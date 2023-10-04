https://ukraina.ru/20231004/1049887890.html

Подполковник ФСБ Сергей Храпач об обвинении Буданова в терроризме: Россия должна действовать как Израиль

Подполковник ФСБ Сергей Храпач об обвинении Буданова в терроризме: Россия должна действовать как Израиль - 04.10.2023 Украина.ру

Подполковник ФСБ Сергей Храпач об обвинении Буданова в терроризме: Россия должна действовать как Израиль

Подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач рассказал в интервью изданию Украина.ру о смысле обвинений главы ГУР и офицеров ВСУ и о том, как России использовать израильский опыт в поимке беглых нацистских преступников.

2023-10-04T10:55

2023-10-04T10:55

2023-10-04T10:55

интервью

спецслужбы

кирилл буданов

гур моу

терроризм

израиль

россия

преступления

обвинения

ск рф

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Следственный комитет России заочно предъявил обвинения высшему военному руководству Украины, обвинив Кирилла Буданова и трех командиров Украины в совершении терактов на территории России, сообщили 3 октября в пресс-службе ведомства.— Сергей Валентинович, обвинения против Кирилла Буданова — это политическая или юридическая история?— В данном случае я, честно говоря, вижу больше политического смысла, чем юридического. Национальное законодательство России предполагает наказание за преступления, совершенные в России.Естественно, если данные граждане, которые разыскиваются по уголовным делам, когда-нибудь появятся на территории России (что маловероятно в текущей ситуации) то их привлекут к уголовной ответственности.То, что сейчас происходит со стороны Украины, когда она объявляет наших граждан, военнослужащих и сотрудников трудового и пропагандистского фронтов, преступниками, имеет столько же эффекта, сколько мы имеем, обвиняя их в таких же правонарушениях. В нашем случае Следственный комитет России, по моему мнению, выступил для россиян, которые видят, что любое преступление не должно остаться безнаказанным. Люди должны знать, что работа ведется, материал собирается и дальше, вероятно, будет подаваться в суд.— Какие еще могут быть цели у таких заявлений?— Возможно, планируется какая-то международная акция, и, чтобы привлечь внимание к определенной проблеме, необходим, как в оркестре, дирижер — чтобы приглушить негативный фон, или, наоборот, его активизировать.Для этого используются различные информационные посылы. Например, чтобы те, на кого направлен такой посыл, пусть публично и не говорят, но прекрасно понимают, что им намекают о чем-то. Но мы, к сожалению, на своем уровне, просчитать все цели, для которых это делается, пока не можем.— А какой юридический эффект от этого будет?— В таком случае возможно только заочное судебное решение. Соответственно, какие будут перспективы для его реализации в виде задержания и заключения человека под стражу сложно сказать. Ведь нужно этих людей физически поместить в следственный изолятор, привести в суд, и, самое главное, отправить в места лишения свободы.Найти и задержать обвиненных украинцев может Интерпол, но, я так понимаю, он не будет проявлять никакой активности в отношении украинских граждан, обвиняемых российским правосудием в совершении любых преступлений.И даже если под какую-то конвенцию международную преступления против человечности что-то и попадает, то просто будут делать вид, что пока еще вопрос не решен, поскольку украинский конфликт не исчерпан.Нам могут предложить сделать правовую квалификацию данных действий в международных судебных инстанциях, и оттуда, соответственно, не будет никакой реакции на наши запросы о правовой помощи.Получается, что эффекта от этого не будет. А все-таки важно, чтобы люди знали о преступлении и, самое главное, видели наказание за него.Если будет только декларация — например, наш суд объявит, что условному украинскому генералу дали 25 лет или пожизненное заключение, — что дальше? Он продолжит жить, ездить на дорогом автомобиле и смеяться над нашим правосудием.В таком случае может выйти негативный контекст, когда наше правосудие будет выглядеть слабым. Поэтому мое личное мнение: такие обвинения нужно делать в том случае, когда мы однозначно знаем, что сможем найти преступника и его покарать. Тогда действительно будут бояться и говорить: да, такие вещи делать нельзя, иначе тебя найдут и накажут.Все это большая политика, как я уже упомянул, и, это будет обязательно освещаться в СМИ. А с учетом того, что европейская пресса совсем нелояльна к России, сами понимаете, под каким контекстом все это будет подаваться.— Может ли Россия использовать израильский опыт по поиску и поимке беглых нацистских преступников?— Почему бы и нет? Израильский опыт показал высокую эффективность, и желающих пошутить в отношении Израиля сейчас крайне мало — особенно последние 20 лет.Конечно, механизм был новый в то время, и многие нацистские преступники, совершая преступления, не боялись наказания. Они считали, что представители стран, где они нарушили закон, никогда их не достанут и не накажут.Однако международный трибунал в Нюрнберге признал их официально преступниками и выдал ордер, который позволял этих людей разыскивать. Формально они были преступниками, нарушившими международные нормы права и национальные законодательства. Любое государство обязано было их задержать, арестовать.После они попадали под израильское правосудие: спецслужбы страны не только их разыскивали, но иногда приводили приговор в исполнение.Если мы вспомним Олимпиаду 1972 года, когда террористы захватили в Мюнхене израильскую команду, и спецслужбы Израиля отработали очень жестко в отношении этих преступников — желающих больше нет. Остались, конечно, горячие головы, но не в таком числе и масштабе.России положительный опыт в этом направлении нужно использовать.Если Буданов и другие украинские террористы будут осуждены не только российским правосудием, а и какими-то международными судебными инстанциями, то государства будут выдавать этих людей, либо оказывать всяческое содействие специальным службам по их задержанию.

https://ukraina.ru/20221014/1039731320.html

https://ukraina.ru/20231003/1049879465.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, спецслужбы, кирилл буданов, гур моу, терроризм, израиль, россия, преступления, обвинения, ск рф, украина