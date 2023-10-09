https://ukraina.ru/20231009/1050029308.html
"Я вас предупреждала". Захарова рассказала о "черном рынке" оружия якобы предназначенного для Украины
"Я вас предупреждала". Захарова рассказала о "черном рынке" оружия якобы предназначенного для Украины - 09.10.2023 Украина.ру
"Я вас предупреждала". Захарова рассказала о "черном рынке" оружия якобы предназначенного для Украины
Несмотря на регулярные предупреждения МИД России, мировые СМИ не проявили интереса к данным российского ведомства
2023-10-09T16:09
2023-10-09T16:09
2023-10-09T16:09
новости
мария захарова
украина
оружие
мид рф
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О перепродажах на "черных рынках" натовского и американского оружия, поставляемого Украине, МИД России предупреждает уже полтора года. Об этом напомнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова 9 октября в своем телеграм-канале."Полтора года на официальных брифингах в МИД России я говорила о том, как расползается натовское, прежде всего, американское оружие, поставляемое Зеленскому, на "чёрные рынки". Причину тоже называла - коррупция на Украине и коррупционная смычка Вашингтона и Киева. Говорила, предупреждала, просила мировые СМИ обратить внимание", - подчеркнула Захарова.Дипломат добавила, что мировые СМИ, такие как агентство Bloomberg, издания The New York Times, The Wall Street Journal, The Politico, а также The Associated Press, ВВС и другие ни разу не цитировали данные российского МИД и не проводили на их основании расследований.Мария Захарова приложила к своей публикации материалы с брифингов официального представителя МИД России, в которых многократно подчеркивается, что нелегальный рынок оружия набирает обороты за счет вооружений, якобы поставляемых киевскому режиму. Захарова предупреждала, что это оружие "давно кочует не только по европейскому континенту и всплывает в странах ЕС, но и перешло на другие континенты".Ранее в сети появилось видео из зоны конфликта в Израиле, в котором показано, как боевик ХАМАС благодарит именно Украину за то оружие, с которым им удалось на первых порах, в первый день атаки побеждать Израиль.
https://ukraina.ru/20231008/1050007646.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мария захарова, украина, оружие, мид рф
"Я вас предупреждала". Захарова рассказала о "черном рынке" оружия якобы предназначенного для Украины
Несмотря на регулярные предупреждения МИД России, мировые СМИ не проявили интереса к данным российского ведомства
О перепродажах на "черных рынках" натовского и американского оружия, поставляемого Украине, МИД России предупреждает уже полтора года. Об этом напомнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова 9 октября в своем телеграм-канале.
"Полтора года на официальных брифингах в МИД России я говорила о том, как расползается натовское, прежде всего, американское оружие, поставляемое Зеленскому, на "чёрные рынки". Причину тоже называла - коррупция на Украине и коррупционная смычка Вашингтона и Киева. Говорила, предупреждала, просила мировые СМИ обратить внимание", - подчеркнула Захарова.
Дипломат добавила, что мировые СМИ, такие как агентство Bloomberg, издания The New York Times, The Wall Street Journal, The Politico, а также The Associated Press, ВВС и другие ни разу не цитировали данные российского МИД и не проводили на их основании расследований.
Мария Захарова приложила к своей публикации материалы с брифингов официального представителя МИД России, в которых многократно подчеркивается, что нелегальный рынок оружия набирает обороты за счет вооружений, якобы поставляемых киевскому режиму. Захарова предупреждала, что это оружие "давно кочует не только по европейскому континенту и всплывает в странах ЕС, но и перешло на другие континенты".
Ранее в сети появилось видео из зоны конфликта в Израиле, в котором показано, как боевик ХАМАС благодарит именно Украину за то оружие, с которым им удалось на первых порах, в первый день атаки побеждать Израиль.