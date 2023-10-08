https://ukraina.ru/20231008/1049972337.html

Подполковник ФСБ раскрыл, почему и с какой целью СК предъявил Буданову обвинение в терроризме

Подполковник ФСБ раскрыл, почему и с какой целью СК предъявил Буданову обвинение в терроризме - 08.10.2023 Украина.ру

Подполковник ФСБ раскрыл, почему и с какой целью СК предъявил Буданову обвинение в терроризме

Интерпол не будет проявлять никакой активности в отношении украинских граждан, обвиняемых российским правосудием в совершении любых преступлений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач

2023-10-08T05:15

2023-10-08T05:15

2023-10-08T05:15

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Следственный комитет России заочно предъявил обвинения высшему военному руководству Украины, обвинив главу ГУР Кирилла Буданова и трех командиров Украины в совершении терактов на территории России.В данном случае намного больше политического смысла, чем юридического. Национальное законодательство России предполагает наказание за преступления, совершенные в России, рассказал эксперт.Естественно, если граждане, которые разыскиваются по уголовным делам, когда-нибудь появятся на территории России (что маловероятно в текущей ситуации), то их привлекут к уголовной ответственности, добавил он.В случае предъявления обвинения Буданову Следственный комитет России выступил для россиян, которые видят, что любое преступление не должно остаться безнаказанным. Люди должны знать, что работа ведется, материал собирается и дальше, вероятно, будет подаваться в суд, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231006/1049922897.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ск рф, кирилл буданов, обвинение, терроризм, следствие, суд, преступления, главное управление разведки украины (гур), россия