Подполковник ФСБ Сергей Храпач об обвинении Буданова в терроризме: Россия должна действовать как Израиль - 04.10.2023 Украина.ру
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Подполковник ФСБ Сергей Храпач об обвинении Буданова в терроризме: Россия должна действовать как Израиль
Подполковник ФСБ Сергей Храпач об обвинении Буданова в терроризме: Россия должна действовать как Израиль - 04.10.2023 Украина.ру
Подполковник ФСБ Сергей Храпач об обвинении Буданова в терроризме: Россия должна действовать как Израиль
Подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач рассказал в интервью изданию Украина.ру о смысле обвинений главы ГУР и офицеров ВСУ и о том, как России использовать израильский опыт в поимке беглых нацистских преступников.
2023-10-04T10:55
2023-10-04T10:55
интервью
спецслужбы
кирилл буданов
гур моу
терроризм
израиль
россия
преступления
обвинения
ск рф
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Следственный комитет России заочно предъявил обвинения высшему военному руководству Украины, обвинив Кирилла Буданова и трех командиров Украины в совершении терактов на территории России, сообщили 3 октября в пресс-службе ведомства.— Сергей Валентинович, обвинения против Кирилла Буданова — это политическая или юридическая история?— В данном случае я, честно говоря, вижу больше политического смысла, чем юридического. Национальное законодательство России предполагает наказание за преступления, совершенные в России.Естественно, если данные граждане, которые разыскиваются по уголовным делам, когда-нибудь появятся на территории России (что маловероятно в текущей ситуации) то их привлекут к уголовной ответственности.То, что сейчас происходит со стороны Украины, когда она объявляет наших граждан, военнослужащих и сотрудников трудового и пропагандистского фронтов, преступниками, имеет столько же эффекта, сколько мы имеем, обвиняя их в таких же правонарушениях. В нашем случае Следственный комитет России, по моему мнению, выступил для россиян, которые видят, что любое преступление не должно остаться безнаказанным. Люди должны знать, что работа ведется, материал собирается и дальше, вероятно, будет подаваться в суд.— Какие еще могут быть цели у таких заявлений?— Возможно, планируется какая-то международная акция, и, чтобы привлечь внимание к определенной проблеме, необходим, как в оркестре, дирижер — чтобы приглушить негативный фон, или, наоборот, его активизировать.Для этого используются различные информационные посылы. Например, чтобы те, на кого направлен такой посыл, пусть публично и не говорят, но прекрасно понимают, что им намекают о чем-то. Но мы, к сожалению, на своем уровне, просчитать все цели, для которых это делается, пока не можем.— А какой юридический эффект от этого будет?— В таком случае возможно только заочное судебное решение. Соответственно, какие будут перспективы для его реализации в виде задержания и заключения человека под стражу сложно сказать. Ведь нужно этих людей физически поместить в следственный изолятор, привести в суд, и, самое главное, отправить в места лишения свободы.Найти и задержать обвиненных украинцев может Интерпол, но, я так понимаю, он не будет проявлять никакой активности в отношении украинских граждан, обвиняемых российским правосудием в совершении любых преступлений.И даже если под какую-то конвенцию международную преступления против человечности что-то и попадает, то просто будут делать вид, что пока еще вопрос не решен, поскольку украинский конфликт не исчерпан.Нам могут предложить сделать правовую квалификацию данных действий в международных судебных инстанциях, и оттуда, соответственно, не будет никакой реакции на наши запросы о правовой помощи.Получается, что эффекта от этого не будет. А все-таки важно, чтобы люди знали о преступлении и, самое главное, видели наказание за него.Если будет только декларация — например, наш суд объявит, что условному украинскому генералу дали 25 лет или пожизненное заключение, — что дальше? Он продолжит жить, ездить на дорогом автомобиле и смеяться над нашим правосудием.В таком случае может выйти негативный контекст, когда наше правосудие будет выглядеть слабым. Поэтому мое личное мнение: такие обвинения нужно делать в том случае, когда мы однозначно знаем, что сможем найти преступника и его покарать. Тогда действительно будут бояться и говорить: да, такие вещи делать нельзя, иначе тебя найдут и накажут.Все это большая политика, как я уже упомянул, и, это будет обязательно освещаться в СМИ. А с учетом того, что европейская пресса совсем нелояльна к России, сами понимаете, под каким контекстом все это будет подаваться.— Может ли Россия использовать израильский опыт по поиску и поимке беглых нацистских преступников?— Почему бы и нет? Израильский опыт показал высокую эффективность, и желающих пошутить в отношении Израиля сейчас крайне мало — особенно последние 20 лет.Конечно, механизм был новый в то время, и многие нацистские преступники, совершая преступления, не боялись наказания. Они считали, что представители стран, где они нарушили закон, никогда их не достанут и не накажут.Однако международный трибунал в Нюрнберге признал их официально преступниками и выдал ордер, который позволял этих людей разыскивать. Формально они были преступниками, нарушившими международные нормы права и национальные законодательства. Любое государство обязано было их задержать, арестовать.После они попадали под израильское правосудие: спецслужбы страны не только их разыскивали, но иногда приводили приговор в исполнение.Если мы вспомним Олимпиаду 1972 года, когда террористы захватили в Мюнхене израильскую команду, и спецслужбы Израиля отработали очень жестко в отношении этих преступников — желающих больше нет. Остались, конечно, горячие головы, но не в таком числе и масштабе.России положительный опыт в этом направлении нужно использовать.Если Буданов и другие украинские террористы будут осуждены не только российским правосудием, а и какими-то международными судебными инстанциями, то государства будут выдавать этих людей, либо оказывать всяческое содействие специальным службам по их задержанию.
https://ukraina.ru/20221014/1039731320.html
https://ukraina.ru/20231003/1049879465.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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интервью, спецслужбы, кирилл буданов, гур моу, терроризм, израиль, россия, преступления, обвинения, ск рф, украина
Интервью, спецслужбы, Кирилл Буданов, ГУР МОУ, терроризм, Израиль, Россия, преступления, обвинения, СК РФ, Украина

Подполковник ФСБ Сергей Храпач об обвинении Буданова в терроризме: Россия должна действовать как Израиль

10:55 04.10.2023
 
© из личного архиваСергей Храпач интервью
Сергей Храпач интервью
© из личного архива
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач рассказал в интервью изданию Украина.ру о смысле обвинений главы ГУР и офицеров ВСУ и о том, как России использовать израильский опыт в поимке беглых нацистских преступников.
Следственный комитет России заочно предъявил обвинения высшему военному руководству Украины, обвинив Кирилла Буданова и трех командиров Украины в совершении терактов на территории России, сообщили 3 октября в пресс-службе ведомства.
— Сергей Валентинович, обвинения против Кирилла Буданова — это политическая или юридическая история?
— В данном случае я, честно говоря, вижу больше политического смысла, чем юридического. Национальное законодательство России предполагает наказание за преступления, совершенные в России.
Естественно, если данные граждане, которые разыскиваются по уголовным делам, когда-нибудь появятся на территории России (что маловероятно в текущей ситуации) то их привлекут к уголовной ответственности.
То, что сейчас происходит со стороны Украины, когда она объявляет наших граждан, военнослужащих и сотрудников трудового и пропагандистского фронтов, преступниками, имеет столько же эффекта, сколько мы имеем, обвиняя их в таких же правонарушениях.
В нашем случае Следственный комитет России, по моему мнению, выступил для россиян, которые видят, что любое преступление не должно остаться безнаказанным. Люди должны знать, что работа ведется, материал собирается и дальше, вероятно, будет подаваться в суд.
Сергей Храпач интервью
14 октября 2022, 12:01
Сергей Храпач: кто онРуководитель Ассоциации "Объединение региональных автотранспортных предприятий и перевозчиков "Межрегионавтотранс"
— Какие еще могут быть цели у таких заявлений?
— Возможно, планируется какая-то международная акция, и, чтобы привлечь внимание к определенной проблеме, необходим, как в оркестре, дирижер — чтобы приглушить негативный фон, или, наоборот, его активизировать.
Для этого используются различные информационные посылы. Например, чтобы те, на кого направлен такой посыл, пусть публично и не говорят, но прекрасно понимают, что им намекают о чем-то. Но мы, к сожалению, на своем уровне, просчитать все цели, для которых это делается, пока не можем.
— А какой юридический эффект от этого будет?
— В таком случае возможно только заочное судебное решение. Соответственно, какие будут перспективы для его реализации в виде задержания и заключения человека под стражу сложно сказать. Ведь нужно этих людей физически поместить в следственный изолятор, привести в суд, и, самое главное, отправить в места лишения свободы.
Найти и задержать обвиненных украинцев может Интерпол, но, я так понимаю, он не будет проявлять никакой активности в отношении украинских граждан, обвиняемых российским правосудием в совершении любых преступлений.
И даже если под какую-то конвенцию международную преступления против человечности что-то и попадает, то просто будут делать вид, что пока еще вопрос не решен, поскольку украинский конфликт не исчерпан.
Нам могут предложить сделать правовую квалификацию данных действий в международных судебных инстанциях, и оттуда, соответственно, не будет никакой реакции на наши запросы о правовой помощи.
Получается, что эффекта от этого не будет. А все-таки важно, чтобы люди знали о преступлении и, самое главное, видели наказание за него.
Если будет только декларация — например, наш суд объявит, что условному украинскому генералу дали 25 лет или пожизненное заключение, — что дальше? Он продолжит жить, ездить на дорогом автомобиле и смеяться над нашим правосудием.
В таком случае может выйти негативный контекст, когда наше правосудие будет выглядеть слабым. Поэтому мое личное мнение: такие обвинения нужно делать в том случае, когда мы однозначно знаем, что сможем найти преступника и его покарать. Тогда действительно будут бояться и говорить: да, такие вещи делать нельзя, иначе тебя найдут и накажут.
Все это большая политика, как я уже упомянул, и, это будет обязательно освещаться в СМИ. А с учетом того, что европейская пресса совсем нелояльна к России, сами понимаете, под каким контекстом все это будет подаваться.
Дмитрий Ефимов интервью
Вчера, 18:23
Дмитрий Ефимов: Россия ударила по Буданову, чтобы выбить Британию из Николаева перед наступлением на ВСУРоссия нанесла удар по Британии, обвинив главу ГУР Украины Кирилла Буданова в терроризме. Но для победы в спецоперации (СВО) Москва должна действовать по примеру Израиля. Об этом в эксклюзивном интервью Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах, обозреватель РИА "Катюша" Дмитрий Ефимов
— Может ли Россия использовать израильский опыт по поиску и поимке беглых нацистских преступников?
— Почему бы и нет? Израильский опыт показал высокую эффективность, и желающих пошутить в отношении Израиля сейчас крайне мало — особенно последние 20 лет.
Конечно, механизм был новый в то время, и многие нацистские преступники, совершая преступления, не боялись наказания. Они считали, что представители стран, где они нарушили закон, никогда их не достанут и не накажут.
Однако международный трибунал в Нюрнберге признал их официально преступниками и выдал ордер, который позволял этих людей разыскивать. Формально они были преступниками, нарушившими международные нормы права и национальные законодательства. Любое государство обязано было их задержать, арестовать.
После они попадали под израильское правосудие: спецслужбы страны не только их разыскивали, но иногда приводили приговор в исполнение.
Если мы вспомним Олимпиаду 1972 года, когда террористы захватили в Мюнхене израильскую команду, и спецслужбы Израиля отработали очень жестко в отношении этих преступников — желающих больше нет. Остались, конечно, горячие головы, но не в таком числе и масштабе.
России положительный опыт в этом направлении нужно использовать.
Если Буданов и другие украинские террористы будут осуждены не только российским правосудием, а и какими-то международными судебными инстанциями, то государства будут выдавать этих людей, либо оказывать всяческое содействие специальным службам по их задержанию.
 
ИнтервьюспецслужбыКирилл БудановГУР МОУтерроризмИзраильРоссияпреступленияобвиненияСК РФУкраина
 
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