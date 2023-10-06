https://ukraina.ru/20231006/1049953172.html

В Севастополе отражают атаки двух безэкипажных морских катеров - Развожаев

В Севастополе отражают атаки двух безэкипажных морских катеров - Развожаев - 06.10.2023 Украина.ру

В Севастополе отражают атаки двух безэкипажных морских катеров - Развожаев

Черноморский флот отражает в Севастополе атаки двух безэкипажных морских катеров. Об этом губернатор города-героя Михаил Развожаев 6 октября сообщает в своём телеграм-канале

2023-10-06T04:28

2023-10-06T04:28

2023-10-06T04:54

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Уточнённая информация об атаке была опубликована в канале губернатора в 3:52 (мск).Черноморский флот России – корабли и подлодки, играют значительную роль в Специальной военной операции (СВО) на территории Украины за счёт использования дальнобойных крылатых ракет. ВСУ регулярно пытаются нейтрализовать его работу с помощью ударов с моря и воздуха.Напомним, 22 сентября украинская армия атаковала штаб Черноморского флота в Севастополе. По данным министерства обороны, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести.

https://ukraina.ru/20231005/1049941124.html

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новости, россия, севастополь, михаил развожаев, морские беспилотники, атака, всу