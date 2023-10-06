Зеленский вызвал головную боль заседающим в Гранаде лидерам ЕС - 06.10.2023 Украина.ру
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Зеленский вызвал головную боль заседающим в Гранаде лидерам ЕС
Зеленский вызвал головную боль заседающим в Гранаде лидерам ЕС - 06.10.2023 Украина.ру
Зеленский вызвал головную боль заседающим в Гранаде лидерам ЕС
Лидеры Евросоюза на неформальном саммите в испанской Гранаде озабочены "с одной из самых серьезных политических головных болей в отношении ключевого обязательства – как и когда приветствовать обременённую долгами и избитую Украину в ЕС". Об этом 6 октября пишет The Washington Times
2023-10-06T15:22
2023-10-06T15:22
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2 октября на неформальном саммите глав МИД Евросоюза в Киеве нынешнему руководству Украины была обещана поддержка. Вопрос о финансировании нужд украинской бюрократии был отложен до конца года. Зато была обещана моральная поддержка с перспективой расширения ЕС "от Лиссабона до Луганска". Обстоятельства изменились: прежние правила с правом вето были рассчитаны на дюжину государств, да и денег раньше хватало. Теперь же идея принятия в союз бедных стран "заставляет некоторых уже хвататься за ручной тормоз", сказано в публикации. Тем более, что "кроме Украины несколько стран западных Балкан и Молдавия также с растущим нетерпением стучатся в двери".
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постсоветское пространство, новости, испания, гранада (город, испания), владимир зеленский, ес, украина-ес, евроинтеграция, молдавия, балканы
постсоветское пространство, Новости, Испания, Гранада (город, Испания), Владимир Зеленский, ЕС, Украина-ЕС, евроинтеграция, Молдавия, Балканы

Зеленский вызвал головную боль заседающим в Гранаде лидерам ЕС

15:22 06.10.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Лидеры Евросоюза на неформальном саммите в испанской Гранаде озабочены "с одной из самых серьезных политических головных болей в отношении ключевого обязательства – как и когда приветствовать обременённую долгами и избитую Украину в ЕС". Об этом 6 октября пишет The Washington Times
2 октября на неформальном саммите глав МИД Евросоюза в Киеве нынешнему руководству Украины была обещана поддержка. Вопрос о финансировании нужд украинской бюрократии был отложен до конца года. Зато была обещана моральная поддержка с перспективой расширения ЕС "от Лиссабона до Луганска".
Обстоятельства изменились: прежние правила с правом вето были рассчитаны на дюжину государств, да и денег раньше хватало. Теперь же идея принятия в союз бедных стран "заставляет некоторых уже хвататься за ручной тормоз", сказано в публикации. Тем более, что "кроме Украины несколько стран западных Балкан и Молдавия также с растущим нетерпением стучатся в двери".
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Вчера, 20:28
Путин пожелал удачи Евросоюзу с Украиной: "Флаг в руки - и вперед!"Россия никогда не возражала против вступления Украины в европейское экономическое сообщество, так как не считает такую интеграцию представляющей военную угрозу. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.
 
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