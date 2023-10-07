Вице-премьер России и глава ДНР открыли Центр технического творчества в Мариуполе - 07.10.2023 Украина.ру
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Вице-премьер России и глава ДНР открыли Центр технического творчества в Мариуполе
Вице-премьер России и глава ДНР открыли Центр технического творчества в Мариуполе - 07.10.2023 Украина.ру
Вице-премьер России и глава ДНР открыли Центр технического творчества в Мариуполе
Центр технического творчества "Кванториум" открыли 6 октября в Мариуполе чиновники республиканского и федерального уровней. Новый центр сможет обеспечить интеллектуальное творческое развитие 135 школьников.
2023-10-07T09:39
2023-10-07T09:39
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денис пушилин
марат хуснуллин
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"Кванториум" создан на базе бывшего детсада. В старом здании площадью 2000 кв. метров заменили почти всё, кроме стен, оснастили необходимым для детского технического творчества и облагородили прилегающую территорию.Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным и председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым перерезали символическую красную ленточку. Они осмотрели "Кванториум" и пообщались с детьми и педагогами.
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новости, днр, денис пушилин, марат хуснуллин, дети, молодежь, мариуполь, новые регионы рф
Новости, ДНР, Денис Пушилин, Марат Хуснуллин, дети, молодежь, Мариуполь, Новые регионы РФ

Вице-премьер России и глава ДНР открыли Центр технического творчества в Мариуполе

09:39 07.10.2023
 
© Раньше всех, ну почти телеграм-канал
© Раньше всех, ну почти телеграм-канал
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Центр технического творчества "Кванториум" открыли 6 октября в Мариуполе чиновники республиканского и федерального уровней. Новый центр сможет обеспечить интеллектуальное творческое развитие 135 школьников.
"Кванториум" создан на базе бывшего детсада. В старом здании площадью 2000 кв. метров заменили почти всё, кроме стен, оснастили необходимым для детского технического творчества и облагородили прилегающую территорию.
Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным и председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым перерезали символическую красную ленточку. Они осмотрели "Кванториум" и пообщались с детьми и педагогами.
Акция в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
5 октября, 15:11
В ДНР от украинских обстрелов с 2014 года погибли 230 детейВ Донецкой Народной Республике с 2014 года от украинских обстрелов погибли 230 детей, 821 получил ранения, сообщила 5 октября уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
 
НовостиДНРДенис ПушилинМарат ХуснуллиндетимолодежьМариупольНовые регионы РФ
 
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