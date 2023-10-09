"Безупречная тактика": эксперт раскрыл, как ВС РФ поставили в безнадёжное положение ВСУ под Купянском - 09.10.2023 Украина.ру
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"Безупречная тактика": эксперт раскрыл, как ВС РФ поставили в безнадёжное положение ВСУ под Купянском
"Безупречная тактика": эксперт раскрыл, как ВС РФ поставили в безнадёжное положение ВСУ под Купянском - 09.10.2023 Украина.ру
"Безупречная тактика": эксперт раскрыл, как ВС РФ поставили в безнадёжное положение ВСУ под Купянском
Перед российскими подразделениями сейчас не стоит задача стратегического наступления, прорыва фронта и освобождения Купянска, об этом говорить пока рано. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-10-09T12:19
2023-10-09T12:19
новости
купянск
купянское направление
харьковская область
вс рф
наступление
мосты
логистика
резервы
всу
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На Купянском направлении российские войска наступают достаточно медленно, создавая угрозу группировке ВСУ от российской границы до излучины Северского Донца, чуть севернее Северска. Поэтому противник неизбежно перебрасывает туда все больше и больше подкреплений, рассказал эксперт.За последние недели российские ВКС разбомбили как минимум пять мостов на этом участке фронта, затруднив украинскую логистику. Теперь российские подразделения бьют по скоплениям резервов, которые ВСУ перебрасывают на этот фронт, добавил он.Это совершенно безупречная тактика ВС РФ, которая может продлиться до начала распутицы, и до тех пор, пока украинское командование не осознает безнадежность попыток прорвать российский фронт и не перейдет к обороне, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231009/1050016971.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, купянск, купянское направление, харьковская область, вс рф, наступление, мосты, логистика, резервы, всу, украина
Новости, Купянск, Купянское направление, Харьковская область, ВС РФ, наступление, мосты, логистика, резервы, ВСУ, Украина

"Безупречная тактика": эксперт раскрыл, как ВС РФ поставили в безнадёжное положение ВСУ под Купянском

12:19 09.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Перед российскими подразделениями сейчас не стоит задача стратегического наступления, прорыва фронта и освобождения Купянска, об этом говорить пока рано. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
На Купянском направлении российские войска наступают достаточно медленно, создавая угрозу группировке ВСУ от российской границы до излучины Северского Донца, чуть севернее Северска. Поэтому противник неизбежно перебрасывает туда все больше и больше подкреплений, рассказал эксперт.
За последние недели российские ВКС разбомбили как минимум пять мостов на этом участке фронта, затруднив украинскую логистику. Теперь российские подразделения бьют по скоплениям резервов, которые ВСУ перебрасывают на этот фронт, добавил он.
"Задача стратегического наступления, прорыва фронта и освобождения Купянска сейчас не стоит. Основные усилия наших войск сосредоточены на том, чтобы максимальное количество войск противника оттянуть на купянское и сватовское направление", - подчеркнул Онуфриенко.
Это совершенно безупречная тактика ВС РФ, которая может продлиться до начала распутицы, и до тех пор, пока украинское командование не осознает безнадежность попыток прорвать российский фронт и не перейдет к обороне, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
10:20
Алексей Анпилогов о том, как российские "умные бомбы" уничтожают мосты на Осколе и логистику ВСУВКС РФ взяли под контроль и перманентно уничтожают переправы через Оскол, поэтому вся логистика ВСУ на левом восточном берегу серьёзно нарушена. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
 
НовостиКупянскКупянское направлениеХарьковская областьВС РФнаступлениемостылогистикарезервыВСУУкраина
 
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