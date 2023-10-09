"Безупречная тактика": эксперт раскрыл, как ВС РФ поставили в безнадёжное положение ВСУ под Купянском
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
Перед российскими подразделениями сейчас не стоит задача стратегического наступления, прорыва фронта и освобождения Купянска, об этом говорить пока рано. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
На Купянском направлении российские войска наступают достаточно медленно, создавая угрозу группировке ВСУ от российской границы до излучины Северского Донца, чуть севернее Северска. Поэтому противник неизбежно перебрасывает туда все больше и больше подкреплений, рассказал эксперт.
За последние недели российские ВКС разбомбили как минимум пять мостов на этом участке фронта, затруднив украинскую логистику. Теперь российские подразделения бьют по скоплениям резервов, которые ВСУ перебрасывают на этот фронт, добавил он.
"Задача стратегического наступления, прорыва фронта и освобождения Купянска сейчас не стоит. Основные усилия наших войск сосредоточены на том, чтобы максимальное количество войск противника оттянуть на купянское и сватовское направление", - подчеркнул Онуфриенко.
Это совершенно безупречная тактика ВС РФ, которая может продлиться до начала распутицы, и до тех пор, пока украинское командование не осознает безнадежность попыток прорвать российский фронт и не перейдет к обороне, резюмировал собеседник издания.
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