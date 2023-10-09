https://ukraina.ru/20231009/1050028394.html

Контрабандисты растаскивают западное оружие для Украины по всему миру - Лавров

Контрабандисты растаскивают западное оружие для Украины по всему миру - Лавров - 09.10.2023 Украина.ру

Контрабандисты растаскивают западное оружие для Украины по всему миру - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров 9 октября на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств в Москве еще раз обратил внимание на то, что западное оружие, поставляемое на Украину, расползается про миру

2023-10-09T15:07

2023-10-09T15:07

2023-10-09T15:07

запад

оружие

контрабандисты

сергей лавров

украина

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"О том, что оружие, поставляемое на Украину в огромном количестве, расползается по всему миру через контрабандистов и прочих нечистоплотных торговцев этими смертоносными предметами — это довольно известный факт, и мы не один раз в Совете безопасности ООН привлекали к нему внимание. Но, знаете как говорят у нас: "как об стенку горох": если уж в западной стратегии вознамерились добивать свою линию. используя Украину и тела украинцев в качестве инструмента агрессии против России, ну кто же тут может что поделать", - сказал Лавров.Он подчеркнул, что задачи СВО будут решаться быстрее, если у Украины будет меньше западного оружия, но цели спецоперации будут достигнуты в любом случае.Во внешнеполитическом ведомстве РФ не раз заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ukraina.ru/20231009/1050027771.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запад, оружие, контрабандисты, сергей лавров, украина