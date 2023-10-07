"Вы снискали заслуженное народное признание": Лукашенко поздравил Путина с днём рождения - 07.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231007/1049981906.html
"Вы снискали заслуженное народное признание": Лукашенко поздравил Путина с днём рождения
"Вы снискали заслуженное народное признание": Лукашенко поздравил Путина с днём рождения - 07.10.2023 Украина.ру
"Вы снискали заслуженное народное признание": Лукашенко поздравил Путина с днём рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения, подчеркнув, что избранный им жизненный путь является ярким примером беззаветного служения Отечеству. Текст поздравления 7 октября опубликовала пресс-служба белорусского лидера
2023-10-07T08:48
2023-10-07T08:48
новости
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
день рождения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/11/1043673955_0:0:2603:1465_1920x0_80_0_0_6a0ff4d5ed53bfe7c0e13c45241bd3ed.jpg.webp
По словам Лукашенко, в Белоруссии высоко ценят вносимый Путиным вклад "в укрепление всеобъемлющих белорусско-российских связей, последовательную позицию относительно дальнейшего углубления межгосударственной интеграции".Он также пожелал своему российскому коллеге "доброго здоровья, неисчерпаемых жизненных сил, поддержки родных, близких и коллег в осуществлении намеченных целей в его многотрудной деятельности".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/11/1043673955_0:0:2603:1953_1920x0_80_0_0_6e9e1bfed6cb7dee5b206bbf44a77a62.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, день рождения
Новости, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, день рождения

"Вы снискали заслуженное народное признание": Лукашенко поздравил Путина с днём рождения

08:48 07.10.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения, подчеркнув, что избранный им жизненный путь является ярким примером беззаветного служения Отечеству. Текст поздравления 7 октября опубликовала пресс-служба белорусского лидера
"Избранный Вами жизненный путь - это яркий и убедительный пример беззаветного служения Отечеству. Ваши патриотизм, уважение к многовековому историческому и культурному наследию своей страны, твёрдое отстаивание её интересов на международной арене снискали заслуженное народное признание", - говорится в поздравлении.
По словам Лукашенко, в Белоруссии высоко ценят вносимый Путиным вклад "в укрепление всеобъемлющих белорусско-российских связей, последовательную позицию относительно дальнейшего углубления межгосударственной интеграции".
"Уверен, наше традиционно открытое и доверительное общение будет способствовать динамичному развитию двусторонних отношений в духе подлинного союзничества и стратегического партнёрства", - подчеркнул президент Белоруссии.
Он также пожелал своему российскому коллеге "доброго здоровья, неисчерпаемых жизненных сил, поддержки родных, близких и коллег в осуществлении намеченных целей в его многотрудной деятельности".
 
НовостиРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенкодень рождения
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:15Эксперт рассказал, как Россия заставила "воевать палками" ВСУ, расколотив ракетами все заводы на Украине
09:14Революция дронов и ужасающие потери. В Киеве задумались о цене войны
09:10Политолог рассказал, как Зеленский готовит распил денег на строительстве "военных" заводов на Украине
09:03Военный политолог о том, хватит ли у Черноморского флота сил, чтобы сдержать британцев
08:48"Вы снискали заслуженное народное признание": Лукашенко поздравил Путина с днём рождения
08:22На Западе назвали "аморальной" самоубийственную политику Украины
08:00ХТЗ: американский гигант сталинской индустриализации
07:51Словакия остановила военную помощь Киеву - СМИ
07:23Киев готовит подрыв Кременчугской ГЭС для провокации против России - источник
06:54МИД РФ: переброска британских Typhoon в Польшу ведёт к эскалации напряжённости
05:57В Истринском городском округе ПВО отразили атаку беспилотника - Собянин
05:33Украина в течение двух лет может потерять все основные танки - Forbes
04:37"Накидка" танков Т-90М "Прорыв-3" способна отклонять ракеты Javelin - источник
03:52Польша потребовала не приостановить, а отозвать жалобу Киева в ВТО
03:05Одессу сотрясают взрывы – СМИ
02:53США высылают двух российских дипломатов
02:51США готовят новый пакет военной помощи Киеву
02:25Кандидат в президенты США агитирует признать выбор жителей Донбасса
01:56Поляки признали что РФ не задействовала и половины своих возможностей в СВО
01:24Взрыв прогремел в Полтавской области
Лента новостейМолния