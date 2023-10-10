https://ukraina.ru/20231010/1050046691.html

Украина ищет инвесторов для реструктуризации внешнего долга в 20 млрд долларов

Украина ищет инвесторов для реструктуризации внешнего долга в 20 млрд долларов - 10.10.2023 Украина.ру

Украина ищет инвесторов для реструктуризации внешнего долга в 20 млрд долларов

Украина намерена выпустить новые облигации в рамках реструктуризация государственного долга. Но без гарантий они не интересны инвесторам, пишет Reuters

2023-10-10T10:51

2023-10-10T10:51

2023-10-10T10:51

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Украина выясняет у крупных инвесторов варианты реструктуризации международного долга в 20 млрд долларов, а также возможностей привлечения нового финансирования.Издание напоминает, что в июле 2022 года Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. После этого в сентябре страны-кредиторы Украины, включая США, дали отсрочку Киеву по обслуживанию суверенного долга до конца 2023 года.Сейчас для реструктуризации долга Украина хочет выпустить новые облигации после того, как согласует убытки по существующему долгу. Но кредиторы заявляют, что им нужны гарантии. Просто выдавать новые кредиты стране, на территории которой ведутся военные действия, очень рискованно.Один из возможных вариантов гарантий – предоставление залога для новых облигаций международными партнерами Украины – как многосторонние, так и отдельные страны. Но нужно ли им это – вопрос. Выделяемая сегодня поддержка Украины исчисляется миллионами евро, а никак не миллиардами. Для расширения поддержки Украине и Молдове Ассоциация международного развития (МАР) Группы Всемирного банка запустила новую программу финансирования – так называемый Антикризисный фонд. Финляндия уже внесла туда 92 миллиона евро, 62 из которых направят Украине и Молдове. 12 миллионов евро из этой суммы будут выделены в качестве гранта и 50 миллионов евро – это кредит, который Украине и Молдове придётся вернуть.

https://ukraina.ru/20230927/1049737468.html

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