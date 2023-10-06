ПВО не справляется: Минимум три региона Украины слышат взрывы - 06.10.2023 Украина.ру
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ПВО не справляется: Минимум три региона Украины слышат взрывы
ПВО не справляется: Минимум три региона Украины слышат взрывы - 06.10.2023 Украина.ру
ПВО не справляется: Минимум три региона Украины слышат взрывы
В Одесской, Кировоградской и Черкасской областях прогремели мощные взрывы. Об этом сообщают украинские мониторинговые сообщества
2023-10-06T01:51
2023-10-06T01:51
новости
украина
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По данным Воздушных сил Украины, российские ударные дроны "Герань" летят в направлении Николаевской, Кировоградской и Харьковской областей. В этих регионах ревёт воздушная тревога. БПЛА русской армии работают несколькими группами на разных направлениях, пишет телеграм-канал "Readovka". Сообщается, в том числе, о взрыве в Киеве. В столице тревога не объявлялась.Российские ударные дроны "Герань" стали огромной проблемой для Вооружённых сил Украины, которые истратили почти все запасы боеприпасов противовоздушной обороны, передаёт телеграм-канал "Легитимный". Сегодня украинское ПВО способна уничтожить лишь 5-7% БПЛА. Наряду с этим, в России наращивают производство "Гераней", которые продолжают успешно демилитаризировать Украину. Ранее российское министерство обороны сообщало, что в районе населённого пункта Богдановка Кировоградской области ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и вооружения ВСУ.
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новости, украина
Новости, Украина

ПВО не справляется: Минимум три региона Украины слышат взрывы

01:51 06.10.2023
 
© Фото : Віталій Кличко / Telegramобломки дрона Герань-2 в Киеве
обломки дрона Герань-2 в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Віталій Кличко / Telegram
Читать в
В Одесской, Кировоградской и Черкасской областях прогремели мощные взрывы. Об этом сообщают украинские мониторинговые сообщества
По данным Воздушных сил Украины, российские ударные дроны "Герань" летят в направлении Николаевской, Кировоградской и Харьковской областей. В этих регионах ревёт воздушная тревога.
БПЛА русской армии работают несколькими группами на разных направлениях, пишет телеграм-канал "Readovka".
Сообщается, в том числе, о взрыве в Киеве. В столице тревога не объявлялась.
Российские ударные дроны "Герань" стали огромной проблемой для Вооружённых сил Украины, которые истратили почти все запасы боеприпасов противовоздушной обороны, передаёт телеграм-канал "Легитимный".
Сегодня украинское ПВО способна уничтожить лишь 5-7% БПЛА. Наряду с этим, в России наращивают производство "Гераней", которые продолжают успешно демилитаризировать Украину.
Ранее российское министерство обороны сообщало, что в районе населённого пункта Богдановка Кировоградской области ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и вооружения ВСУ.
 
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01:51ПВО не справляется: Минимум три региона Украины слышат взрывы
01:24Жертвами взрыва БПЛА в Сирии стали 112 человек - Al Arabiya
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