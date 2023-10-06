https://ukraina.ru/20231006/1049952256.html

Жертвами взрыва БПЛА в Сирии стали 112 человек - Al Arabiya

Жертвами взрыва БПЛА в Сирии стали 112 человек - Al Arabiya - 06.10.2023 Украина.ру

Жертвами взрыва БПЛА в Сирии стали 112 человек - Al Arabiya

Не менее 100 человек погибли и более 125 получили ранения в результате атаки беспилотника на сирийскую военную академию в городе Хомсе. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya

2023-10-06T01:24

2023-10-06T01:24

2023-10-06T01:25

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сирия

теракт

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Половина погибших – выпускники военных вузов. Удар пришёлся как раз на церемонию выпуска офицеров академии. По заявлению военных, атака была осуществлена “вооруженными террористическими организациями” с помощью “начинённых взрывчаткой беспилотников”. Главное командование армии и вооруженных сил осудило “трусливую, беспрецедентную” атаку и заявило, что “ответит полной силой”. Напомним, Сирийское правительство вернуло полный контроль над Хомсом, третьим по величине городом Сирии, в 2017 году.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сирия, теракт