https://ukraina.ru/20231010/1050058637.html
Представитель Белого дома заплакал, комментируя жертвы Израиля
Представитель Белого дома заплакал, комментируя жертвы Израиля - 10.10.2023 Украина.ру
Представитель Белого дома заплакал, комментируя жертвы Израиля
Внезапную чувствительность продемонстрировал в прямом эфире CNN представитель Белого дома Джон Кирби при комментировании жертв нынешнего обострения арабо-израильского конфликта. Чиновник сбивающимся тоном сообщил, как ему жаль наблюдать снижение "человеческой стоимости".
2023-10-10T15:37
2023-10-10T15:37
2023-10-10T15:51
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"Очень сложно смотреть на эти кадры, - сказал дрожащим голосом Кирби. – Человеческая стоимость… Люди, семья, братья, сёстры… Да, это сложно. Я извиняюсь".Ранее ни Кирби, ни другие представители Белого дома не демонстрировали подобной чувственности. Не оплакивали о ни жертв "Одесской Хатыни", ни детей, увековеченных на донецкой "Аллее Ангелов". Наоборот: госсекретарь США Хиллари Клинтон ликовала, рассматривая кадры кровавых расправ в Ливии, а её муж публично оправдывал военные преступления США во время спецопераций по всеми миру.Израиль является военно-политическим союзником США в регионе. Представители еврейской диаспоры занимают высокие должности в бизнесе и чиновничьей иерархии США. До начала СВО на Украине наибольший объём военной помощи США получал Израиль.
https://ukraina.ru/20231010/1050044707.html
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Украина.ру
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новости, белый дом, джон кирби, информационная война, pr, палестина, израиль, военные преступления, спецоперация, война, сми, диаспора
Новости, Белый дом, Джон Кирби, информационная война, pr, Палестина, Израиль, Военные преступления, Спецоперация, война, СМИ, диаспора
Представитель Белого дома заплакал, комментируя жертвы Израиля
15:37 10.10.2023 (обновлено: 15:51 10.10.2023)
Внезапную чувствительность продемонстрировал в прямом эфире CNN представитель Белого дома Джон Кирби при комментировании жертв нынешнего обострения арабо-израильского конфликта. Чиновник сбивающимся тоном сообщил, как ему жаль наблюдать снижение "человеческой стоимости".