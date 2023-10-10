На Крымском мосту движение автотранспорта перекрыли на семь часов
10:48 10.10.2023 (обновлено: 10:49 10.10.2023)
Крымский мост 10 октября до 17:00 перекрыли для проведения восстановительных работ. Об оперативной обстановке на переправе сообщается в специальном телеграм-канале информационного центра по автомобильным дорогам
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 17:00 для проведения восстановительных работ" , - говорится в сообщении, опубликованном в 10:00 мск.
О планируемых работах и перекрытии автомобильного движения по Крымскому мосту информация была опубликована накануне, 9 октября. Такие перекрытия проводятся периодически, для безопасности автомобилистов во время восстановительных работ после июльского теракта.
Напомним, в результате атаки Крымского моста двумя надводными беспилотниками ВСУ в ночь на 17 июля пострадала девочка, её родители погибли. Взрыв повредил автодорожную часть моста, движение автотранспорта на время ремонта стало осуществляться в реверсивном режиме по крайней правой полосе. 14 сентября дорожники восстановили движение и по левой части моста. Восстановить полноценное движение по мосту планируется к 1 ноября.
8 октября, 18:20"Этим крысам не скрыться": Шеремет заявил, что у теракта на Крымском мосту нет срока давностиТеракт на Крымском мосту не имеет срока давности, его организаторы и исполнители ответят по всей строгости закона, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом 8 октября сообщили журналисты РИА Новости