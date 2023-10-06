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ПВО не справляется: Минимум три региона Украины слышат взрывы

ПВО не справляется: Минимум три региона Украины слышат взрывы - 06.10.2023 Украина.ру

ПВО не справляется: Минимум три региона Украины слышат взрывы

В Одесской, Кировоградской и Черкасской областях прогремели мощные взрывы. Об этом сообщают украинские мониторинговые сообщества

2023-10-06T01:51

2023-10-06T01:51

2023-10-06T01:51

новости

украина

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По данным Воздушных сил Украины, российские ударные дроны "Герань" летят в направлении Николаевской, Кировоградской и Харьковской областей. В этих регионах ревёт воздушная тревога. БПЛА русской армии работают несколькими группами на разных направлениях, пишет телеграм-канал "Readovka". Сообщается, в том числе, о взрыве в Киеве. В столице тревога не объявлялась.Российские ударные дроны "Герань" стали огромной проблемой для Вооружённых сил Украины, которые истратили почти все запасы боеприпасов противовоздушной обороны, передаёт телеграм-канал "Легитимный". Сегодня украинское ПВО способна уничтожить лишь 5-7% БПЛА. Наряду с этим, в России наращивают производство "Гераней", которые продолжают успешно демилитаризировать Украину. Ранее российское министерство обороны сообщало, что в районе населённого пункта Богдановка Кировоградской области ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и вооружения ВСУ.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина