Юрий Кнутов раскрыл, как Украина применяет хитрую тактику спецназа Британии, чтобы измотать оборону РФ

Дмитрий Бабич: Запад понял, во что ввязался на Украине, поэтому требует жертву в виде украинской молодежи Если политики Запада прекратят боевые действия в пользу режима Зеленского, то им придется уйти в отставку. Потому что они сами столько хорошего наговорили про Зеленского и столько ужасного про Россию, что пути к отступлению, кроме как через отставку и позор, у них нет, считает журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич