зависимости украинского политика, считает Медведев."Зеленский заявил, что за движением ХАМАС стоит Россия. С наркоманами бессмысленно говорить на языке разума, призывать включить мозги. Их нет, они сгорели под воздействием белого порошка", - констатировал Медведев.Накануне, 9 октября на Парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене Владимир Зеленский уровнял Россию и ХАМАС. 10 октября на пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, отвечая на вопрос о стоящих за активизировавшейся 7 октября палестинской группировки, Зеленский указал на Россию. Обвинения Зеленский подтвердил ссылкой на информацию из соцсетей.* ИГИЛ ("Исламское государство") - организация, деятельность которой запрещена на территории Российкой Федерации.
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информационная война, новости, игил, хамас, украина, русофобия, дезинформация, информационная безопасность, владимир зеленский, россия, дмитрий медведев, терроризм
информационная война, Новости, ИГИЛ, ХАМАС, Украина, Русофобия, дезинформация, информационная безопасность, Владимир Зеленский, Россия, Дмитрий Медведев, терроризм

Медведев обвинил Зеленского в финансировании ИГИЛ*

17:33 10.10.2023 (обновлено: 17:46 10.10.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев записал обращение к участникам стратегической сессии "Росатома"
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев записал обращение к участникам стратегической сессии Росатома - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение имеют связи с ИГИЛ*. Об этом 10 октября заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Скандальные заявления Зеленского о якобы поддержке Россией палестинского движения ХАМАС подтверждают давние сообщения о зависимости украинского политика, считает Медведев.
"Зеленский заявил, что за движением ХАМАС стоит Россия. С наркоманами бессмысленно говорить на языке разума, призывать включить мозги. Их нет, они сгорели под воздействием белого порошка", - констатировал Медведев.

"Поэтому надо отвечать так: ИГИЛ (Исламское государство)* – традиционный партнёр украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете. Украинские власти признают близость позиций бандеровской идеологии и идеологии ИГИЛ.

ИГИЛ регулярно получает крупные спонсорские взносы от клики зеленского, а также разнообразное оружие, которое украдено укронационалистами из поставок НАТО. Участники ИГИЛ имеют секретные счета в банках Украины и тайно скупают украинскую недвижимость", - добавил Медведев.

Накануне, 9 октября на Парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене Владимир Зеленский уровнял Россию и ХАМАС. 10 октября на пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, отвечая на вопрос о стоящих за активизировавшейся 7 октября палестинской группировки, Зеленский указал на Россию. Обвинения Зеленский подтвердил ссылкой на информацию из соцсетей.
* ИГИЛ ("Исламское государство") - организация, деятельность которой запрещена на территории Российкой Федерации.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
13:07
Песков прокомментировал обвинения Зеленского о причастности России к конфликту в ИзраилеПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что новый конфликт на Ближнем Востоке развязан при содействии России. Об этом 10 октября сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"
 
информационная войнаНовостиИГИЛХАМАСУкраинаРусофобиядезинформацияинформационная безопасностьВладимир ЗеленскийРоссияДмитрий Медведевтерроризм
 
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