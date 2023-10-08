https://ukraina.ru/20231008/1050006047.html

Ищенко рассказал о сложностях американских политиков из-за финансирования Киева

Ищенко рассказал о сложностях американских политиков из-за финансирования Киева - 08.10.2023 Украина.ру

Ищенко рассказал о сложностях американских политиков из-за финансирования Киева

Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру высказал мнение, что в связи со сменой спикера палаты представителей США не прекратят помогать Украине

2023-10-08T13:00

2023-10-08T13:00

2023-10-08T13:24

ростислав ищенко

сша

зарубежье

новости

украина

помощь

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"Я не думаю, что они помощь Украине прекратят вообще, это привело бы к серьёзным последствиям для самих Соединённых Штатов, для их внутренней политики. <...>их задача заключается в том, чтобы, с одной стороны, продемонстрировать своим избирателям, что они максимально урезали помощь Украине, перенаправив эти деньги на внутренние американские нужды. А с другой стороны, им надо избежать потенциального обвинения в том, что все проблемы Соединённых Штатов возникли из-за того, что они прекратили финансировать Украину, что Украина пала - и теперь Соединённые Штаты теряют свои позиции в Европе и мире", - сказал Ищенко.Ранее запрос президента США Джо Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не стал причиной временного прекращения деятельности правительства: оппоненты из Республиканской партии в конгрессе отказались голосовать по бюджету для федеральных органов власти, включавшему средства для Киева. В результате был принят временный бюджет, не включающий помощь Украине, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева.Теперь у США нет новых средств для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20231007/1049980253.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ростислав ищенко, сша, зарубежье, новости, украина, помощь