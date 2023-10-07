"На Украине в ближайшие месяцы будет много трагедий" - Азаров
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Пятая годовщина победы Майдана"
Украина в ближайшие месяцы переживёт много трагедий. Об этом 7 октября заявил премьер-министр Украины (2010 г.–2014 г.)Николай Азаров.
"Простому народу стоит подумать о своей безопасности, чтобы не стать инструментом в грязной политической игре киевского режима. Чтобы потом не оказалось, что половина трагедий – это дело рук определенных структур", - сообщил Азаров в своём ТГ-канале.
Оценивая предстоящий сезон, Азаров констатировал: "Украину ждёт суровая зима – у киевского режима не нашлось ни денег, ни времени на подготовку к холодам!"
Он также отметил, что в условиях СВО возросла уязвимость украинской энергосистемы. Киев не успел завершить подготовку к зиме, что по мнению Азарова "означает новые долгие ночи без света, тепла и воды и новые страдания для украинской экономики".
"По оценкам ООН, с начала конфликта генерирующие мощности Украины сократились примерно вдвое, - отметил Азаров. - Киевский режим уже начал готовить украинцев к тому, что этой зимой, в условиях ослабевающей поддержки союзников, условия будут гораздо более суровыми, чем в прошлом году".
Он также отметил, что в условиях СВО возросла уязвимость украинской энергосистемы. Киев не успел завершить подготовку к зиме, что по мнению Азарова "означает новые долгие ночи без света, тепла и воды и новые страдания для украинской экономики".
"По оценкам ООН, с начала конфликта генерирующие мощности Украины сократились примерно вдвое, - отметил Азаров. - Киевский режим уже начал готовить украинцев к тому, что этой зимой, в условиях ослабевающей поддержки союзников, условия будут гораздо более суровыми, чем в прошлом году".
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