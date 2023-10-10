https://ukraina.ru/20231010/1050049475.html
Спокойно нам не будет. Лукашенко рассказал о планах Запада поссорить Россию и Белоруссию
Спокойно нам не будет. Лукашенко рассказал о планах Запада поссорить Россию и Белоруссию - 10.10.2023 Украина.ру
Спокойно нам не будет. Лукашенко рассказал о планах Запада поссорить Россию и Белоруссию
Белорусский лидер рассказал, какими методами Запад пользуется для того, чтобы оторвать Минск от Москвы
2023-10-10T12:11
2023-10-10T12:11
2023-10-10T12:11
новости
александр лукашенко
белоруссия
россия
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0f/1049432731_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_c7be51602278ae398a8ba40f9a7cbad1.jpg.webp
Запад хочет разорвать единство России и Белоруссии – поэтому "у Минска и Москвы в ближайшее время спокойной жизни не будет". Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября в Минске в ходе встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым."Слава богу, что мы свое единство сохранили. Но должен сказать, что спокойно нам не будет. Сейчас прочитал обширные доклады наших спецслужб, разведки, цитаты [западных] должностных лиц. Спокойно не будет. Они уже живут и видят – еще не вылезли с Украины, - что надо разрубить единство Беларуси и России. Это плохо", - процитировали РИА Новости слова Лукашенко.Белорусский лидер добавил, что об этом думают во всех странах Запада, даже в тех, которые на первый взгляд незаинтересованные в том, что происходит между Россией и Белоруссией."Где-то кнутом, где-то пряником, где-то подсластить, отколоть чиновников, оторвать от президента – старые методы. Спокойно не будет", - констатировал белорусский лидер.Ранее Александр Лукашенко заявил, что "категорически поддерживает существование Европейского союза" и уверен, что государства ЕС радикально изменяют свою политику в отношении официального Минска.По его словам, "США, Европейский союз, Китай, индусы и россияне - это опоры". "Если рухнет Евросоюз, будет жарко всем", - сказал Лукашенко. При этом он поделился впечатлением, что Германия, Франция и Европа в целом поворачиваются в сторону Белоруссии.
https://ukraina.ru/20231006/1049978345.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0f/1049432731_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_946a881e949f3096fc9b51299ae8c448.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр лукашенко, белоруссия, россия, запад
Спокойно нам не будет. Лукашенко рассказал о планах Запада поссорить Россию и Белоруссию
Белорусский лидер рассказал, какими методами Запад пользуется для того, чтобы оторвать Минск от Москвы
Запад хочет разорвать единство России и Белоруссии – поэтому "у Минска и Москвы в ближайшее время спокойной жизни не будет". Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября в Минске в ходе встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
"Слава богу, что мы свое единство сохранили. Но должен сказать, что спокойно нам не будет. Сейчас прочитал обширные доклады наших спецслужб, разведки, цитаты [западных] должностных лиц. Спокойно не будет. Они уже живут и видят – еще не вылезли с Украины, - что надо разрубить единство Беларуси и России. Это плохо", - процитировали РИА Новости слова Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, что об этом думают во всех странах Запада, даже в тех, которые на первый взгляд незаинтересованные в том, что происходит между Россией и Белоруссией.
"Где-то кнутом, где-то пряником, где-то подсластить, отколоть чиновников, оторвать от президента – старые методы. Спокойно не будет", - констатировал белорусский лидер.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что "категорически поддерживает существование Европейского союза" и уверен, что государства ЕС радикально изменяют свою политику в отношении официального Минска.
По его словам, "США, Европейский союз, Китай, индусы и россияне - это опоры". "Если рухнет Евросоюз, будет жарко всем", - сказал Лукашенко. При этом он поделился впечатлением, что Германия, Франция и Европа в целом поворачиваются в сторону Белоруссии.