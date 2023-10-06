Лукашенко: "Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий - холуи Вашингтона" - 06.10.2023 Украина.ру
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Лукашенко: "Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий - холуи Вашингтона"
Лукашенко: "Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий - холуи Вашингтона" - 06.10.2023 Украина.ру
Лукашенко: "Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий - холуи Вашингтона"
Сотрудники МИД Польши уповают на победу оппозиции в своей стране, руководство которой "это полностью подконтрольные холуи Вашингтона", которое "ненавидят немцы". Об этом 6 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
2023-10-06T20:02
2023-10-06T20:03
новости
дуда
матеуш моравецкий
польша
парламентские выборы
союзное государство
белоруссия
россия
лукашенко
туск
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Лукашенко прокомментировал парламентские выборы в соседней Польше. По его мнению, нынешнее руководство соседнего государства в своей политике предсказуемо, а на их возможную смену "надежда какая-то есть, что они все-таки голову в руки возьмут и будут работать на то, чтобы наладить отношения", сказал он."Кстати, такой позиции придерживаются и дипломаты Польши, и в том числе которые работают у нас. Они, надо отдать им должное, молодцы, понимают, что происходит. Но тоже - руки опустили, ждут выборов и говорят: "Если новые силы придут к власти, то есть надежда, что будет какая-то перезагрузка". На это можно надеяться. Но вы же видите: мы ни на что не надеемся, мы по максимуму готовимся к худшему варианту. Готовься к худшему, будет лучшее - хорошо", - добавил Лукашенко.Он рассказал, чем отличаются правящая в Польше партия "Право и справедливость" (ПиС) и их оппоненты из партии "Гражданская платформа" Дональда Туска. В сообщении президентской пресс-службы сказано: "По словам Александра Лукашенко, Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий - холуи Вашингтона, которые находятся у него на коротком поводке. Дональд Туск, напротив же, проевропейский политик. И есть надежда, что он будет действовать в интересах Европы, а не США".Говоря о нынешнем руководстве Польши, Лукашенко сказал: "Они хотят быть если не пупом, то пупком всей планеты. Они вооружаются. Уже всех напрягли. Немцы уже ненавидят руководство Польши. Возьмите реакцию французов. Дуда-Моравецкие заявляют, что они "изменят мир". Безумство! Это полностью подконтрольные холуи Вашингтона. Они увязли в этом. Обратной дороги нет. Хотя (я их знаю давно) они могут развернуться. Но, наверное, американцы не дураки - они их повязали намертво"."А то, что они начали эту возню с Украиной по поводу зерна, уже оскорбляют друг друга, это полный провал Варшавы. Хотя бы помолчали. То, что они накатывают на Украину, - это их провал. В этой ситуации рот надо зашить и молчать, а они начинают ляпать", - добавил Лукашенко.
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новости, дуда, матеуш моравецкий, польша, парламентские выборы, союзное государство, белоруссия, россия, лукашенко, туск, зерновой конфликт, украина, сша, внешнее управление, мид, дипломаты
Новости, Дуда, Матеуш Моравецкий, Польша, парламентские выборы, Союзное государство, Белоруссия, Россия, Лукашенко, Туск, зерновой конфликт, Украина, США, внешнее управление, МИД, дипломаты

Лукашенко: "Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий - холуи Вашингтона"

20:02 06.10.2023 (обновлено: 20:03 06.10.2023)
 
© коллаж Украина.РуТуск Лукашенко
Туск Лукашенко
© коллаж Украина.Ру
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Сотрудники МИД Польши уповают на победу оппозиции в своей стране, руководство которой "это полностью подконтрольные холуи Вашингтона", которое "ненавидят немцы". Об этом 6 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Лукашенко прокомментировал парламентские выборы в соседней Польше. По его мнению, нынешнее руководство соседнего государства в своей политике предсказуемо, а на их возможную смену "надежда какая-то есть, что они все-таки голову в руки возьмут и будут работать на то, чтобы наладить отношения", сказал он.
"Кстати, такой позиции придерживаются и дипломаты Польши, и в том числе которые работают у нас. Они, надо отдать им должное, молодцы, понимают, что происходит. Но тоже - руки опустили, ждут выборов и говорят: "Если новые силы придут к власти, то есть надежда, что будет какая-то перезагрузка". На это можно надеяться. Но вы же видите: мы ни на что не надеемся, мы по максимуму готовимся к худшему варианту. Готовься к худшему, будет лучшее - хорошо", - добавил Лукашенко.

Он рассказал, чем отличаются правящая в Польше партия "Право и справедливость" (ПиС) и их оппоненты из партии "Гражданская платформа" Дональда Туска. В сообщении президентской пресс-службы сказано: "По словам Александра Лукашенко, Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий - холуи Вашингтона, которые находятся у него на коротком поводке. Дональд Туск, напротив же, проевропейский политик. И есть надежда, что он будет действовать в интересах Европы, а не США".

Говоря о нынешнем руководстве Польши, Лукашенко сказал: "Они хотят быть если не пупом, то пупком всей планеты. Они вооружаются. Уже всех напрягли. Немцы уже ненавидят руководство Польши. Возьмите реакцию французов. Дуда-Моравецкие заявляют, что они "изменят мир". Безумство! Это полностью подконтрольные холуи Вашингтона. Они увязли в этом. Обратной дороги нет. Хотя (я их знаю давно) они могут развернуться. Но, наверное, американцы не дураки - они их повязали намертво".
"А то, что они начали эту возню с Украиной по поводу зерна, уже оскорбляют друг друга, это полный провал Варшавы. Хотя бы помолчали. То, что они накатывают на Украину, - это их провал. В этой ситуации рот надо зашить и молчать, а они начинают ляпать", - добавил Лукашенко.
Президент Польши Анджей Дуда на Крымской платформе в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
3 октября, 20:39
Байден призвал помочь Украине и похвалил Дуду за "разумное поведение"Главной темой состоявшихся 3 октября переговоров президента США с лидерами G7, Евросоюза и генсеком НАТО стала ситуация на Украине. Об этом в своём аккаунте сообщил президент Польши Анджей Дуда.
 
НовостиДудаМатеуш МоравецкийПольшапарламентские выборыСоюзное государствоБелоруссияРоссияЛукашенкоТускзерновой конфликтУкраинаСШАвнешнее управлениеМИДдипломаты
 
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