Вице-премьер России и глава ДНР открыли Центр технического творчества в Мариуполе

В ДНР от украинских обстрелов с 2014 года погибли 230 детей В Донецкой Народной Республике с 2014 года от украинских обстрелов погибли 230 детей, 821 получил ранения, сообщила 5 октября уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Об этом сообщили журналисты РИА Новости