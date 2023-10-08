США рискуют быть втянутыми в большую войну с ядерной державой — Ищенко
© Фото : CC0, Pixabay
© Фото : CC0, Pixabay
В США распространяют тезис, что если падёт Украина, то это станет сигналом Китаю для нападения на Тайвань, для ситуации, когда Штаты рискуют быть втянутыми в большую войну с ядерной державой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
"В отличие от Украины, где они ведут против России прокси-войну, там они могут быть втянуты в войну непосредственно", - сказал Ищенко.
Он пояснил, что в том числе поэтому США продолжают накачивать Киев вооружением и помогать деньгами, так как без западной помощи Украина давно бы пала.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
11 сентября, 15:08"В Китае следили за битвой за Мариуполь, а жители США даже не знают, где Тайвань", – Жао ЦзиньВ Китае очень интересуются событиями конфликта на Украине, в частности, там следили за битвой за Мариуполь, заявил блогер, председатель правления "Апрель медиа" занимается интернет-поддержкой блогерских платформ с аудиторией более 70 млн подписчиков Жао Цзинь в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября