ПВО не справляется: Минимум три региона Украины слышат взрывы
© Фото : Віталій Кличко / Telegramобломки дрона Герань-2 в Киеве
© Фото : Віталій Кличко / Telegram
В Одесской, Кировоградской и Черкасской областях прогремели мощные взрывы. Об этом сообщают украинские мониторинговые сообщества
По данным Воздушных сил Украины, российские ударные дроны "Герань" летят в направлении Николаевской, Кировоградской и Харьковской областей. В этих регионах ревёт воздушная тревога.
БПЛА русской армии работают несколькими группами на разных направлениях, пишет телеграм-канал "Readovka".
Сообщается, в том числе, о взрыве в Киеве. В столице тревога не объявлялась.
Российские ударные дроны "Герань" стали огромной проблемой для Вооружённых сил Украины, которые истратили почти все запасы боеприпасов противовоздушной обороны, передаёт телеграм-канал "Легитимный".
Сегодня украинское ПВО способна уничтожить лишь 5-7% БПЛА. Наряду с этим, в России наращивают производство "Гераней", которые продолжают успешно демилитаризировать Украину.
Ранее российское министерство обороны сообщало, что в районе населённого пункта Богдановка Кировоградской области ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и вооружения ВСУ.