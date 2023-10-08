https://ukraina.ru/20231008/1050008308.html

России выгодно помогать украинским беженцам — Ищенко

России выгодно помогать украинским беженцам — Ищенко - 08.10.2023 Украина.ру

России выгодно помогать украинским беженцам — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему президент РФ Владимир Путин разрешил украинцам въезжать в Россию по внутреннему украинскому паспорту, в том числе и по просроченному

2023-10-08T15:00

2023-10-08T15:00

2023-10-08T15:16

мигранты

беженцы

украина

ростислав ищенко

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg

"Потому что, чем больше людей уедут с Украины, тем меньше их уйдёт на фронт. И тем меньше будет просто против нас воевать. Нам выгоднее, чтобы они были здесь, даже если они не очень позитивно к нам настроены, нам выгоднее, чтобы они были здесь под нашим присмотром, чем чтобы они с оружием в руках воевали против нас на фронте. Поэтому мы им открываем двери", - объяснил Ищенко.Он напомнил, что в Европе мигрантам становится все сложнее.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20230928/1049749256.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мигранты, беженцы, украина, ростислав ищенко, новости, россия