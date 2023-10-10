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Спокойно нам не будет. Лукашенко рассказал о планах Запада поссорить Россию и Белоруссию

Спокойно нам не будет. Лукашенко рассказал о планах Запада поссорить Россию и Белоруссию - 10.10.2023 Украина.ру

Спокойно нам не будет. Лукашенко рассказал о планах Запада поссорить Россию и Белоруссию

Белорусский лидер рассказал, какими методами Запад пользуется для того, чтобы оторвать Минск от Москвы

2023-10-10T12:11

2023-10-10T12:11

2023-10-10T12:11

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Запад хочет разорвать единство России и Белоруссии – поэтому "у Минска и Москвы в ближайшее время спокойной жизни не будет". Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября в Минске в ходе встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым."Слава богу, что мы свое единство сохранили. Но должен сказать, что спокойно нам не будет. Сейчас прочитал обширные доклады наших спецслужб, разведки, цитаты [западных] должностных лиц. Спокойно не будет. Они уже живут и видят – еще не вылезли с Украины, - что надо разрубить единство Беларуси и России. Это плохо", - процитировали РИА Новости слова Лукашенко.Белорусский лидер добавил, что об этом думают во всех странах Запада, даже в тех, которые на первый взгляд незаинтересованные в том, что происходит между Россией и Белоруссией."Где-то кнутом, где-то пряником, где-то подсластить, отколоть чиновников, оторвать от президента – старые методы. Спокойно не будет", - констатировал белорусский лидер.Ранее Александр Лукашенко заявил, что "категорически поддерживает существование Европейского союза" и уверен, что государства ЕС радикально изменяют свою политику в отношении официального Минска.По его словам, "США, Европейский союз, Китай, индусы и россияне - это опоры". "Если рухнет Евросоюз, будет жарко всем", - сказал Лукашенко. При этом он поделился впечатлением, что Германия, Франция и Европа в целом поворачиваются в сторону Белоруссии.

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новости, александр лукашенко, белоруссия, россия, запад