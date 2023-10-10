ВКС России получили вторую в 2023 году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
03:28 10.10.2023 (обновлено: 03:29 10.10.2023)
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкСамолеты ВКС РФ на авиабазе "Хмеймим" в Сирии
ВКС России получили вторую в этом году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, изготовленную Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в "Ростех"). Об этом 9 октября сообщает пресс-служба "Ростеха"
"Вторая в этом году партия новых самолётов Су-34 изготовлена на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова Объединённой авиастроительной корпорации и передана Министерству обороны РФ", - говорится в сообщении.
Новые боевые самолёты перед передачей в войска прошли полный комплекс наземных и лётных испытаний.
По словам первого заместителя гендиректора корпорации Владимира Артякова, авиастроители корпорации "с успехом выполняют важнейшую задачу по обеспечению Минобороны России новыми высокоэффективными авиационными комплексами".
"Самолёт Су-34 отлично зарекомендовал себя в войсках, обязательства по поставке этих машин в рамках гособоронзаказа выполняются в полном объёме и своевременно", - подчеркнул Артяков.
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