"Я вас предупреждала". Захарова рассказала о "черном рынке" оружия якобы предназначенного для Украины

"Я вас предупреждала". Захарова рассказала о "черном рынке" оружия якобы предназначенного для Украины

Несмотря на регулярные предупреждения МИД России, мировые СМИ не проявили интереса к данным российского ведомства

2023-10-09T16:09

О перепродажах на "черных рынках" натовского и американского оружия, поставляемого Украине, МИД России предупреждает уже полтора года. Об этом напомнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова 9 октября в своем телеграм-канале."Полтора года на официальных брифингах в МИД России я говорила о том, как расползается натовское, прежде всего, американское оружие, поставляемое Зеленскому, на "чёрные рынки". Причину тоже называла - коррупция на Украине и коррупционная смычка Вашингтона и Киева. Говорила, предупреждала, просила мировые СМИ обратить внимание", - подчеркнула Захарова.Дипломат добавила, что мировые СМИ, такие как агентство Bloomberg, издания The New York Times, The Wall Street Journal, The Politico, а также The Associated Press, ВВС и другие ни разу не цитировали данные российского МИД и не проводили на их основании расследований.Мария Захарова приложила к своей публикации материалы с брифингов официального представителя МИД России, в которых многократно подчеркивается, что нелегальный рынок оружия набирает обороты за счет вооружений, якобы поставляемых киевскому режиму. Захарова предупреждала, что это оружие "давно кочует не только по европейскому континенту и всплывает в странах ЕС, но и перешло на другие континенты".Ранее в сети появилось видео из зоны конфликта в Израиле, в котором показано, как боевик ХАМАС благодарит именно Украину за то оружие, с которым им удалось на первых порах, в первый день атаки побеждать Израиль.

