На возвращении Крыма Украине американцам лучше не настаивать - Guardian
11:05 07.10.2023 (обновлено: 11:06 07.10.2023)
США и НАТО заинтересованы в сохранении суверенитета Украины, но это не требует от президента США Джо Байдена поддерживать Киев в его притязаниях на Крым. Об этом говорится в статье обозревателя британской газеты Guardian Стивена Вертхайма
По словам журналиста, сохранение суверенитета Украины имеет большое значение для США. Они помогают "жертве явной агрессии, удерживают российские войска подальше от территории НАТО, защищают международное право" и показывают потенциальным захватчикам, "что преступление не окупается".
"В то же время Байден должен отметить, что ни одна из этих целей не требует от США поддержки попытки Украины освободить Крым", - пишет Вертхайм.
Прежний подход американцев, согласно которому Киев обещали вооружать "столько, сколько потребуется", себя уже исчерпал. Политическая поддержка "крупнейшего международного покровителя Украины" в ситуации отсутствие успехов ВСУ на фронте "не гарантирована". А перспектива возвращения Крыма, "который Россия захватила в 2014 году, где находится ключевая военно-морская база, и который может иметь достаточное значение для Владимира Путина для применения ядерного оружие в качестве последней отчаянной защиты", сейчас маловероятна.
Кроме того, по мнению Вертхайма, администрация Байдена должна добиваться прекращения войны с помощью дипломатических шагов "так же энергично, как она вооружает Украину".
"Байден должен ясно дать понять, что США будут продолжать удерживать Россию от завоевания Украины и уничтожения её суверенитета. Но что возвращение территории должно более тщательно взвешиваться с учетом ограниченности ресурсов, человеческих затрат и рисков эскалации", - резюмирует Вертхайм.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее неоднократно подчёркивал, что суверенитет России над Крымом и новыми российскими регионами обсуждению не подлежит. В настоящее время Россия не видит предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, а достижение неотменяемых целей спецоперации возможно только военным путём.
5 октября, 18:53"Украинский кризис не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть" - ПутинРоссия не устраивала госпереворот на Украине, ставший прологом к СВО и не начинала спецоперацию как конфликт из-за территорий. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.