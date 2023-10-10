На Крымском мосту движение автотранспорта перекрыли на семь часов

"Этим крысам не скрыться": Шеремет заявил, что у теракта на Крымском мосту нет срока давности

Теракт на Крымском мосту не имеет срока давности, его организаторы и исполнители ответят по всей строгости закона, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом 8 октября сообщили журналисты РИА Новости