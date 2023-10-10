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Представитель Белого дома заплакал, комментируя жертвы Израиля

Представитель Белого дома заплакал, комментируя жертвы Израиля - 10.10.2023 Украина.ру

Представитель Белого дома заплакал, комментируя жертвы Израиля

Внезапную чувствительность продемонстрировал в прямом эфире CNN представитель Белого дома Джон Кирби при комментировании жертв нынешнего обострения арабо-израильского конфликта. Чиновник сбивающимся тоном сообщил, как ему жаль наблюдать снижение "человеческой стоимости".

2023-10-10T15:37

2023-10-10T15:37

2023-10-10T15:51

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"Очень сложно смотреть на эти кадры, - сказал дрожащим голосом Кирби. – Человеческая стоимость… Люди, семья, братья, сёстры… Да, это сложно. Я извиняюсь".Ранее ни Кирби, ни другие представители Белого дома не демонстрировали подобной чувственности. Не оплакивали о ни жертв "Одесской Хатыни", ни детей, увековеченных на донецкой "Аллее Ангелов". Наоборот: госсекретарь США Хиллари Клинтон ликовала, рассматривая кадры кровавых расправ в Ливии, а её муж публично оправдывал военные преступления США во время спецопераций по всеми миру.Израиль является военно-политическим союзником США в регионе. Представители еврейской диаспоры занимают высокие должности в бизнесе и чиновничьей иерархии США. До начала СВО на Украине наибольший объём военной помощи США получал Израиль.

https://ukraina.ru/20231010/1050044707.html

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новости, белый дом, джон кирби, информационная война, pr, палестина, израиль, военные преступления, спецоперация, война, сми, диаспора