Один из авторов учебников истории для 5-9 классов уточнил сроки их появления

Александр Малькевич о борьбе с нацистской пропагандой и героях, которых почти никто не замечает

Мы каждый день видим чудовищный укронацистский оскал, обстрелы и убийства мирных людей, детей, нас уже ничем не удивить. Но все равно находятся люди, которые каждый раз этому удивляются, отмечает член Общественной палаты РФ, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич