"В Китае следили за битвой за Мариуполь, а жители США даже не знают, где Тайвань", – Жао Цзинь

В Китае очень интересуются событиями конфликта на Украине, в частности, там следили за битвой за Мариуполь, заявил блогер, председатель правления "Апрель медиа" занимается интернет-поддержкой блогерских платформ с аудиторией более 70 млн подписчиков Жао Цзинь в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября