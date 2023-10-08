Интерпол не поможет. Подполковник ФСБ оценил перспективы отправки в тюрьму Кирилла Буданова - 08.10.2023 Украина.ру
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Интерпол не поможет. Подполковник ФСБ оценил перспективы отправки в тюрьму Кирилла Буданова
Интерпол не поможет. Подполковник ФСБ оценил перспективы отправки в тюрьму Кирилла Буданова - 08.10.2023 Украина.ру
Интерпол не поможет. Подполковник ФСБ оценил перспективы отправки в тюрьму Кирилла Буданова
Обвинения украинским преступникам нужно делать только в том случае, когда однозначно есть возможность найти и покарать их. Тогда они действительно будут бояться российского правосудия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач
2023-10-08T05:20
2023-10-08T05:20
новости
украина
кирилл буданов
главное управление разведки украины (гур)
обвинение
терроризм
суд
интерпол
россия
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Следственный комитет России заочно предъявил обвинения высшему военному руководству Украины, обвинив главу ГУР Кирилла Буданова и трех командиров Украины в совершении терактов на территории России.В таком случае возможно только заочное судебное решение. Соответственно, какие будут перспективы для его реализации в виде задержания и заключения Буданова под стражу - сложно предположить, рассказал эксперт.Ведь этих людей необходимо физически привезти и поместить в следственный изолятор, после этого привести в суд и отправить в места лишения свободы, добавил он.И даже если под какую-то конвенцию международную преступлений против человечности попадёт обвинение Буданова, то в Интерполе просто будут делать вид, что пока еще вопрос не решен, поскольку украинский конфликт не исчерпан, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231006/1049964064.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), обвинение, терроризм, суд, интерпол, россия
Новости, Украина, Кирилл Буданов, Главное управление разведки Украины (ГУР), обвинение, терроризм, Суд, Интерпол, Россия

Интерпол не поможет. Подполковник ФСБ оценил перспективы отправки в тюрьму Кирилла Буданова

05:20 08.10.2023
 
© pravda.com.ua
© pravda.com.ua
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Обвинения украинским преступникам нужно делать только в том случае, когда однозначно есть возможность найти и покарать их. Тогда они действительно будут бояться российского правосудия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач
Следственный комитет России заочно предъявил обвинения высшему военному руководству Украины, обвинив главу ГУР Кирилла Буданова и трех командиров Украины в совершении терактов на территории России.
В таком случае возможно только заочное судебное решение. Соответственно, какие будут перспективы для его реализации в виде задержания и заключения Буданова под стражу - сложно предположить, рассказал эксперт.
Ведь этих людей необходимо физически привезти и поместить в следственный изолятор, после этого привести в суд и отправить в места лишения свободы, добавил он.
"Найти и задержать обвиненных украинцев может Интерпол, но, я так понимаю, он не будет проявлять никакой активности в отношении украинских граждан, обвиняемых российским правосудием в совершении любых преступлений", - подчеркнул Храпач.
И даже если под какую-то конвенцию международную преступлений против человечности попадёт обвинение Буданова, то в Интерполе просто будут делать вид, что пока еще вопрос не решен, поскольку украинский конфликт не исчерпан, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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