https://ukraina.ru/20231006/1049976649.html
Лукашенко рассказал, как правильно и неправильно ведёт себя Зеленский
Лукашенко рассказал, как правильно и неправильно ведёт себя Зеленский - 06.10.2023 Украина.ру
Лукашенко рассказал, как правильно и неправильно ведёт себя Зеленский
США определили Украину жертвой, пообещав ей максимальную поддержку, а украинские власти на эту роль согласились. Об этом 6 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
2023-10-06T18:09
2023-10-06T18:09
2023-10-06T18:09
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лукашенко
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Во время рабочей поездки в Брестскую область Лукашенко посетил учебный объект Минобороны Белоруссии "Узел сопротивления" и прокомментировал российскую СВО. Он также высказался о медийном образе Владимира Зеленского как выпрашивающего помощь у других государств, попрошайки."Зеленский ведет себя абсолютно правильно", - сказал Лукашенко.По мнению белорусского лидера, конфликт на Украине был запланирован заранее и украинское руководство согласилось на роль жертвы в чужом сценарии."Видим, что Зеленский поступил неправильно: подставил целое государство, богатое, крепкое государство. Что дальше происходит: он до последнего украинца воюет. А они то, что обещали, или не вовремя делают, или не дают то, что обещают. Зеленский задает вопрос: "Как же так?" И Запад (европейцы и особенно) не выполняет договоренности, - поведал Лукашенко. - Поэтому Владимир Александрович им говорит: "Почему не делаете то, что обещали?" Он едет и от них требует. Правильно поступает? Правильно. Договоренность была".В официальном сообщении также сказано, что Лукашенко поручал Минобороны Белоруссии учесть опыт Украины в планировании обороны государственной границы. Целью мероприятий, ответил он, является демонстрация возможного неприемлемого ущерба тем, кто "плохо себя ведёт".
https://ukraina.ru/20231006/1049976034.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, лукашенко, владимир зеленский, украина, государственная граница, союзное государство, сво, сша, внешнее управление
Новости, Белоруссия, Лукашенко, Владимир Зеленский, Украина, государственная граница, Союзное государство, СВО, США, внешнее управление
Лукашенко рассказал, как правильно и неправильно ведёт себя Зеленский
США определили Украину жертвой, пообещав ей максимальную поддержку, а украинские власти на эту роль согласились. Об этом 6 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Во время рабочей поездки в Брестскую область Лукашенко посетил учебный объект Минобороны Белоруссии "Узел сопротивления" и прокомментировал российскую СВО. Он также высказался о медийном образе Владимира Зеленского как выпрашивающего помощь у других государств, попрошайки.
"Зеленский ведет себя абсолютно правильно", - сказал Лукашенко.
По мнению белорусского лидера, конфликт на Украине был запланирован заранее и украинское руководство согласилось на роль жертвы в чужом сценарии.
"Видим, что Зеленский поступил неправильно: подставил целое государство, богатое, крепкое государство. Что дальше происходит: он до последнего украинца воюет. А они то, что обещали, или не вовремя делают, или не дают то, что обещают. Зеленский задает вопрос: "Как же так?" И Запад (европейцы и особенно) не выполняет договоренности, - поведал Лукашенко. - Поэтому Владимир Александрович им говорит: "Почему не делаете то, что обещали?" Он едет и от них требует. Правильно поступает? Правильно. Договоренность была".
В официальном сообщении также сказано, что Лукашенко поручал Минобороны Белоруссии учесть опыт Украины в планировании обороны государственной границы. Целью мероприятий, ответил он, является демонстрация возможного неприемлемого ущерба тем, кто "плохо себя ведёт".