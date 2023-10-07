Вице-премьер России и глава ДНР открыли Центр технического творчества в Мариуполе
© Раньше всех, ну почти телеграм-канал
© Раньше всех, ну почти телеграм-канал
Центр технического творчества "Кванториум" открыли 6 октября в Мариуполе чиновники республиканского и федерального уровней. Новый центр сможет обеспечить интеллектуальное творческое развитие 135 школьников.
"Кванториум" создан на базе бывшего детсада. В старом здании площадью 2000 кв. метров заменили почти всё, кроме стен, оснастили необходимым для детского технического творчества и облагородили прилегающую территорию.
Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным и председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым перерезали символическую красную ленточку. Они осмотрели "Кванториум" и пообщались с детьми и педагогами.