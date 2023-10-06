https://ukraina.ru/20231006/1049978020.html

Лукашенко: "Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий - холуи Вашингтона"

Лукашенко: "Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий - холуи Вашингтона" - 06.10.2023 Украина.ру

Лукашенко: "Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий - холуи Вашингтона"

Сотрудники МИД Польши уповают на победу оппозиции в своей стране, руководство которой "это полностью подконтрольные холуи Вашингтона", которое "ненавидят немцы". Об этом 6 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

2023-10-06T20:02

2023-10-06T20:02

2023-10-06T20:03

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Лукашенко прокомментировал парламентские выборы в соседней Польше. По его мнению, нынешнее руководство соседнего государства в своей политике предсказуемо, а на их возможную смену "надежда какая-то есть, что они все-таки голову в руки возьмут и будут работать на то, чтобы наладить отношения", сказал он."Кстати, такой позиции придерживаются и дипломаты Польши, и в том числе которые работают у нас. Они, надо отдать им должное, молодцы, понимают, что происходит. Но тоже - руки опустили, ждут выборов и говорят: "Если новые силы придут к власти, то есть надежда, что будет какая-то перезагрузка". На это можно надеяться. Но вы же видите: мы ни на что не надеемся, мы по максимуму готовимся к худшему варианту. Готовься к худшему, будет лучшее - хорошо", - добавил Лукашенко.Он рассказал, чем отличаются правящая в Польше партия "Право и справедливость" (ПиС) и их оппоненты из партии "Гражданская платформа" Дональда Туска. В сообщении президентской пресс-службы сказано: "По словам Александра Лукашенко, Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий - холуи Вашингтона, которые находятся у него на коротком поводке. Дональд Туск, напротив же, проевропейский политик. И есть надежда, что он будет действовать в интересах Европы, а не США".Говоря о нынешнем руководстве Польши, Лукашенко сказал: "Они хотят быть если не пупом, то пупком всей планеты. Они вооружаются. Уже всех напрягли. Немцы уже ненавидят руководство Польши. Возьмите реакцию французов. Дуда-Моравецкие заявляют, что они "изменят мир". Безумство! Это полностью подконтрольные холуи Вашингтона. Они увязли в этом. Обратной дороги нет. Хотя (я их знаю давно) они могут развернуться. Но, наверное, американцы не дураки - они их повязали намертво"."А то, что они начали эту возню с Украиной по поводу зерна, уже оскорбляют друг друга, это полный провал Варшавы. Хотя бы помолчали. То, что они накатывают на Украину, - это их провал. В этой ситуации рот надо зашить и молчать, а они начинают ляпать", - добавил Лукашенко.

https://ukraina.ru/20231003/1049883305.html

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