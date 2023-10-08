https://ukraina.ru/20231008/1049999455.html
Националисты "Правого сектора"* устроили "массовую казнь" в Снигиревке
Националисты "Правого сектора"* устроили "массовую казнь" в Снигиревке - 08.10.2023 Украина.ру
Националисты "Правого сектора"* устроили "массовую казнь" в Снигиревке
Националисты "Правого сектора"* расстреляли больше 20 мирных граждан Украины в Снигиревке Херсонской области. Об этом сообщили российским силовикам жители города, передает 8 октября РИА Новости
2023-10-08T09:54
2023-10-08T09:54
2023-10-08T09:54
правый сектор
снигиревка
убийство
политические взгляды
новости
националисты
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"Сразу от нескольких жителей Снигиревки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигиревке, все они (погибшие - ред.) граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов", - сообщил источник издания в силовых структурах.По его словам, убийства произошли 13 сентября, а среди тех, кто убивал своих сограждан, был боевик "Правого сектора"* Евгений Караван 1990 года рождения.После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. Сейчас район занят украинскими войсками.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20230308/1044189747.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
правый сектор, снигиревка, убийство, политические взгляды, новости, националисты
Правый сектор, Снигиревка, убийство, политические взгляды, Новости, националисты
Националисты "Правого сектора"* устроили "массовую казнь" в Снигиревке
Националисты "Правого сектора"* расстреляли больше 20 мирных граждан Украины в Снигиревке Херсонской области. Об этом сообщили российским силовикам жители города, передает 8 октября РИА Новости
"Сразу от нескольких жителей Снигиревки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигиревке, все они (погибшие - ред.) граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов", - сообщил источник издания в силовых структурах.
По его словам, убийства произошли 13 сентября, а среди тех, кто убивал своих сограждан, был боевик "Правого сектора"* Евгений Караван 1990 года рождения.
"Оперативным способом мы получили данные пятерых погибших граждан Украины", - добавил он.
После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. Сейчас район занят украинскими войсками.
* Запрещенная в России террористическая организация.