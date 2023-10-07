https://ukraina.ru/20231007/1049984895.html

"На Украине в ближайшие месяцы будет много трагедий" - Азаров

"На Украине в ближайшие месяцы будет много трагедий" - Азаров - 07.10.2023 Украина.ру

"На Украине в ближайшие месяцы будет много трагедий" - Азаров

Украина в ближайшие месяцы переживёт много трагедий. Об этом 7 октября заявил премьер-министр Украины (2010 г.–2014 г.)Николай Азаров.

2023-10-07T12:58

2023-10-07T12:58

2023-10-07T12:58

новости

украина

киев

сво

энергетика

коммунальное хозяйство

николай азаров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102277/33/1022773395_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68296990a7dbc3d4faff3bc8e11e25f2.jpg.webp

"Простому народу стоит подумать о своей безопасности, чтобы не стать инструментом в грязной политической игре киевского режима. Чтобы потом не оказалось, что половина трагедий – это дело рук определенных структур", - сообщил Азаров в своём ТГ-канале.Оценивая предстоящий сезон, Азаров констатировал: "Украину ждёт суровая зима – у киевского режима не нашлось ни денег, ни времени на подготовку к холодам!"Он также отметил, что в условиях СВО возросла уязвимость украинской энергосистемы. Киев не успел завершить подготовку к зиме, что по мнению Азарова "означает новые долгие ночи без света, тепла и воды и новые страдания для украинской экономики"."По оценкам ООН, с начала конфликта генерирующие мощности Украины сократились примерно вдвое, - отметил Азаров. - Киевский режим уже начал готовить украинцев к тому, что этой зимой, в условиях ослабевающей поддержки союзников, условия будут гораздо более суровыми, чем в прошлом году".

https://ukraina.ru/20231005/1049931046.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, сво, энергетика, коммунальное хозяйство, николай азаров