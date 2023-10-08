Подполковник ФСБ раскрыл, почему и с какой целью СК предъявил Буданову обвинение в терроризме - 08.10.2023 Украина.ру
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Подполковник ФСБ раскрыл, почему и с какой целью СК предъявил Буданову обвинение в терроризме
Подполковник ФСБ раскрыл, почему и с какой целью СК предъявил Буданову обвинение в терроризме - 08.10.2023 Украина.ру
Подполковник ФСБ раскрыл, почему и с какой целью СК предъявил Буданову обвинение в терроризме
Интерпол не будет проявлять никакой активности в отношении украинских граждан, обвиняемых российским правосудием в совершении любых преступлений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач
2023-10-08T05:15
2023-10-08T05:15
новости
ск рф
кирилл буданов
обвинение
терроризм
следствие
суд
преступления
главное управление разведки украины (гур)
россия
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Следственный комитет России заочно предъявил обвинения высшему военному руководству Украины, обвинив главу ГУР Кирилла Буданова и трех командиров Украины в совершении терактов на территории России.В данном случае намного больше политического смысла, чем юридического. Национальное законодательство России предполагает наказание за преступления, совершенные в России, рассказал эксперт.Естественно, если граждане, которые разыскиваются по уголовным делам, когда-нибудь появятся на территории России (что маловероятно в текущей ситуации), то их привлекут к уголовной ответственности, добавил он.В случае предъявления обвинения Буданову Следственный комитет России выступил для россиян, которые видят, что любое преступление не должно остаться безнаказанным. Люди должны знать, что работа ведется, материал собирается и дальше, вероятно, будет подаваться в суд, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231006/1049922897.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, ск рф, кирилл буданов, обвинение, терроризм, следствие, суд, преступления, главное управление разведки украины (гур), россия
Новости, СК РФ, Кирилл Буданов, обвинение, терроризм, следствие, Суд, преступления, Главное управление разведки Украины (ГУР), Россия

Подполковник ФСБ раскрыл, почему и с какой целью СК предъявил Буданову обвинение в терроризме

05:15 08.10.2023
 
© ГУР МО УкраиныКирилл Буданов
Кирилл Буданов
© ГУР МО Украины
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Интерпол не будет проявлять никакой активности в отношении украинских граждан, обвиняемых российским правосудием в совершении любых преступлений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач
Следственный комитет России заочно предъявил обвинения высшему военному руководству Украины, обвинив главу ГУР Кирилла Буданова и трех командиров Украины в совершении терактов на территории России.
В данном случае намного больше политического смысла, чем юридического. Национальное законодательство России предполагает наказание за преступления, совершенные в России, рассказал эксперт.
Естественно, если граждане, которые разыскиваются по уголовным делам, когда-нибудь появятся на территории России (что маловероятно в текущей ситуации), то их привлекут к уголовной ответственности, добавил он.
"То, что сейчас происходит со стороны Украины, когда она объявляет наших граждан, военнослужащих и сотрудников трудового и пропагандистского фронтов, преступниками, имеет столько же эффекта, сколько мы имеем, обвиняя их в таких же правонарушениях", - подчеркнул Храпач.
В случае предъявления обвинения Буданову Следственный комитет России выступил для россиян, которые видят, что любое преступление не должно остаться безнаказанным. Люди должны знать, что работа ведется, материал собирается и дальше, вероятно, будет подаваться в суд, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Олимпийская эстафета в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
6 октября, 05:10
Досье для трибунала: аналитик объяснил, как британские пособники Буданова готовят украинских террористовВ ходе расследования СК РФ граждане Великобритании могут быть объявлены пособниками главы ГУР Кирилла Буданова, а сами материалы дела будут использованы в международном трибунале. Об этом в эксклюзивном интервью Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах, обозреватель РИА "Катюша" Дмитрий Ефимов
 
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