На Крымском мосту движение автотранспорта перекрыли на семь часов - 10.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231010/1050046799.html
На Крымском мосту движение автотранспорта перекрыли на семь часов
На Крымском мосту движение автотранспорта перекрыли на семь часов - 10.10.2023 Украина.ру
На Крымском мосту движение автотранспорта перекрыли на семь часов
Крымский мост 10 октября до 17:00 перекрыли для проведения восстановительных работ. Об оперативной обстановке на переправе сообщается в специальном телеграм-канале информационного центра по автомобильным дорогам
2023-10-10T10:48
2023-10-10T10:49
новости
россия
крым
крымский мост
дорожное движение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048066123_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_799f781e56bcb59a5cca156dd2f08f47.jpg
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 17:00 для проведения восстановительных работ" , - говорится в сообщении, опубликованном в 10:00 мск.О планируемых работах и перекрытии автомобильного движения по Крымскому мосту информация была опубликована накануне, 9 октября. Такие перекрытия проводятся периодически, для безопасности автомобилистов во время восстановительных работ после июльского теракта.Напомним, в результате атаки Крымского моста двумя надводными беспилотниками ВСУ в ночь на 17 июля пострадала девочка, её родители погибли. Взрыв повредил автодорожную часть моста, движение автотранспорта на время ремонта стало осуществляться в реверсивном режиме по крайней правой полосе. 14 сентября дорожники восстановили движение и по левой части моста. Восстановить полноценное движение по мосту планируется к 1 ноября.
https://ukraina.ru/20231008/1050010416.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048066123_198:0:2726:1896_1920x0_80_0_0_450cd256815fb08b103082f77b5079f7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, крым, крымский мост, дорожное движение
Новости, Россия, Крым, Крымский мост, дорожное движение

На Крымском мосту движение автотранспорта перекрыли на семь часов

10:48 10.10.2023 (обновлено: 10:49 10.10.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Крымский мост 10 октября до 17:00 перекрыли для проведения восстановительных работ. Об оперативной обстановке на переправе сообщается в специальном телеграм-канале информационного центра по автомобильным дорогам
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 17:00 для проведения восстановительных работ" , - говорится в сообщении, опубликованном в 10:00 мск.
О планируемых работах и перекрытии автомобильного движения по Крымскому мосту информация была опубликована накануне, 9 октября. Такие перекрытия проводятся периодически, для безопасности автомобилистов во время восстановительных работ после июльского теракта.
Напомним, в результате атаки Крымского моста двумя надводными беспилотниками ВСУ в ночь на 17 июля пострадала девочка, её родители погибли. Взрыв повредил автодорожную часть моста, движение автотранспорта на время ремонта стало осуществляться в реверсивном режиме по крайней правой полосе. 14 сентября дорожники восстановили движение и по левой части моста. Восстановить полноценное движение по мосту планируется к 1 ноября.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
8 октября, 18:20
"Этим крысам не скрыться": Шеремет заявил, что у теракта на Крымском мосту нет срока давностиТеракт на Крымском мосту не имеет срока давности, его организаторы и исполнители ответят по всей строгости закона, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом 8 октября сообщили журналисты РИА Новости
 
НовостиРоссияКрымКрымский мостдорожное движение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:54"Вектор разочарования": Политолог рассказал, почему Германия больше не хочет кормить Украину
10:51Украина ищет инвесторов для реструктуризации внешнего долга в 20 млрд долларов
10:48На Крымском мосту движение автотранспорта перекрыли на семь часов
10:33"Ещё одна тайна, покруче убийства Джона Кеннеди": Захарова о просчётах США в эскалации на Ближнем Востоке
10:33Rheinmetall произведет более ста тысяч 155-мм снарядов для Киева
10:17Иран отрицает причастность к палестинской операции
10:11"Хорошая пощечина Шольцу": политолог объяснил, почему теряет позиции "светофорная коалиция" СДПГ
09:58Россия, вопреки санкциям, может опередить ЕС и США по темпу роста ВВП - NYT
09:47ФСБ задержала шпионившего на Украину жителя Приморья
09:19Сенатор из США призвал немедленно перенаправить Израилю всё финансирование Украины
09:00Обстрелы, самые ожесточенные бои, перенаправление западной помощи. Главное на Украине на утро 10 октября
08:56Пушков призвал всерьёз отнестись к словам Милли о возможной войне с Россией
08:15В Крыму составят полный список причастных к водной блокаде полуострова
08:00Днепрогэс: семилетку - в пять лет
07:53Цифровой рубль от Центробанка. В России создают альтернативу мировой финансовой системе
07:36В администрации США нашли способ финансирования Украины через Израиль - NBC
07:26Всё то же, но с участием России. Грядёт новая встреча по "формуле мира" Зеленского
06:59"Уже не до Украины". Украинские эксперты и политики о том, что делать Киеву в новых условиях
06:50Один из авторов учебников истории для 5-9 классов уточнил сроки их появления
06:43ХАМАС, "Хезболла" и не только. С какими силами столкнулся Израиль
Лента новостейМолния