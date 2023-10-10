ВКС России получили вторую в 2023 году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Алексей Анпилогов о том, как российские "умные бомбы" уничтожают мосты на Осколе и логистику ВСУ ВКС РФ взяли под контроль и перманентно уничтожают переправы через Оскол, поэтому вся логистика ВСУ на левом восточном берегу серьёзно нарушена. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов