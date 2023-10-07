https://ukraina.ru/20231007/1049983200.html

На возвращении Крыма Украине американцам лучше не настаивать - Guardian

На возвращении Крыма Украине американцам лучше не настаивать - Guardian - 07.10.2023 Украина.ру

На возвращении Крыма Украине американцам лучше не настаивать - Guardian

США и НАТО заинтересованы в сохранении суверенитета Украины, но это не требует от президента США Джо Байдена поддерживать Киев в его притязаниях на Крым. Об этом говорится в статье обозревателя британской газеты Guardian Стивена Вертхайма

2023-10-07T11:05

2023-10-07T11:05

2023-10-07T11:06

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По словам журналиста, сохранение суверенитета Украины имеет большое значение для США. Они помогают "жертве явной агрессии, удерживают российские войска подальше от территории НАТО, защищают международное право" и показывают потенциальным захватчикам, "что преступление не окупается".Прежний подход американцев, согласно которому Киев обещали вооружать "столько, сколько потребуется", себя уже исчерпал. Политическая поддержка "крупнейшего международного покровителя Украины" в ситуации отсутствие успехов ВСУ на фронте "не гарантирована". А перспектива возвращения Крыма, "который Россия захватила в 2014 году, где находится ключевая военно-морская база, и который может иметь достаточное значение для Владимира Путина для применения ядерного оружие в качестве последней отчаянной защиты", сейчас маловероятна.Кроме того, по мнению Вертхайма, администрация Байдена должна добиваться прекращения войны с помощью дипломатических шагов "так же энергично, как она вооружает Украину".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее неоднократно подчёркивал, что суверенитет России над Крымом и новыми российскими регионами обсуждению не подлежит. В настоящее время Россия не видит предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, а достижение неотменяемых целей спецоперации возможно только военным путём.

https://ukraina.ru/20231005/1049945023.html

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новости, россия, крым, сша, украина, сво