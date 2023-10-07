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"Вы снискали заслуженное народное признание": Лукашенко поздравил Путина с днём рождения

"Вы снискали заслуженное народное признание": Лукашенко поздравил Путина с днём рождения - 07.10.2023 Украина.ру

"Вы снискали заслуженное народное признание": Лукашенко поздравил Путина с днём рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения, подчеркнув, что избранный им жизненный путь является ярким примером беззаветного служения Отечеству. Текст поздравления 7 октября опубликовала пресс-служба белорусского лидера

2023-10-07T08:48

2023-10-07T08:48

2023-10-07T08:48

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день рождения

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По словам Лукашенко, в Белоруссии высоко ценят вносимый Путиным вклад "в укрепление всеобъемлющих белорусско-российских связей, последовательную позицию относительно дальнейшего углубления межгосударственной интеграции".Он также пожелал своему российскому коллеге "доброго здоровья, неисчерпаемых жизненных сил, поддержки родных, близких и коллег в осуществлении намеченных целей в его многотрудной деятельности".

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, день рождения