https://ukraina.ru/20231005/1049927763.html

Байден назначил на должность спецпрокурора США бывшего коллегу своего сына Хантера

Байден назначил на должность спецпрокурора США бывшего коллегу своего сына Хантера - 05.10.2023 Украина.ру

Байден назначил на должность спецпрокурора США бывшего коллегу своего сына Хантера

Офис специального прокурора занимается в том числе защитой осведомителей, сообщающих о политическом вмешательстве в расследование в отношении Хантера Байдена и его роли в украинской энергетической компании Burisma

2023-10-05T13:20

2023-10-05T13:20

2023-10-05T13:20

новости

джо байден

хантер байден

расследование

палата представителей когресса сша

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Президент США Джо Байден назначил руководителем Офиса специального прокурора США бывшего коллегу своего сына Хантера Байдена – юриста Хэмптона Деллинджера. Об этом 4 октября сообщило издание The Daily Signal.Деллинджер ранее работал вместе с Хантером Байденом в юридической фирме, представляющей украинскую энергетическую компанию Burisma. Теперь юрист возглавил ведомство, которое занимается защитой осведомителей, сообщающих о политическом вмешательстве в пятилетнее расследование в отношении президентского наследника."Этот шаг должен вызвать обеспокоенность, поскольку он происходит в то время, когда осведомители из налоговой службы и министерства юстиции подвергли критике достоверность многолетнего правительственного расследования в отношении Хантера Байдена", - цитирует издание комментарий председателя Палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймса Комера.По мнению Комера, решение президента Байдена назначить бывшего коллегу Хантера Байдена главой Офиса специального прокурора вызывает опасения, что он пытается защитить своего сына, а не информаторов.Назначение закадычного друга семьи Байден на должность главы Офиса специального прокурора, отвечающего за расследования репрессий в отношении информаторов в министерстве юстиции и налоговой службе, "не вселяет уверенности в том, что закон будет соблюдаться справедливо", добавил Джеймс Комер.Кандидатуру Деллинджера на новую должность должен утвердить Сенат США.По информации американских СМИ, Хэмптон Деллинджер был партнером вашингтонской юридической фирмы Boies Schiller Flexner LLP с мая 2013 по ноябрь 2020 года, когда Джо Байден победил на президентских выборах.Хантер Байден работал в той же юридической фирме юрисконсультом с 2010 по 2017 год, в то время как его отец был вице-президентом. В 2014 году младший Байден привлек Burisma в качестве клиента фирмы, одновременно заняв место в совете директоров украинской энергетической компании.В рамках процедуры импичмента президента Байдена, республиканцы в Палате представителей начали расследование того, знал ли президент о деловых операциях своего сына в зарубежных странах, включая Китай, Россию, Украину и Румынию, или извлекал ли из них выгоду.Дело BurismaМладший сын действующего президента США в 2014 году стал членом правления холдинга Burisma, занимавшегося добычей газа на Украине. Именно в этот же период Байден-старший начинает демонстрировать пристальное внимание к Украине. На все обвинения СМИ Байдены отвечали, что Хантер на Украине действует исключительно как частное лицо и что его бизнес не имеет никакого отношения к политике.Позднее стало известно, что Хантер занимался откровенным лоббизмом, продвигая на Украине интересы своей семьи и своих клиентов. При этом он избегал официальной регистрации как иноагент, которая требуется по законам США (закон FARA). Также сын уговаривал отца поехать в Киев ради лоббирования интересов местных олигархов.В отношении Burisma на Украине было заведено несколько уголовных дел, но ни одно из них так и не было доведено до конца. Из-за компании Burisma своего поста лишился генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, который утверждал, что его отставки от президента Виктора Ющенко требовал лично Джо Байден.В 2019 году тогдашний президент США Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского расследовать дело о махинациях Хантера Байдена на Украине. По итогам расследования выступил депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Ссылаясь на генпрокуратуру страны, он озвучил перед украинскими парламентариями сумму, полученную Хантером Байденом за время его деятельности в компании Burisma: 16,5 миллионов долларов.

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