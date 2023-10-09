https://ukraina.ru/20231009/1050019034.html

"Убийственное интервью" Арестовича*. Что рассказал "успокоитель" Украины

"Убийственное интервью" Арестовича*. Что рассказал "успокоитель" Украины - 09.10.2023 Украина.ру

"Убийственное интервью" Арестовича*. Что рассказал "успокоитель" Украины

Украинский журналист-пропагандист Дмитрий Гордон** назвал «убийственным» интервью, которое дал ему Алексей Арестович* 5 октября. Во всяком случае, содержание... Украина.ру, 09.10.2023

2023-10-09T12:45

2023-10-09T12:45

2023-10-09T13:44

эксклюзив

украина

россия

война

выборы

дмитрий гордон

алексей арестович

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Украинский журналист-пропагандист Дмитрий Гордон** назвал «убийственным» интервью, которое дал ему Алексей Арестович* 5 октября. Во всяком случае, содержание интервью Гордону очень не понравилось, и он уговаривал Арестовича* сказать в конце хоть что-то приятноеАрестович* сказал. Но осадочек остался.Суть анализа Арестовича* состоит в том, что война продлится ещё как минимум год (до ноябрьских выборов в США), после чего Украина столкнётся с сильнейшими вызовами.Во-первых, «мы не можем больше рассчитывать на прежние объёмы западной помощи». Её хватит только на 2024 год, а дальше Украину будут принуждать к переговорам.Отметим, что сказано это было до событий 7 октября. Сейчас под вопросом находятся и поставки на 2024 год.Во-вторых, Украина оказалась не в состоянии реорганизовать свой тыл. Сейчас Запад пытается создать на Украине собственную оборонную промышленность, но заложенные сейчас заводы дадут первую продукцию через 1,5 года.Отметим, что Запад сейчас пожинает плоды собственной стратегии реализации на Украине «плана Моргентау». Зачем «аграрной сверхдержаве» военная промышленность — не вполне понятно.В-третьих, Запад не смог реализовать режим санкций в отношении России.Тут и сам Арестович* отлично понимает, что для его реализации нужен отказ от глобального рынка и либеральной экономики в принципе. Намекает на необходимость этого, но прямо не говорит.В-четвёртых, Арестович* критикует действия верховного главнокомандования, которое пытается наступать на двух изолированных направлениях, вместо того чтобы сосредоточиться на нарушении работы сухопутного коридора в Крым и перехода к стратегической обороне на всех остальных направлениях.Вопрос вполне разумный, мы уже и сами интересовались смыслом «битвы за Бахмут».Также Арестович* указал на основные направления реформ, которые Украина должна проводить сейчас:1. Реальная антикоррупционная борьба;2. Направление всех ресурсов на оборону;3. Перестройка отношений с Западом.По мнению Арестовича*, идеологические факторы не работают, необходимо показать Западу, чем ему выгодно продолжение войны. Тут он приводит слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что США, ценой сравнительно небольших сумм перемалывает российскую армию (о том, что делается это ценой жизни украинцев, воюющих за интересы США, Арестович* не говорит).Гордон**, понятно, не заметил никакого противоречия в утверждениях Арестовича* о том, что Запад не боится российской военной силы и что ему может быть выгодна война, а также создание на Украине военной промышленности, конкурирующей с западной.4. Нужны системные изменения как на институциональном уровне, так и на уровне кадровой политики. Мысль о необходимости менять систему Арестович* повторил неоднократно.Он предполагает, что Украину будут подталкивать к миру на условиях: забыть о Крыме, Донецке и Луганске (не конкретизируя, идёт речь об их полной территории, актуальной линии соприкосновения или границах на 23 февраля 2022 года). После чего начнут уговаривать Россию согласиться на принятие Украины в НАТО, поскольку западный контроль над ней обеспечит большую безопасность для России же.Понятно, что Зеленский на такие условия не согласится, а значит США «будут искать трезвого политика, способного рационально оценить происходящее».***Театральный ужас Гордона** от довольно оптимистичного для Украины анализа Арестовича* (он несколько раз указывает, что на самом деле всё хуже) российскому читателю или слушателю может быть непонятен. Но надо отдавать себе отчёт в том, что украинский читатель/слушатель живет в ожидании неминуемой победы. Сама по себе возможность каких-то переговоров, да ещё на условиях отказа от Крыма, видится ему абсурдной. На этом фоне интервью действительно «убийственное».Кстати, мы уточнили по своим источникам: в украинских СМИ Арестович* находится в «стоп-списке», разрешается его упоминать только в УНИАН, причём исключительно в издевательском смысле. Гордон же берёт у него интервью регулярно — видимо, его «крыша» позволяет не считаться с «темниками» Офиса президента.В целом же интервью производит впечатление не столько военно-политического анализа, сколько предвыборной декларации. Указания на необходимость радикальных изменений, которые Зеленский наверняка проводить не будет (он его не критикует, но прямо говорит, что нынешнее сложное положение Украины — результат принятых когда-то кем-то решений), как бы намекают: вот он, «трезвый политик», который знает, что нужно делать. И даже, может быть, подписать по требованию Запада новые «минские соглашения» с Россией в обмен на НАТО и ЕС и при прекращении политики запрета русского языка (это было сказано походя, но намёк очевиден, тем более что и беседа проходила по-русски).Интервью наглядно показывает и вызовы, с которыми придётся столкнуться России: время на Россию не работает (как оно не работало и ранее – на протяжении восьми лет минской «безальтернативности»), Украина будет в любом случае милитаризироваться, русофобский политический режим никуда не исчезнет. Намекает Арестович* и на то, что мирные переговоры и даже заключение соглашений террористическую деятельность со стороны Украины не прекратят (запрет на терроризм как раз и должен быть, по его словам, аргументом в пользу евроатлантической интеграции Украины).* Признан в РФ спонсором терроризма и экстремизма ** Признан в РФ иноагентом.

https://ukraina.ru/20210310/1030788164.html

https://ukraina.ru/20230525/1046561931.html

https://ukraina.ru/20230830/1049025516.html

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эксклюзив, украина, россия, война, выборы, дмитрий гордон, алексей арестович