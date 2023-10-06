Жертвами взрыва БПЛА в Сирии стали 112 человек - Al Arabiya - 06.10.2023 Украина.ру
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Жертвами взрыва БПЛА в Сирии стали 112 человек - Al Arabiya
Жертвами взрыва БПЛА в Сирии стали 112 человек - Al Arabiya - 06.10.2023 Украина.ру
Жертвами взрыва БПЛА в Сирии стали 112 человек - Al Arabiya
Не менее 100 человек погибли и более 125 получили ранения в результате атаки беспилотника на сирийскую военную академию в городе Хомсе. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya
2023-10-06T01:24
2023-10-06T01:25
новости
сирия
теракт
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Половина погибших – выпускники военных вузов. Удар пришёлся как раз на церемонию выпуска офицеров академии. По заявлению военных, атака была осуществлена “вооруженными террористическими организациями” с помощью “начинённых взрывчаткой беспилотников”. Главное командование армии и вооруженных сил осудило “трусливую, беспрецедентную” атаку и заявило, что “ответит полной силой”. Напомним, Сирийское правительство вернуло полный контроль над Хомсом, третьим по величине городом Сирии, в 2017 году.
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новости, сирия, теракт
Новости, Сирия, теракт

Жертвами взрыва БПЛА в Сирии стали 112 человек - Al Arabiya

01:24 06.10.2023 (обновлено: 01:25 06.10.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 56-й бригады надводных кораблей военно-морских сил Сирии
Военнослужащие 56-й бригады надводных кораблей военно-морских сил Сирии - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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Не менее 100 человек погибли и более 125 получили ранения в результате атаки беспилотника на сирийскую военную академию в городе Хомсе. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya
"Погибли более 100 человек, включая по меньшей мере 14 гражданских лиц", – говорится в сообщении.
Половина погибших – выпускники военных вузов. Удар пришёлся как раз на церемонию выпуска офицеров академии. По заявлению военных, атака была осуществлена “вооруженными террористическими организациями” с помощью “начинённых взрывчаткой беспилотников”.
Главное командование армии и вооруженных сил осудило “трусливую, беспрецедентную” атаку и заявило, что “ответит полной силой”.
Напомним, Сирийское правительство вернуло полный контроль над Хомсом, третьим по величине городом Сирии, в 2017 году.
 
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