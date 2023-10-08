Ищенко рассказал о сложностях американских политиков из-за финансирования Киева - 08.10.2023 Украина.ру
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Ищенко рассказал о сложностях американских политиков из-за финансирования Киева
Ищенко рассказал о сложностях американских политиков из-за финансирования Киева - 08.10.2023 Украина.ру
Ищенко рассказал о сложностях американских политиков из-за финансирования Киева
Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру высказал мнение, что в связи со сменой спикера палаты представителей США не прекратят помогать Украине
2023-10-08T13:00
2023-10-08T13:24
ростислав ищенко
сша
зарубежье
новости
украина
помощь
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"Я не думаю, что они помощь Украине прекратят вообще, это привело бы к серьёзным последствиям для самих Соединённых Штатов, для их внутренней политики. &lt;...&gt;их задача заключается в том, чтобы, с одной стороны, продемонстрировать своим избирателям, что они максимально урезали помощь Украине, перенаправив эти деньги на внутренние американские нужды. А с другой стороны, им надо избежать потенциального обвинения в том, что все проблемы Соединённых Штатов возникли из-за того, что они прекратили финансировать Украину, что Украина пала - и теперь Соединённые Штаты теряют свои позиции в Европе и мире", - сказал Ищенко.Ранее запрос президента США Джо Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не стал причиной временного прекращения деятельности правительства: оппоненты из Республиканской партии в конгрессе отказались голосовать по бюджету для федеральных органов власти, включавшему средства для Киева. В результате был принят временный бюджет, не включающий помощь Украине, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева.Теперь у США нет новых средств для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ростислав ищенко, сша, зарубежье, новости, украина, помощь
Ростислав Ищенко, США, Зарубежье, Новости, Украина, помощь

Ищенко рассказал о сложностях американских политиков из-за финансирования Киева

13:00 08.10.2023 (обновлено: 13:24 08.10.2023)
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПолитолог Ростислав Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру высказал мнение, что в связи со сменой спикера палаты представителей США не прекратят помогать Украине
"Я не думаю, что они помощь Украине прекратят вообще, это привело бы к серьёзным последствиям для самих Соединённых Штатов, для их внутренней политики. <...>их задача заключается в том, чтобы, с одной стороны, продемонстрировать своим избирателям, что они максимально урезали помощь Украине, перенаправив эти деньги на внутренние американские нужды. А с другой стороны, им надо избежать потенциального обвинения в том, что все проблемы Соединённых Штатов возникли из-за того, что они прекратили финансировать Украину, что Украина пала - и теперь Соединённые Штаты теряют свои позиции в Европе и мире", - сказал Ищенко.
Ранее запрос президента США Джо Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не стал причиной временного прекращения деятельности правительства: оппоненты из Республиканской партии в конгрессе отказались голосовать по бюджету для федеральных органов власти, включавшему средства для Киева.
В результате был принят временный бюджет, не включающий помощь Украине, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева.
Теперь у США нет новых средств для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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