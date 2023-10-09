Контрабандисты растаскивают западное оружие для Украины по всему миру - Лавров - 09.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231009/1050028394.html
Контрабандисты растаскивают западное оружие для Украины по всему миру - Лавров
Контрабандисты растаскивают западное оружие для Украины по всему миру - Лавров - 09.10.2023 Украина.ру
Контрабандисты растаскивают западное оружие для Украины по всему миру - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров 9 октября на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств в Москве еще раз обратил внимание на то, что западное оружие, поставляемое на Украину, расползается про миру
2023-10-09T15:07
2023-10-09T15:07
запад
оружие
контрабандисты
сергей лавров
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/76/1033427680_0:235:2490:1636_1920x0_80_0_0_18713b62b724c9331ab460e873aa633e.jpg
"О том, что оружие, поставляемое на Украину в огромном количестве, расползается по всему миру через контрабандистов и прочих нечистоплотных торговцев этими смертоносными предметами — это довольно известный факт, и мы не один раз в Совете безопасности ООН привлекали к нему внимание. Но, знаете как говорят у нас: "как об стенку горох": если уж в западной стратегии вознамерились добивать свою линию. используя Украину и тела украинцев в качестве инструмента агрессии против России, ну кто же тут может что поделать", - сказал Лавров.Он подчеркнул, что задачи СВО будут решаться быстрее, если у Украины будет меньше западного оружия, но цели спецоперации будут достигнуты в любом случае.Во внешнеполитическом ведомстве РФ не раз заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ukraina.ru/20231009/1050027771.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/76/1033427680_0:0:2418:1813_1920x0_80_0_0_a97fd4ea264e05330ca657babdabb1a4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запад, оружие, контрабандисты, сергей лавров, украина
Запад, оружие, контрабандисты, Сергей Лавров, Украина

Контрабандисты растаскивают западное оружие для Украины по всему миру - Лавров

15:07 09.10.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Глава МИД РФ Сергей Лавров 9 октября на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств в Москве еще раз обратил внимание на то, что западное оружие, поставляемое на Украину, расползается про миру
"О том, что оружие, поставляемое на Украину в огромном количестве, расползается по всему миру через контрабандистов и прочих нечистоплотных торговцев этими смертоносными предметами — это довольно известный факт, и мы не один раз в Совете безопасности ООН привлекали к нему внимание. Но, знаете как говорят у нас: "как об стенку горох": если уж в западной стратегии вознамерились добивать свою линию. используя Украину и тела украинцев в качестве инструмента агрессии против России, ну кто же тут может что поделать", - сказал Лавров.
Он подчеркнул, что задачи СВО будут решаться быстрее, если у Украины будет меньше западного оружия, но цели спецоперации будут достигнуты в любом случае.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ не раз заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Встреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
14:35
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, если они не в виде ультиматумов - ЛавровРоссия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, если они не в виде ультиматумов, заявил 9 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции
 
ЗападоружиеконтрабандистыСергей ЛавровУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:07В НАТО не стали уточнять сроки вступления Украины в альянс
15:07Контрабандисты растаскивают западное оружие для Украины по всему миру - Лавров
14:44Эксперт объяснил, что произойдёт, если Украина отправит в атаку на Крым тысячу диверсантов
14:35Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, если они не в виде ультиматумов - Лавров
14:23Нужно подождать: Кулеба назвал инцидентом минус 6 млрд долларов помощи из США
14:19ВСУшники сняли для Зеленского видео, как они буксируют "груз 200" по грязи
14:14Военно-политический эксперт оценил шансы морпехов ВСУ форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС
14:13Почему возник ХАМАС. Власти Израиля перехитрили сами себя
14:05Юрий Кнутов: России для победы над ВСУ пригодится настырность ХАМАСа и мобилизационная система Израиля
14:03На Украине на вокзалах и в поездах заработают "маршалы безопасности"
13:57Кто победит на выборах в Польше и кто шантажирует ЕС из-за помощи Украине: Селезнёв о важных деталях
13:51Премьер-министр Дании: Давайте в Европе не будет усталости от Украины
13:45"Утонут под огнем артиллерии": Эксперт объяснил, почему распутица поставит жирную точку в наступлении ВСУ
13:40Кулеба: Без стимулов не могу переключить мозг на переговоры с Москвой
13:24Война в Израиле и гуманитарная катастрофа с заложниками
13:21Подробности по биопрограммам, жалобы ракетостроителей, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 октября
13:12"Лишаются подкреплений": военный эксперт рассказал о катастрофическом положении ВСУ на Запорожье
13:04Кулеба назвал поражение Украины концом Европы
13:03Лавров призвал остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
12:59В Киеве запретили посторонним пользоваться убежищами в детсадах
Лента новостейМолния