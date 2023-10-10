Представитель Белого дома заплакал, комментируя жертвы Израиля - 10.10.2023 Украина.ру
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Представитель Белого дома заплакал, комментируя жертвы Израиля
Представитель Белого дома заплакал, комментируя жертвы Израиля - 10.10.2023 Украина.ру
Представитель Белого дома заплакал, комментируя жертвы Израиля
Внезапную чувствительность продемонстрировал в прямом эфире CNN представитель Белого дома Джон Кирби при комментировании жертв нынешнего обострения арабо-израильского конфликта. Чиновник сбивающимся тоном сообщил, как ему жаль наблюдать снижение "человеческой стоимости".
2023-10-10T15:37
2023-10-10T15:51
новости
белый дом
джон кирби
информационная война
pr
палестина
израиль
военные преступления
спецоперация
война
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"Очень сложно смотреть на эти кадры, - сказал дрожащим голосом Кирби. – Человеческая стоимость… Люди, семья, братья, сёстры… Да, это сложно. Я извиняюсь".Ранее ни Кирби, ни другие представители Белого дома не демонстрировали подобной чувственности. Не оплакивали о ни жертв "Одесской Хатыни", ни детей, увековеченных на донецкой "Аллее Ангелов". Наоборот: госсекретарь США Хиллари Клинтон ликовала, рассматривая кадры кровавых расправ в Ливии, а её муж публично оправдывал военные преступления США во время спецопераций по всеми миру.Израиль является военно-политическим союзником США в регионе. Представители еврейской диаспоры занимают высокие должности в бизнесе и чиновничьей иерархии США. До начала СВО на Украине наибольший объём военной помощи США получал Израиль.
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новости, белый дом, джон кирби, информационная война, pr, палестина, израиль, военные преступления, спецоперация, война, сми, диаспора
Новости, Белый дом, Джон Кирби, информационная война, pr, Палестина, Израиль, Военные преступления, Спецоперация, война, СМИ, диаспора

Представитель Белого дома заплакал, комментируя жертвы Израиля

15:37 10.10.2023 (обновлено: 15:51 10.10.2023)
 
© Фото : Public domain/Glenn Fawcett
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : Public domain/Glenn Fawcett
Читать в
Внезапную чувствительность продемонстрировал в прямом эфире CNN представитель Белого дома Джон Кирби при комментировании жертв нынешнего обострения арабо-израильского конфликта. Чиновник сбивающимся тоном сообщил, как ему жаль наблюдать снижение "человеческой стоимости".
"Очень сложно смотреть на эти кадры, - сказал дрожащим голосом Кирби. – Человеческая стоимость… Люди, семья, братья, сёстры… Да, это сложно. Я извиняюсь".
Ранее ни Кирби, ни другие представители Белого дома не демонстрировали подобной чувственности. Не оплакивали о ни жертв "Одесской Хатыни", ни детей, увековеченных на донецкой "Аллее Ангелов". Наоборот: госсекретарь США Хиллари Клинтон ликовала, рассматривая кадры кровавых расправ в Ливии, а её муж публично оправдывал военные преступления США во время спецопераций по всеми миру.
Израиль является военно-политическим союзником США в регионе. Представители еврейской диаспоры занимают высокие должности в бизнесе и чиновничьей иерархии США. До начала СВО на Украине наибольший объём военной помощи США получал Израиль.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
09:19
Сенатор из США призвал немедленно перенаправить Израилю всё финансирование УкраиныКризисная ситуация на Ближнем Востоке требует немедленно отдать Израилю все финансовые средства, предназначавшиеся Украине. Об этом американский сенатор Джош Хоули заявил в социальной сети Х (бывшая Twitter)
 
НовостиБелый домДжон Кирбиинформационная войнаprПалестинаИзраильВоенные преступленияСпецоперациявойнаСМИдиаспора
 
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