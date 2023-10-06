Юрий Кнутов раскрыл, как Украина применяет хитрую тактику спецназа Британии, чтобы измотать оборону РФ - 06.10.2023 Украина.ру
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Юрий Кнутов раскрыл, как Украина применяет хитрую тактику спецназа Британии, чтобы измотать оборону РФ
Юрий Кнутов раскрыл, как Украина применяет хитрую тактику спецназа Британии, чтобы измотать оборону РФ - 06.10.2023 Украина.ру
Юрий Кнутов раскрыл, как Украина применяет хитрую тактику спецназа Британии, чтобы измотать оборону РФ
Украина перешла к тактике британского спецназа и после "мясных штурмов" отправляет в атаку самые подготовленные подразделения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-10-06T06:00
2023-10-06T06:00
новости
вс рф
всу
украина
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спецназ
великобритания
наступление
бои
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Украина решила сменить свою тактику наступления в зоне СВО. Сейчас ВСУ переходят к тактике британского спецназа SAS. То есть в "мясные штурмы" отправляют некоторое количество слабо подготовленных мобилизованных, цель которых - изматывать ВС РФ в обороне, рассказал эксперт.Затем в бой идут наиболее подготовленные подразделения, которые пытаются пробиться на наиболее слабом участке, добавил он.Наиболее важными сейчас остаются три основных направления: ореховское, южно-донецкое (бывший Времевский выступ возле Угледара) и артемовское. Севернее Купянска российские десантники успешно давят противника и двигаются вперед, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231005/1049913933.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вс рф, всу, украина, сво, спецназ, великобритания, наступление, бои, штурм
Новости, ВС РФ, ВСУ, Украина, СВО, спецназ, Великобритания, наступление, бои, штурм

Юрий Кнутов раскрыл, как Украина применяет хитрую тактику спецназа Британии, чтобы измотать оборону РФ

06:00 06.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске
Работа разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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Украина перешла к тактике британского спецназа и после "мясных штурмов" отправляет в атаку самые подготовленные подразделения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Украина решила сменить свою тактику наступления в зоне СВО. Сейчас ВСУ переходят к тактике британского спецназа SAS. То есть в "мясные штурмы" отправляют некоторое количество слабо подготовленных мобилизованных, цель которых - изматывать ВС РФ в обороне, рассказал эксперт.
Затем в бой идут наиболее подготовленные подразделения, которые пытаются пробиться на наиболее слабом участке, добавил он.
"Мы (ВС РФ. - Ред.) понимаем эту тактику и оказываем противодействие артиллерией и авиацией, но сделать это не всегда удается в силу того, что расстояние между нашими солдатами и украинскими маленькое, что усложняет применение этих средств поражения", - подчеркнул Кнутов.
Наиболее важными сейчас остаются три основных направления: ореховское, южно-донецкое (бывший Времевский выступ возле Угледара) и артемовское. Севернее Купянска российские десантники успешно давят противника и двигаются вперед, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Вчера, 05:03
Дмитрий Бабич: Запад понял, во что ввязался на Украине, поэтому требует жертву в виде украинской молодежиЕсли политики Запада прекратят боевые действия в пользу режима Зеленского, то им придется уйти в отставку. Потому что они сами столько хорошего наговорили про Зеленского и столько ужасного про Россию, что пути к отступлению, кроме как через отставку и позор, у них нет, считает журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
 
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