Лукашенко рассказал, как правильно и неправильно ведёт себя Зеленский - 06.10.2023 Украина.ру
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Лукашенко рассказал, как правильно и неправильно ведёт себя Зеленский
Лукашенко рассказал, как правильно и неправильно ведёт себя Зеленский - 06.10.2023 Украина.ру
Лукашенко рассказал, как правильно и неправильно ведёт себя Зеленский
США определили Украину жертвой, пообещав ей максимальную поддержку, а украинские власти на эту роль согласились. Об этом 6 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
2023-10-06T18:09
2023-10-06T18:09
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владимир зеленский
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Во время рабочей поездки в Брестскую область Лукашенко посетил учебный объект Минобороны Белоруссии "Узел сопротивления" и прокомментировал российскую СВО. Он также высказался о медийном образе Владимира Зеленского как выпрашивающего помощь у других государств, попрошайки."Зеленский ведет себя абсолютно правильно", - сказал Лукашенко.По мнению белорусского лидера, конфликт на Украине был запланирован заранее и украинское руководство согласилось на роль жертвы в чужом сценарии."Видим, что Зеленский поступил неправильно: подставил целое государство, богатое, крепкое государство. Что дальше происходит: он до последнего украинца воюет. А они то, что обещали, или не вовремя делают, или не дают то, что обещают. Зеленский задает вопрос: "Как же так?" И Запад (европейцы и особенно) не выполняет договоренности, - поведал Лукашенко. - Поэтому Владимир Александрович им говорит: "Почему не делаете то, что обещали?" Он едет и от них требует. Правильно поступает? Правильно. Договоренность была".В официальном сообщении также сказано, что Лукашенко поручал Минобороны Белоруссии учесть опыт Украины в планировании обороны государственной границы. Целью мероприятий, ответил он, является демонстрация возможного неприемлемого ущерба тем, кто "плохо себя ведёт".
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новости, белоруссия, лукашенко, владимир зеленский, украина, государственная граница, союзное государство, сво, сша, внешнее управление
Новости, Белоруссия, Лукашенко, Владимир Зеленский, Украина, государственная граница, Союзное государство, СВО, США, внешнее управление

Лукашенко рассказал, как правильно и неправильно ведёт себя Зеленский

18:09 06.10.2023
 
© president.gov.ua / Перейти в фотобанкзеленский лукашенко
зеленский лукашенко
© president.gov.ua
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США определили Украину жертвой, пообещав ей максимальную поддержку, а украинские власти на эту роль согласились. Об этом 6 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Во время рабочей поездки в Брестскую область Лукашенко посетил учебный объект Минобороны Белоруссии "Узел сопротивления" и прокомментировал российскую СВО. Он также высказался о медийном образе Владимира Зеленского как выпрашивающего помощь у других государств, попрошайки.
"Зеленский ведет себя абсолютно правильно", - сказал Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, конфликт на Украине был запланирован заранее и украинское руководство согласилось на роль жертвы в чужом сценарии.
"Видим, что Зеленский поступил неправильно: подставил целое государство, богатое, крепкое государство. Что дальше происходит: он до последнего украинца воюет. А они то, что обещали, или не вовремя делают, или не дают то, что обещают. Зеленский задает вопрос: "Как же так?" И Запад (европейцы и особенно) не выполняет договоренности, - поведал Лукашенко. - Поэтому Владимир Александрович им говорит: "Почему не делаете то, что обещали?" Он едет и от них требует. Правильно поступает? Правильно. Договоренность была".

В официальном сообщении также сказано, что Лукашенко поручал Минобороны Белоруссии учесть опыт Украины в планировании обороны государственной границы. Целью мероприятий, ответил он, является демонстрация возможного неприемлемого ущерба тем, кто "плохо себя ведёт".
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17:31
Лукашенко намерен использовать опыт Украины и ЧВК "Вагнер" в обороне границыЗаблаговременно подготовить узлы сопротивления на направлениях вероятных атак границы Белоруссии поручил Александр Лукашенко. Об этом он заявил 6 октября, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
 
НовостиБелоруссияЛукашенкоВладимир ЗеленскийУкраинагосударственная границаСоюзное государствоСВОСШАвнешнее управление
 
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