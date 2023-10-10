ВКС России получили вторую в 2023 году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 - 10.10.2023 Украина.ру
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ВКС России получили вторую в 2023 году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
ВКС России получили вторую в 2023 году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 - 10.10.2023 Украина.ру
ВКС России получили вторую в 2023 году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
ВКС России получили вторую в этом году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, изготовленную Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в "Ростех"). Об этом 9 октября сообщает пресс-служба "Ростеха"
2023-10-10T03:28
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Новые боевые самолёты перед передачей в войска прошли полный комплекс наземных и лётных испытаний.По словам первого заместителя гендиректора корпорации Владимира Артякова, авиастроители корпорации "с успехом выполняют важнейшую задачу по обеспечению Минобороны России новыми высокоэффективными авиационными комплексами"."Самолёт Су-34 отлично зарекомендовал себя в войсках, обязательства по поставке этих машин в рамках гособоронзаказа выполняются в полном объёме и своевременно", - подчеркнул Артяков.
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Новости, ВКС, Су-34, ВПК, ВС РФ

ВКС России получили вторую в 2023 году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

03:28 10.10.2023 (обновлено: 03:29 10.10.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкСамолеты ВКС РФ на авиабазе "Хмеймим" в Сирии
Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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ВКС России получили вторую в этом году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, изготовленную Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в "Ростех"). Об этом 9 октября сообщает пресс-служба "Ростеха"
"Вторая в этом году партия новых самолётов Су-34 изготовлена на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова Объединённой авиастроительной корпорации и передана Министерству обороны РФ", - говорится в сообщении.
Новые боевые самолёты перед передачей в войска прошли полный комплекс наземных и лётных испытаний.
По словам первого заместителя гендиректора корпорации Владимира Артякова, авиастроители корпорации "с успехом выполняют важнейшую задачу по обеспечению Минобороны России новыми высокоэффективными авиационными комплексами".
"Самолёт Су-34 отлично зарекомендовал себя в войсках, обязательства по поставке этих машин в рамках гособоронзаказа выполняются в полном объёме и своевременно", - подчеркнул Артяков.
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Вчера, 10:20
Алексей Анпилогов о том, как российские "умные бомбы" уничтожают мосты на Осколе и логистику ВСУВКС РФ взяли под контроль и перманентно уничтожают переправы через Оскол, поэтому вся логистика ВСУ на левом восточном берегу серьёзно нарушена. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
 
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04:00Алексей Леонков о том, почему ЦАХАЛ и МОССАД спасовали перед бойцами ХАМАС на пикапах и бульдозерах
03:28ВКС России получили вторую в 2023 году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
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