Израиль остановил подачу воды в Газу - 10.10.2023 Украина.ру
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Израиль остановил подачу воды в Газу
Израиль остановил подачу воды в Газу - 10.10.2023 Украина.ру
Израиль остановил подачу воды в Газу
Власти Израиля перекрыли поставки воды в сектор Газа. Об этом заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац
2023-10-10T01:15
2023-10-10T01:15
новости
сектор газа
палестина
израиль
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В понедельник, 9 октября, министр обороны Израиля Йоав Галант&nbsp;заявил&nbsp;о начале тотальной блокады сектора Газа на фоне операции "Железные мечи". Туда прекращены поставки продовольствия, газа, энергии. Глава оборонного ведомства страны считает, что Израиль "сражается с варварами и потому будет давать соответствующий ответ".
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новости, сектор газа, палестина, израиль
Новости, сектор Газа, Палестина, Израиль

Израиль остановил подачу воды в Газу

01:15 10.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосол Израиля вызван в МИД России
Посол Израиля вызван в МИД России - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Власти Израиля перекрыли поставки воды в сектор Газа. Об этом заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац
"Я распорядился немедленно прервать подачу воды из Израиля в Газу. Снабжение электричеством и топливом было прервано вчера. Того, что было, больше не будет", - написал он в соцсети X
В понедельник, 9 октября, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале тотальной блокады сектора Газа на фоне операции "Железные мечи". Туда прекращены поставки продовольствия, газа, энергии. Глава оборонного ведомства страны считает, что Израиль "сражается с варварами и потому будет давать соответствующий ответ".
 
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