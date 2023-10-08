России выгодно помогать украинским беженцам — Ищенко
15:00 08.10.2023 (обновлено: 15:16 08.10.2023)
Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему президент РФ Владимир Путин разрешил украинцам въезжать в Россию по внутреннему украинскому паспорту, в том числе и по просроченному
"Потому что, чем больше людей уедут с Украины, тем меньше их уйдёт на фронт. И тем меньше будет просто против нас воевать. Нам выгоднее, чтобы они были здесь, даже если они не очень позитивно к нам настроены, нам выгоднее, чтобы они были здесь под нашим присмотром, чем чтобы они с оружием в руках воевали против нас на фронте. Поэтому мы им открываем двери", - объяснил Ищенко.
Он напомнил, что в Европе мигрантам становится все сложнее.
"Кто-то может поехать на Украину, но там его поймают и отправят воевать. Мы говорим - пожалуйста, можете приехать сюда, спасайтесь здесь от войны. Сидите здесь, спасайтесь", - добавил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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