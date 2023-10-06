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Трамп согласится временно стать спикером палаты представителей - Fox News

Трамп согласится временно стать спикером палаты представителей - Fox News - 06.10.2023 Украина.ру

Трамп согласится временно стать спикером палаты представителей - Fox News

Бывший президент США Дональд Трамп согласится на краткосрочную роль спикера Палаты представителей Конгресса ради "объединения" Республиканской партии, пока законодатели не определятся с другой кандидатурой на этот пост. Об этом 4 октября сообщает телекомпания Fox News

2023-10-06T02:49

2023-10-06T02:49

2023-10-06T02:50

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"Они спросили меня, соглашусь ли я занять этот [пост] на короткий срок ради партии, пока они не договорятся [о постоянной кандидатуре], - приводит телекомпания слова экс-президента.Политик подчеркнул, что если республиканцы не смогут прийти к консенсусу, он возьмёт на себя пост спикера "на короткий период в 30, 60 или 90 дней".Закон не запрещает избрания на этот пост человека, не являющийся членом палаты представителей, хотя в истории такого прецедента ещё не было. О своём желании видеть Трампа на посту спикера уже заявили несколько конгрессменов.Напомним, о своём намерении баллотироваться на пост спикера ранее объявили председатель юридического комитета Палаты представителей Джим Джордан (республиканец от штата Огайо) и представитель большинства в Палате представителей Стив Скализ (республиканец от штата Луизиана).Выборы спикера запланированы на 10 октября. Ожидается, что Трамп 9 октября прибудет в Вашингтон для участия во фракционной встрече республиканцев по этому вопросу.

https://ukraina.ru/20231004/1049903870.html

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новости, сша, дональд трамп, кевин маккарти, конгресс сша