Скандал с оружием у ХАМАС, закон против церкви. Итоги 9 октября на Украине

Украина пытается оправдаться за поставки оружия ХАМАС. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, направленный на ликвидацию Украинской православной церкви

Главное управление разведки Минобороны Украины попыталось обвинить Россию в том, что у боевиков ХАМАС нашли украинское оружие."Государство-агрессор Россия использует нападение террористов ХАМАСа на государство Израиль для масштабной провокации против Украины. Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что российское ГРУ уже передало террористам ХАМАСа захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС", - сообщило ГУР МОУ.При этом военная разведка Украины обошла вопрос, как быть с обнаруженными у боевиков ХАМАС гранатами с украинской маркировкой.Днём ранее, 8 октября, боевиков ХАМАС задержали под Ашкелоном. Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нашли в кузове задержанного пикапа гранаты к РПГ-7. На этих гранатах были метки украинского подразделения из Мукачёво Закарпатской области. Видео задержания опубликовал ряд телеграм-каналов.Также появилось видео с западным оружием. На видео мужчина на арабском языке благодарил Украину за предоставленное оружие, которое помогло ХАМАС на начальном этапе операции против Израиля.В США уже заявили, что не исключают, что поставленное Украине американское оружие могло быть продано ХАМАС."Американское оружие, используемое ХАМАС против Израиля. Его ввезли из Афганистана? Оно приехало с Украины? Весьма вероятно, что и то и другое", - написала в соцсети Х (бывший Twitter) член Конгресса США Марджори Тейлор Грин.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что не раз указывала на опасность распространения предоставленного Украине западного оружия."Полтора года на официальных брифингах в МИД России я говорила о том, как расползается натовское, прежде всего, американское оружие, поставляемое Зеленскому, на "чёрные рынки". Причину тоже называла - коррупция на Украине и коррупционная смычка Вашингтона и Киева. Говорила, предупреждала, просила мировые СМИ обратить внимание. Спросите у агентства Bloomberg, изданий The New York Times, The Wall Street Journal, The Politico, а также The Associated Press, ВВС и других, сколько раз они цитировали наши данные или проводили на их основании расследования? Подсказываю "нисколько", - отметила Захарова.Она также опубликовала доказательства того, что Россия обращалась к мировому сообществу "неоднократно и открыто".Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также указал на то, что предоставленное Украине оружие расползается по всему миру."Ну что, натовские друзья, доигрались? Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле. Дальше оно, как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках. Ведь и раньше коррумпированные власти Украины торговали всем, что получили. Воровали газ и нефть, продукты, материалы. Воровали всё, что плохо лежит. Дальше будет только хуже. Ждите на чёрном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолёты з Києва", - написал он в своём телеграм-канале.В России также прокомментировали попытку ГУР МОУ переложить ответственность с Украины на Россию."На воре шапка горит. Украинские паблики переполнены антикризом, мол это русские придумали и инсценировали про передачу вооружений ХАМАСу. Вот только мутные каналы поставок оружия по всему миру, это изобретение украинской власти, причём очень давно, потому что Россия не демпинговала на старых запасах, а старалась больше заработать на новом оружии. А хохлы барыжили на советских запасах, и это знает весь мир. Поэтому этот антикриз не прокатит, тем более для респов в США вообще не имеет значения, были там поставки, или нет.. Им достаточны две ключевые зацепки, из репутации Киева - просто дичайшая коррупция, и барыжные поставки оружия кому угодно. А это просто торпеда под режим Зеленского, и он отлично это понимает. Так что этот стон никто не Западе не увидит и не поддержит. Зато теперь стало ещё более отчётливо видно, у кого рыльце в пушку...", - указал бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев.Тем временем в Израиле продолжаются боевые действия.Закон против церквиВ Верховной Раде группа депутатов от фракций партий "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Голос", а также групп "За будущее" и "Доверие" зарегистрировала законопроект, позволяющий через суд ликвидировать религиозные организации, чьи представители "совершали преступления против основ национальной безопасности Украины".В законопроекте указано, что речь идёт о таких статьях Уголовного кодекса Украины, как "Пропаганда войны", "Разжигание межрелигиозной розни", "Терроризм", "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны", "Нарушение законов и обычаев войны", "Геноцид" и "Наёмничество".Примечательно, что одним из внёсших законопроект был нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев. Украинское издание "Главком" уже опубликовало письмо к Потураеву со стороны начальника Службы безопасности Украины Василия Малюка.В этом письме Малюк прямо называл каноничную Украинскую православную церковь "структурным подразделением РПЦ"."Действия представителей УПЦ провоцируют конфликты, что подрывает общественное единство , особенно в условиях военного положения, и должны быть запрещены", - писал Малюк.Он предложил внесли изменения в законодательство Украины, чтобы государство получило возможность ликвидировать религиозные организации УПЦ."Просим рассмотреть предложения Службы безопасности Украины и внести их уполномоченными субъектами в порядок законодательной инициативы или учесть их во время доработки указанных законопроектов", - указывал Малюк.Среди православных Украины эти инициативы вызвали тревогу."В Раду по инициативе СБУ внесли законопроект, по которому религиозную организацию можно запретить, если ее "уполномоченные лица" будут осуждены по статьям УК о разжигании религиозной розни, пропаганде войны, нарушении ее законов, геноциде, наемничестве. При этом, глава СБУ В. Малюк заявил, будто УПЦ подчиняется РПЦ, против 65 клириков (из них 16 иерархов) ведется следствие, а их действия "провоцируют конфликты, подрывающие общественное единство". Недавно эксперт ГЭСС Филипович заявила, что 65 дел (которые еще, кстати, не доведены до обвинения) на 12000 священников УПЦ – "это совсем не много". Если вспомнить, что в УПЦ кроме священников еще 4,5 тысяч монахов и 115 епископов, то эти самые 65 дел – это 0,4% всех клириков церкви. Можно ли из-за преступлений этих 0,4% (еще и недоказанных) запрещать всю церковь?" - отмечалось в публикации "Союза православных журналистов".Там также напомнили, что в 2014 году 98% сотрудников СБУ в Крыму остались на полуострове и стали гражданами РФ. Кроме того, с начала СВО украинские правоохранители зафиксировали 1350 случаев "сотрудничества с Россией" своих коллег и чиновников."Почему никто не инициирует законопроекты по запрету соответствующих госструктур?" - задались вопросом в СПЖ.При этом никаких доказательств "госизмены" архиеерев УПЦ предоставлено не было."Кроме хейта в СМИ никто так и не представил убедительных доказательств преступлений архиереев УПЦ ни по госизмене, ни по разжиганию, ни по чем-то еще. Тем не менее, на основе этих дел власть хочет запретить огромную Церковь. Та же Филипович (оппонент УПЦ) заявила, что "по нашим данным" к УПЦ принадлежит 5-6 млн украинцев. Раньше такую же оценку (6 млн) численности УПЦ дал Арестович* (лицо, включённое в список террористов и экстремистов — Ред.). Сегодня в стране живет около 28 млн (цифра Института демографии). То есть, власть хочет уничтожить церковь, к которой относит себя каждый пятый украинец, уничтожить по явно надуманным поводам. Это что, как-то объединит страну, сделает общество сильнее? Любой психически здоровый человек ответит отрицательно. Запрет многомиллионной конфессии вызовет внутренний взрыв, который во время войны может быть выгоден только внешнему врагу, поскольку очень ослабит страну. Это же как 2+2. Или наши власти не намерены дальше жить на Украине, или они действуют в интересах неукраинских сил, или они решили, что живут в каком-то романе антиутопии. Одно из трёх", - отмечалось в публикации СПЖ.Ранее в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека меры украинской власти против УПЦ внесены в перечень нарушений прав граждан. Так, в докладе указывалось, на территории, подконтрольной Украине, правительство и местные власти приняли ряд мер против Украинской православной церкви, в том числе расторгли договор аренды государственной Киево-Печерской Лавры. Кроме того, УВКПЧ задокументировало 10 случаев физического насилия и 6 случаев угроз, возникших в результате конфликтов между прихожанами различных православных общин.Особенно высокой напряжённость, по мнению УВКПЧ, была в марте и апреле 2023 года.При этом верующие УПЦ служат в украинской армии, а миряне и священники организовывают сбор гуманитарной помощи для переселенцев.

