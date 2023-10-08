https://ukraina.ru/20231008/1049999455.html

Националисты "Правого сектора"* устроили "массовую казнь" в Снигиревке

Националисты "Правого сектора"* устроили "массовую казнь" в Снигиревке - 08.10.2023 Украина.ру

Националисты "Правого сектора"* устроили "массовую казнь" в Снигиревке

Националисты "Правого сектора"* расстреляли больше 20 мирных граждан Украины в Снигиревке Херсонской области. Об этом сообщили российским силовикам жители города, передает 8 октября РИА Новости

2023-10-08T09:54

2023-10-08T09:54

2023-10-08T09:54

правый сектор

снигиревка

убийство

политические взгляды

новости

националисты

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"Сразу от нескольких жителей Снигиревки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигиревке, все они (погибшие - ред.) граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов", - сообщил источник издания в силовых структурах.По его словам, убийства произошли 13 сентября, а среди тех, кто убивал своих сограждан, был боевик "Правого сектора"* Евгений Караван 1990 года рождения.После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. Сейчас район занят украинскими войсками.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20230308/1044189747.html

снигиревка

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

правый сектор, снигиревка, убийство, политические взгляды, новости, националисты