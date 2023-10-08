Националисты "Правого сектора"* устроили "массовую казнь" в Снигиревке - 08.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231008/1049999455.html
Националисты "Правого сектора"* устроили "массовую казнь" в Снигиревке
Националисты "Правого сектора"* устроили "массовую казнь" в Снигиревке - 08.10.2023 Украина.ру
Националисты "Правого сектора"* устроили "массовую казнь" в Снигиревке
Националисты "Правого сектора"* расстреляли больше 20 мирных граждан Украины в Снигиревке Херсонской области. Об этом сообщили российским силовикам жители города, передает 8 октября РИА Новости
2023-10-08T09:54
2023-10-08T09:54
правый сектор
снигиревка
убийство
политические взгляды
новости
националисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103063/97/1030639706_0:0:969:545_1920x0_80_0_0_60aa9b626b5902abfa8e96c3f980e2a2.jpg.webp
"Сразу от нескольких жителей Снигиревки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигиревке, все они (погибшие - ред.) граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов", - сообщил источник издания в силовых структурах.По его словам, убийства произошли 13 сентября, а среди тех, кто убивал своих сограждан, был боевик "Правого сектора"* Евгений Караван 1990 года рождения.После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. Сейчас район занят украинскими войсками.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20230308/1044189747.html
снигиревка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103063/97/1030639706_0:0:727:545_1920x0_80_0_0_897097c9add8de683629f27fbb4e8313.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
правый сектор, снигиревка, убийство, политические взгляды, новости, националисты
Правый сектор, Снигиревка, убийство, политические взгляды, Новости, националисты

Националисты "Правого сектора"* устроили "массовую казнь" в Снигиревке

09:54 08.10.2023
 
© УНИАН
© УНИАН
Читать в
Националисты "Правого сектора"* расстреляли больше 20 мирных граждан Украины в Снигиревке Херсонской области. Об этом сообщили российским силовикам жители города, передает 8 октября РИА Новости
"Сразу от нескольких жителей Снигиревки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигиревке, все они (погибшие - ред.) граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов", - сообщил источник издания в силовых структурах.
По его словам, убийства произошли 13 сентября, а среди тех, кто убивал своих сограждан, был боевик "Правого сектора"* Евгений Караван 1990 года рождения.
"Оперативным способом мы получили данные пятерых погибших граждан Украины", - добавил он.
После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. Сейчас район занят украинскими войсками.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
8 марта, 16:59
Зеленский сообщил о гибели одного из главарей "Правого сектора"*Владимир Зеленский в среду, 8 марта, сообщил о гибели одного из главарей "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло. Соответствующий пост был опубликован в Телеграм-канале
 
Правый секторСнигиревкаубийствополитические взглядыНовостинационалисты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:19"Будущее на волоске": журналист из США рассказала о серьезной угрозе для Украины
10:10Вор, рэкетир, коррупционер и убийца. Кто командует украинскими морпехами
09:54Националисты "Правого сектора"* устроили "массовую казнь" в Снигиревке
09:41"Парадоксальный сценарий": американский журналист объяснил, как Байден повышает авторитет Путина
09:26Израиль нанес удары по ХАМАС в секторе Газа
09:14Армен Гаспарян о том, что и почему не понял Запад из речи Путина на Валдайском форуме
09:11Американский ведущий обвинил НАТО в убийстве большей части украинцев
08:00Марк Бернес: песни, которые остаются с нами
07:08Ростислав Ищенко о том, на что Россия делает ставку в СВО на Украине и чем Армении поможет Франция
06:18Фёдор Войтоловский: США важна не поддержка Украины, а сохранение права на вседозволенность
06:00"Противник начал издыхать": эксперт объяснил, как ВС РФ удалось сломать мощную атаку ВСУ на Вербовое
05:49Западная Украина за минувшую неделю: мобилизацию помогают избежать депутаты, а в Италии похищают детей
05:30Подполковник ФСБ о том, как опыт Израиля поможет России ловить и уничтожать террористов с Украины
05:25"Спотыкаясь, ползем к финалу": полковник Мощанский о том, как Россия выиграла третье сражение с Украиной
05:20Интерпол не поможет. Подполковник ФСБ оценил перспективы отправки в тюрьму Кирилла Буданова
05:15Подполковник ФСБ раскрыл, почему и с какой целью СК предъявил Буданову обвинение в терроризме
05:10Василий Дандыкин о том, как российские ВКС, "Буяны" и "Каракурты" готовятся бить врага в Чёрном море
05:09"Вокруг Булгакова": ключевой персонаж – шпик?
05:05Военный эксперт раскрыл перспективы применения танков "Абрамс" на фронтах СВО
21:24Яков Кедми: Нападение ХАМАС на Израиль не остановит США на Украине
Лента новостейМолния