https://ukraina.ru/20231008/1049973382.html

Интерпол не поможет. Подполковник ФСБ оценил перспективы отправки в тюрьму Кирилла Буданова

Интерпол не поможет. Подполковник ФСБ оценил перспективы отправки в тюрьму Кирилла Буданова - 08.10.2023 Украина.ру

Интерпол не поможет. Подполковник ФСБ оценил перспективы отправки в тюрьму Кирилла Буданова

Обвинения украинским преступникам нужно делать только в том случае, когда однозначно есть возможность найти и покарать их. Тогда они действительно будут бояться российского правосудия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач

2023-10-08T05:20

2023-10-08T05:20

2023-10-08T05:20

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украина

кирилл буданов

главное управление разведки украины (гур)

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терроризм

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интерпол

россия

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Следственный комитет России заочно предъявил обвинения высшему военному руководству Украины, обвинив главу ГУР Кирилла Буданова и трех командиров Украины в совершении терактов на территории России.В таком случае возможно только заочное судебное решение. Соответственно, какие будут перспективы для его реализации в виде задержания и заключения Буданова под стражу - сложно предположить, рассказал эксперт.Ведь этих людей необходимо физически привезти и поместить в следственный изолятор, после этого привести в суд и отправить в места лишения свободы, добавил он.И даже если под какую-то конвенцию международную преступлений против человечности попадёт обвинение Буданова, то в Интерполе просто будут делать вид, что пока еще вопрос не решен, поскольку украинский конфликт не исчерпан, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231006/1049964064.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), обвинение, терроризм, суд, интерпол, россия