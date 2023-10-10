Один из авторов учебников истории для 5-9 классов уточнил сроки их появления - 10.10.2023 Украина.ру
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Один из авторов учебников истории для 5-9 классов уточнил сроки их появления
Один из авторов учебников истории для 5-9 классов уточнил сроки их появления - 10.10.2023 Украина.ру
Один из авторов учебников истории для 5-9 классов уточнил сроки их появления
Уже к новому учебному году, к сентябрю 2024 года, будут готовы новые учебники истории для 5-9 классов. Об этом со ссылкой на одного из авторов, ректора МГИМО Анатолия Торкунова, сообщает РИА Новости
2023-10-10T06:50
2023-10-10T06:51
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учебники
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Он также отметил, что в учебниках истории для старших классов к этому же времени будут внесены правки в абзац о репрессированных народах. По словам Торкунова, учебник по отечественной истории вообще 40 раз переписывался, "и в царское время он тоже переписывался многократно"."Так и в этот учебник, конечно, будут вноситься [правки] и сейчас, и к новому учебному году, когда он пойдёт уже в 10 и 11 классы", - отметил Торкунов.Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявил, что в течение 2024 года будут подготовлены новые учебники истории для 5-9 классов.
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новости, россия, учебники, история, школа
Новости, Россия, учебники, История, Школа

Один из авторов учебников истории для 5-9 классов уточнил сроки их появления

06:50 10.10.2023 (обновлено: 06:51 10.10.2023)
 
© © РИА Новости / Андрей ИгловУчебник истории
Учебник истории
© © РИА Новости / Андрей Иглов
Читать в
Уже к новому учебному году, к сентябрю 2024 года, будут готовы новые учебники истории для 5-9 классов. Об этом со ссылкой на одного из авторов, ректора МГИМО Анатолия Торкунова, сообщает РИА Новости
"Появится учебник уже для 5-9 классов к новому [учебному] году", - приводит издание слова Торкунова.
Он также отметил, что в учебниках истории для старших классов к этому же времени будут внесены правки в абзац о репрессированных народах. По словам Торкунова, учебник по отечественной истории вообще 40 раз переписывался, "и в царское время он тоже переписывался многократно".
"Так и в этот учебник, конечно, будут вноситься [правки] и сейчас, и к новому учебному году, когда он пойдёт уже в 10 и 11 классы", - отметил Торкунов.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявил, что в течение 2024 года будут подготовлены новые учебники истории для 5-9 классов.
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