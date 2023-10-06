Юрий Кнутов раскрыл, как Украина применяет хитрую тактику спецназа Британии, чтобы измотать оборону РФ
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске
Украина перешла к тактике британского спецназа и после "мясных штурмов" отправляет в атаку самые подготовленные подразделения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Украина решила сменить свою тактику наступления в зоне СВО. Сейчас ВСУ переходят к тактике британского спецназа SAS. То есть в "мясные штурмы" отправляют некоторое количество слабо подготовленных мобилизованных, цель которых - изматывать ВС РФ в обороне, рассказал эксперт.
Затем в бой идут наиболее подготовленные подразделения, которые пытаются пробиться на наиболее слабом участке, добавил он.
"Мы (ВС РФ. - Ред.) понимаем эту тактику и оказываем противодействие артиллерией и авиацией, но сделать это не всегда удается в силу того, что расстояние между нашими солдатами и украинскими маленькое, что усложняет применение этих средств поражения", - подчеркнул Кнутов.
Наиболее важными сейчас остаются три основных направления: ореховское, южно-донецкое (бывший Времевский выступ возле Угледара) и артемовское. Севернее Купянска российские десантники успешно давят противника и двигаются вперед, резюмировал собеседник издания.
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