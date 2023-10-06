https://ukraina.ru/20231006/1049968488.html

Зеленский вызвал головную боль заседающим в Гранаде лидерам ЕС

Зеленский вызвал головную боль заседающим в Гранаде лидерам ЕС - 06.10.2023 Украина.ру

Зеленский вызвал головную боль заседающим в Гранаде лидерам ЕС

Лидеры Евросоюза на неформальном саммите в испанской Гранаде озабочены "с одной из самых серьезных политических головных болей в отношении ключевого обязательства – как и когда приветствовать обременённую долгами и избитую Украину в ЕС". Об этом 6 октября пишет The Washington Times

2023-10-06T15:22

2023-10-06T15:22

2023-10-06T15:22

постсоветское пространство

новости

испания

гранада (город, испания)

владимир зеленский

ес

украина-ес

евроинтеграция

молдавия

балканы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/05/1049943002_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_cb0fcf44be0da4760f4352d6ef83e45f.jpg

2 октября на неформальном саммите глав МИД Евросоюза в Киеве нынешнему руководству Украины была обещана поддержка. Вопрос о финансировании нужд украинской бюрократии был отложен до конца года. Зато была обещана моральная поддержка с перспективой расширения ЕС "от Лиссабона до Луганска". Обстоятельства изменились: прежние правила с правом вето были рассчитаны на дюжину государств, да и денег раньше хватало. Теперь же идея принятия в союз бедных стран "заставляет некоторых уже хвататься за ручной тормоз", сказано в публикации. Тем более, что "кроме Украины несколько стран западных Балкан и Молдавия также с растущим нетерпением стучатся в двери".

https://ukraina.ru/20231005/1049946916.html

гранада (город, испания)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

постсоветское пространство, новости, испания, гранада (город, испания), владимир зеленский, ес, украина-ес, евроинтеграция, молдавия, балканы