https://ukraina.ru/20231009/1050037502.html
Финляндия выделит Украине и Молдове 62 млн евро, но 50 из них – в кредит
Финляндия выделит Украине и Молдове 62 млн евро, но 50 из них – в кредит - 09.10.2023 Украина.ру
Финляндия выделит Украине и Молдове 62 млн евро, но 50 из них – в кредит
Для расширения поддержки Украине и Молдове Ассоциация международного развития (МАР) Группы Всемирного банка запустила новую программу финансирования – так называемый Антикризисный фонд. Финляндия уже внесла туда 92 миллиона евро, 62 из которых направят Украине и Молдове, передаёт министерство иностранных дел Финляндии
2023-10-09T19:30
2023-10-09T19:30
2023-10-09T19:30
финляндия
украина
военная помощь
молдавия
новости
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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В официальном пресс-релизе сказано, что 12 миллионов евро из этой суммы будут выделены в качестве гранта и 50 миллионов евро – это кредит, который Украине и Молдове придётся вернуть. Отмечается, что среди прочих усилий, странам, которых задели боевые действия, будут предоставлены ещё 30 миллионов евро, "чтобы помочь им предотвратить распространение инфекционных заболеваний". Правда и эти средства дадут в долг под проценты. В Молдове Кризисный фонд МАР в первую очередь поможет покрыть расходы по приему людей, покидающих Украину, и профинансировать программы развития и готовности к кризису, способствующие экономическому и социальному восстановлению Молдовы. Ранее финский политолог и общественный деятель Йохан Бекман в интервью "Украина.ру" заявлял, что Финляндия рискует стать банкротом из-за стремления помочь Киеву. По его словам, сегодня финский народ голодает, уровень жизни падает – из-за экономии правительством миллиардов евро страдает соцподдержка. Напомним, в Финляндии готовят 19-й пакет военной помощи для Украины. До этого Киев получил от Хельсинки 18 пакетов помощи, общая стоимость которых составляет примерно 1,3 миллиарда евро.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
финляндия, украина, военная помощь, молдавия, новости
Финляндия выделит Украине и Молдове 62 млн евро, но 50 из них – в кредит
Для расширения поддержки Украине и Молдове Ассоциация международного развития (МАР) Группы Всемирного банка запустила новую программу финансирования – так называемый Антикризисный фонд. Финляндия уже внесла туда 92 миллиона евро, 62 из которых направят Украине и Молдове, передаёт министерство иностранных дел Финляндии
В официальном пресс-релизе
сказано, что 12 миллионов евро из этой суммы будут выделены в качестве гранта и 50 миллионов евро – это кредит, который Украине и Молдове придётся вернуть.
"Это дополнительное финансирование демонстрирует неизменную поддержку Финляндии Украине в соответствии с Правительственной программой", – цитирует пресс-служба ведомства министра внешней торговли и развития Вилле Тавио.
Отмечается, что среди прочих усилий, странам, которых задели боевые действия, будут предоставлены ещё 30 миллионов евро, "чтобы помочь им предотвратить распространение инфекционных заболеваний". Правда и эти средства дадут в долг под проценты.
В Молдове Кризисный фонд МАР в первую очередь поможет покрыть расходы по приему людей, покидающих Украину, и профинансировать программы развития и готовности к кризису, способствующие экономическому и социальному восстановлению Молдовы.
Ранее финский политолог и общественный деятель Йохан Бекман в интервью
"Украина.ру" заявлял, что Финляндия рискует стать банкротом из-за стремления помочь Киеву. По его словам, сегодня финский народ голодает, уровень жизни падает – из-за экономии правительством миллиардов евро страдает соцподдержка.
Напомним, в Финляндии готовят 19-й пакет военной помощи для Украины. До этого Киев получил от Хельсинки 18 пакетов помощи, общая стоимость которых составляет примерно 1,3 миллиарда евро.