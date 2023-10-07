"На Украине в ближайшие месяцы будет много трагедий" - Азаров - 07.10.2023 Украина.ру
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"На Украине в ближайшие месяцы будет много трагедий" - Азаров
"На Украине в ближайшие месяцы будет много трагедий" - Азаров - 07.10.2023 Украина.ру
"На Украине в ближайшие месяцы будет много трагедий" - Азаров
Украина в ближайшие месяцы переживёт много трагедий. Об этом 7 октября заявил премьер-министр Украины (2010 г.–2014 г.)Николай Азаров.
2023-10-07T12:58
2023-10-07T12:58
новости
украина
киев
сво
энергетика
коммунальное хозяйство
николай азаров
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"Простому народу стоит подумать о своей безопасности, чтобы не стать инструментом в грязной политической игре киевского режима. Чтобы потом не оказалось, что половина трагедий – это дело рук определенных структур", - сообщил Азаров в своём ТГ-канале.Оценивая предстоящий сезон, Азаров констатировал: "Украину ждёт суровая зима – у киевского режима не нашлось ни денег, ни времени на подготовку к холодам!"Он также отметил, что в условиях СВО возросла уязвимость украинской энергосистемы. Киев не успел завершить подготовку к зиме, что по мнению Азарова "означает новые долгие ночи без света, тепла и воды и новые страдания для украинской экономики"."По оценкам ООН, с начала конфликта генерирующие мощности Украины сократились примерно вдвое, - отметил Азаров. - Киевский режим уже начал готовить украинцев к тому, что этой зимой, в условиях ослабевающей поддержки союзников, условия будут гораздо более суровыми, чем в прошлом году".
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новости, украина, киев, сво, энергетика, коммунальное хозяйство, николай азаров
Новости, Украина, Киев, СВО, энергетика, коммунальное хозяйство, Николай Азаров

"На Украине в ближайшие месяцы будет много трагедий" - Азаров

12:58 07.10.2023
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Пятая годовщина победы Майдана"
П/к на тему: Пятая годовщина победы Майдана - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Украина в ближайшие месяцы переживёт много трагедий. Об этом 7 октября заявил премьер-министр Украины (2010 г.–2014 г.)Николай Азаров.
"Простому народу стоит подумать о своей безопасности, чтобы не стать инструментом в грязной политической игре киевского режима. Чтобы потом не оказалось, что половина трагедий – это дело рук определенных структур", - сообщил Азаров в своём ТГ-канале.
Оценивая предстоящий сезон, Азаров констатировал: "Украину ждёт суровая зима – у киевского режима не нашлось ни денег, ни времени на подготовку к холодам!"

Он также отметил, что в условиях СВО возросла уязвимость украинской энергосистемы. Киев не успел завершить подготовку к зиме, что по мнению Азарова "означает новые долгие ночи без света, тепла и воды и новые страдания для украинской экономики".

"По оценкам ООН, с начала конфликта генерирующие мощности Украины сократились примерно вдвое, - отметил Азаров. - Киевский режим уже начал готовить украинцев к тому, что этой зимой, в условиях ослабевающей поддержки союзников, условия будут гораздо более суровыми, чем в прошлом году".
- РИА Новости, 1920, 05.10.2023
5 октября, 13:53
Кличко снова напомнил о долге правительства перед отопительным сезономПравительство Украины до сих пор не погасило задолженность перед Киевом и другими городами накануне "отопительного сезона, который в нынешних условиях будет очень сложным". Об 5 октября заявил киевский градоначальник Виталий Кличко
 
НовостиУкраинаКиевСВОэнергетикакоммунальное хозяйствоНиколай Азаров
 
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