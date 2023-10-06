Жертвами взрыва БПЛА в Сирии стали 112 человек - Al Arabiya
01:24 06.10.2023 (обновлено: 01:25 06.10.2023)
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 56-й бригады надводных кораблей военно-морских сил Сирии
Не менее 100 человек погибли и более 125 получили ранения в результате атаки беспилотника на сирийскую военную академию в городе Хомсе. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya
"Погибли более 100 человек, включая по меньшей мере 14 гражданских лиц", – говорится в сообщении.
Половина погибших – выпускники военных вузов. Удар пришёлся как раз на церемонию выпуска офицеров академии. По заявлению военных, атака была осуществлена “вооруженными террористическими организациями” с помощью “начинённых взрывчаткой беспилотников”.
Главное командование армии и вооруженных сил осудило “трусливую, беспрецедентную” атаку и заявило, что “ответит полной силой”.
Напомним, Сирийское правительство вернуло полный контроль над Хомсом, третьим по величине городом Сирии, в 2017 году.