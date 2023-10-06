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Трамп согласится временно стать спикером палаты представителей - Fox News
Трамп согласится временно стать спикером палаты представителей - Fox News - 06.10.2023 Украина.ру
Трамп согласится временно стать спикером палаты представителей - Fox News
Бывший президент США Дональд Трамп согласится на краткосрочную роль спикера Палаты представителей Конгресса ради "объединения" Республиканской партии, пока законодатели не определятся с другой кандидатурой на этот пост. Об этом 4 октября сообщает телекомпания Fox News
2023-10-06T02:49
2023-10-06T02:49
2023-10-06T02:50
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"Они спросили меня, соглашусь ли я занять этот [пост] на короткий срок ради партии, пока они не договорятся [о постоянной кандидатуре], - приводит телекомпания слова экс-президента.Политик подчеркнул, что если республиканцы не смогут прийти к консенсусу, он возьмёт на себя пост спикера "на короткий период в 30, 60 или 90 дней".Закон не запрещает избрания на этот пост человека, не являющийся членом палаты представителей, хотя в истории такого прецедента ещё не было. О своём желании видеть Трампа на посту спикера уже заявили несколько конгрессменов.Напомним, о своём намерении баллотироваться на пост спикера ранее объявили председатель юридического комитета Палаты представителей Джим Джордан (республиканец от штата Огайо) и представитель большинства в Палате представителей Стив Скализ (республиканец от штата Луизиана).Выборы спикера запланированы на 10 октября. Ожидается, что Трамп 9 октября прибудет в Вашингтон для участия во фракционной встрече республиканцев по этому вопросу.
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новости, сша, дональд трамп, кевин маккарти, конгресс сша
Новости, США, Дональд Трамп, Кевин Маккарти, Конгресс США
Трамп согласится временно стать спикером палаты представителей - Fox News
02:49 06.10.2023 (обновлено: 02:50 06.10.2023)
Бывший президент США Дональд Трамп согласится на краткосрочную роль спикера Палаты представителей Конгресса ради "объединения" Республиканской партии, пока законодатели не определятся с другой кандидатурой на этот пост. Об этом 4 октября сообщает телекомпания Fox News
"Они спросили меня, соглашусь ли я занять этот [пост] на короткий срок ради партии, пока они не договорятся [о постоянной кандидатуре], - приводит телекомпания слова экс-президента.
"Я делаю это не потому, что хочу. Я сделаю это, если будет необходимо, если они не смогут прийти к решению", - сказал Трамп.
Политик подчеркнул, что если республиканцы не смогут прийти к консенсусу, он возьмёт на себя пост спикера "на короткий период в 30, 60 или 90 дней".
Закон не запрещает избрания на этот пост человека, не являющийся членом палаты представителей, хотя в истории такого прецедента ещё не было. О своём желании видеть Трампа на посту спикера уже заявили несколько конгрессменов.
Напомним, о своём намерении баллотироваться на пост спикера ранее объявили председатель юридического комитета Палаты представителей Джим Джордан (республиканец от штата Огайо) и представитель большинства в Палате представителей Стив Скализ (республиканец от штата Луизиана).
Выборы спикера запланированы на 10 октября. Ожидается, что Трамп 9 октября прибудет в Вашингтон для участия во фракционной встрече республиканцев по этому вопросу.