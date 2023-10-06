В Севастополе отражают атаки двух безэкипажных морских катеров - Развожаев
04:28 06.10.2023 (обновлено: 04:54 06.10.2023)
Черноморский флот отражает в Севастополе атаки двух безэкипажных морских катеров. Об этом губернатор города-героя Михаил Развожаев 6 октября сообщает в своём телеграм-канале
Уточнённая информация об атаке была опубликована в канале губернатора в 3:52 (мск).
"Громкие звуки в районе Северного мола - это расчёты ППДО [противоподводно-диверсионного обеспечения] Черноморского флота. По предварительной информации: отражают атаку двух безэкипажных морских катеров", - написал Развожаев.
Черноморский флот России – корабли и подлодки, играют значительную роль в Специальной военной операции (СВО) на территории Украины за счёт использования дальнобойных крылатых ракет. ВСУ регулярно пытаются нейтрализовать его работу с помощью ударов с моря и воздуха.
Напомним, 22 сентября украинская армия атаковала штаб Черноморского флота в Севастополе. По данным министерства обороны, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести.