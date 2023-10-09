"Я вас предупреждала". Захарова рассказала о "черном рынке" оружия якобы предназначенного для Украины - 09.10.2023 Украина.ру
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"Я вас предупреждала". Захарова рассказала о "черном рынке" оружия якобы предназначенного для Украины
"Я вас предупреждала". Захарова рассказала о "черном рынке" оружия якобы предназначенного для Украины - 09.10.2023 Украина.ру
"Я вас предупреждала". Захарова рассказала о "черном рынке" оружия якобы предназначенного для Украины
Несмотря на регулярные предупреждения МИД России, мировые СМИ не проявили интереса к данным российского ведомства
2023-10-09T16:09
2023-10-09T16:09
новости
мария захарова
украина
оружие
мид рф
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О перепродажах на "черных рынках" натовского и американского оружия, поставляемого Украине, МИД России предупреждает уже полтора года. Об этом напомнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова 9 октября в своем телеграм-канале."Полтора года на официальных брифингах в МИД России я говорила о том, как расползается натовское, прежде всего, американское оружие, поставляемое Зеленскому, на "чёрные рынки". Причину тоже называла - коррупция на Украине и коррупционная смычка Вашингтона и Киева. Говорила, предупреждала, просила мировые СМИ обратить внимание", - подчеркнула Захарова.Дипломат добавила, что мировые СМИ, такие как агентство Bloomberg, издания The New York Times, The Wall Street Journal, The Politico, а также The Associated Press, ВВС и другие ни разу не цитировали данные российского МИД и не проводили на их основании расследований.Мария Захарова приложила к своей публикации материалы с брифингов официального представителя МИД России, в которых многократно подчеркивается, что нелегальный рынок оружия набирает обороты за счет вооружений, якобы поставляемых киевскому режиму. Захарова предупреждала, что это оружие "давно кочует не только по европейскому континенту и всплывает в странах ЕС, но и перешло на другие континенты".Ранее в сети появилось видео из зоны конфликта в Израиле, в котором показано, как боевик ХАМАС благодарит именно Украину за то оружие, с которым им удалось на первых порах, в первый день атаки побеждать Израиль.
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новости, мария захарова, украина, оружие, мид рф
Новости, Мария Захарова, Украина, оружие, МИД РФ

"Я вас предупреждала". Захарова рассказала о "черном рынке" оружия якобы предназначенного для Украины

16:09 09.10.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Несмотря на регулярные предупреждения МИД России, мировые СМИ не проявили интереса к данным российского ведомства
О перепродажах на "черных рынках" натовского и американского оружия, поставляемого Украине, МИД России предупреждает уже полтора года. Об этом напомнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова 9 октября в своем телеграм-канале.
"Полтора года на официальных брифингах в МИД России я говорила о том, как расползается натовское, прежде всего, американское оружие, поставляемое Зеленскому, на "чёрные рынки". Причину тоже называла - коррупция на Украине и коррупционная смычка Вашингтона и Киева. Говорила, предупреждала, просила мировые СМИ обратить внимание", - подчеркнула Захарова.
Дипломат добавила, что мировые СМИ, такие как агентство Bloomberg, издания The New York Times, The Wall Street Journal, The Politico, а также The Associated Press, ВВС и другие ни разу не цитировали данные российского МИД и не проводили на их основании расследований.
Мария Захарова приложила к своей публикации материалы с брифингов официального представителя МИД России, в которых многократно подчеркивается, что нелегальный рынок оружия набирает обороты за счет вооружений, якобы поставляемых киевскому режиму. Захарова предупреждала, что это оружие "давно кочует не только по европейскому континенту и всплывает в странах ЕС, но и перешло на другие континенты".
Ранее в сети появилось видео из зоны конфликта в Израиле, в котором показано, как боевик ХАМАС благодарит именно Украину за то оружие, с которым им удалось на первых порах, в первый день атаки побеждать Израиль.
Обстрел Израиль
Вчера, 15:38
Конец будет нежданным. Неонацисты Зеленского и ХАМАС — братья по оружию, перепроданному в зону конфликтаНу вот, собственно, все и случилось: неонацистский режим президента Владимира Зеленского на Украине, похоже, вляпался в историю, которая может положить конец его существованию
 
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