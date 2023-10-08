России выгодно помогать украинским беженцам — Ищенко - 08.10.2023 Украина.ру
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России выгодно помогать украинским беженцам — Ищенко
России выгодно помогать украинским беженцам — Ищенко - 08.10.2023 Украина.ру
России выгодно помогать украинским беженцам — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему президент РФ Владимир Путин разрешил украинцам въезжать в Россию по внутреннему украинскому паспорту, в том числе и по просроченному
2023-10-08T15:00
2023-10-08T15:16
мигранты
беженцы
украина
ростислав ищенко
новости
россия
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"Потому что, чем больше людей уедут с Украины, тем меньше их уйдёт на фронт. И тем меньше будет просто против нас воевать. Нам выгоднее, чтобы они были здесь, даже если они не очень позитивно к нам настроены, нам выгоднее, чтобы они были здесь под нашим присмотром, чем чтобы они с оружием в руках воевали против нас на фронте. Поэтому мы им открываем двери", - объяснил Ищенко.Он напомнил, что в Европе мигрантам становится все сложнее.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20230928/1049749256.html
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мигранты, беженцы, украина, ростислав ищенко, новости, россия
мигранты, беженцы, Украина, Ростислав Ищенко, Новости, Россия

России выгодно помогать украинским беженцам — Ищенко

15:00 08.10.2023 (обновлено: 15:16 08.10.2023)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему президент РФ Владимир Путин разрешил украинцам въезжать в Россию по внутреннему украинскому паспорту, в том числе и по просроченному
"Потому что, чем больше людей уедут с Украины, тем меньше их уйдёт на фронт. И тем меньше будет просто против нас воевать. Нам выгоднее, чтобы они были здесь, даже если они не очень позитивно к нам настроены, нам выгоднее, чтобы они были здесь под нашим присмотром, чем чтобы они с оружием в руках воевали против нас на фронте. Поэтому мы им открываем двери", - объяснил Ищенко.
Он напомнил, что в Европе мигрантам становится все сложнее.
"Кто-то может поехать на Украину, но там его поймают и отправят воевать. Мы говорим - пожалуйста, можете приехать сюда, спасайтесь здесь от войны. Сидите здесь, спасайтесь", - добавил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Население рождаемость коллаж - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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Уровень рождаемости на Украине приближается к самому низкому в мире. Мигранты — торпеда в борту УкраиныТакую сенсацию на днях сообщили журналисты Wall Street Journal. В демографическую яму страна начала проваливаться с 2012 года. Виной тому не катаклизмы и войны, а экономическая и социальная политика государства. Пока делили недра и ресурсы, украинцы эмигрировали, и рожать детей стало некому
 
мигрантыбеженцыУкраинаРостислав ИщенкоНовостиРоссия
 
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