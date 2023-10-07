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"Вы снискали заслуженное народное признание": Лукашенко поздравил Путина с днём рождения
"Вы снискали заслуженное народное признание": Лукашенко поздравил Путина с днём рождения - 07.10.2023 Украина.ру
"Вы снискали заслуженное народное признание": Лукашенко поздравил Путина с днём рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения, подчеркнув, что избранный им жизненный путь является ярким примером беззаветного служения Отечеству. Текст поздравления 7 октября опубликовала пресс-служба белорусского лидера
2023-10-07T08:48
2023-10-07T08:48
2023-10-07T08:48
новости
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
день рождения
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По словам Лукашенко, в Белоруссии высоко ценят вносимый Путиным вклад "в укрепление всеобъемлющих белорусско-российских связей, последовательную позицию относительно дальнейшего углубления межгосударственной интеграции".Он также пожелал своему российскому коллеге "доброго здоровья, неисчерпаемых жизненных сил, поддержки родных, близких и коллег в осуществлении намеченных целей в его многотрудной деятельности".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, день рождения
Новости, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, день рождения
"Вы снискали заслуженное народное признание": Лукашенко поздравил Путина с днём рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения, подчеркнув, что избранный им жизненный путь является ярким примером беззаветного служения Отечеству. Текст поздравления 7 октября опубликовала пресс-служба белорусского лидера
"Избранный Вами жизненный путь - это яркий и убедительный пример беззаветного служения Отечеству. Ваши патриотизм, уважение к многовековому историческому и культурному наследию своей страны, твёрдое отстаивание её интересов на международной арене снискали заслуженное народное признание", - говорится в поздравлении.
По словам Лукашенко, в Белоруссии высоко ценят вносимый Путиным вклад "в укрепление всеобъемлющих белорусско-российских связей, последовательную позицию относительно дальнейшего углубления межгосударственной интеграции".
"Уверен, наше традиционно открытое и доверительное общение будет способствовать динамичному развитию двусторонних отношений в духе подлинного союзничества и стратегического партнёрства", - подчеркнул президент Белоруссии.
Он также пожелал своему российскому коллеге "доброго здоровья, неисчерпаемых жизненных сил, поддержки родных, близких и коллег в осуществлении намеченных целей в его многотрудной деятельности".