В Севастополе отражают атаки двух безэкипажных морских катеров - Развожаев - 06.10.2023 Украина.ру
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В Севастополе отражают атаки двух безэкипажных морских катеров - Развожаев
В Севастополе отражают атаки двух безэкипажных морских катеров - Развожаев - 06.10.2023 Украина.ру
В Севастополе отражают атаки двух безэкипажных морских катеров - Развожаев
Черноморский флот отражает в Севастополе атаки двух безэкипажных морских катеров. Об этом губернатор города-героя Михаил Развожаев 6 октября сообщает в своём телеграм-канале
2023-10-06T04:28
2023-10-06T04:54
новости
россия
севастополь
михаил развожаев
морские беспилотники
атака
всу
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Уточнённая информация об атаке была опубликована в канале губернатора в 3:52 (мск).Черноморский флот России – корабли и подлодки, играют значительную роль в Специальной военной операции (СВО) на территории Украины за счёт использования дальнобойных крылатых ракет. ВСУ регулярно пытаются нейтрализовать его работу с помощью ударов с моря и воздуха.Напомним, 22 сентября украинская армия атаковала штаб Черноморского флота в Севастополе. По данным министерства обороны, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести.
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новости, россия, севастополь, михаил развожаев, морские беспилотники, атака, всу
Новости, Россия, Севастополь, Михаил Развожаев, морские беспилотники, атака, ВСУ

В Севастополе отражают атаки двух безэкипажных морских катеров - Развожаев

04:28 06.10.2023 (обновлено: 04:54 06.10.2023)
 
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- РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Черноморский флот отражает в Севастополе атаки двух безэкипажных морских катеров. Об этом губернатор города-героя Михаил Развожаев 6 октября сообщает в своём телеграм-канале
Уточнённая информация об атаке была опубликована в канале губернатора в 3:52 (мск).

"Громкие звуки в районе Северного мола - это расчёты ППДО [противоподводно-диверсионного обеспечения] Черноморского флота. По предварительной информации: отражают атаку двух безэкипажных морских катеров", - написал Развожаев.

Черноморский флот России – корабли и подлодки, играют значительную роль в Специальной военной операции (СВО) на территории Украины за счёт использования дальнобойных крылатых ракет. ВСУ регулярно пытаются нейтрализовать его работу с помощью ударов с моря и воздуха.
Напомним, 22 сентября украинская армия атаковала штаб Черноморского флота в Севастополе. По данным министерства обороны, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести.
- РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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