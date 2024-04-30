https://ukraina.ru/20240430/1054821463.html

Неисправные F-16. Итоги 30 апреля на Украине

Неисправные F-16. Итоги 30 апреля на Украине - 30.04.2024 Украина.ру

Неисправные F-16. Итоги 30 апреля на Украине

В Воздушных силах ВСУ рассказали, как будут использовать неисправные истребители F-16

2024-04-30T18:50

2024-04-30T18:50

2024-04-30T18:50

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украина

россия

f-16

вооруженные силы украины

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Даже неисправные самолеты F-16 могут пригодиться Украине, в частности как "доноры" для ремонта других истребителей, заявил начальник службы связей с общественностью Воздушных сил майор Илья Евлаш в эфире телеканала "Прямой".Таким образом Евлаш ответил на вопрос, правда ли, что западные союзники могут передавать Украине, помимо прочего, ещё и неисправные самолеты-истребители F-16."Даже если это будут неисправные самолеты, они чрезвычайно необходимы. "Доноры" абсолютно адекватно практикуются в разных странах... Это нормальная практика, если одна из деталей не работает, остальные детали можно взять на применение, на замену других компонентов. Любые самолёты, даже такие, которые потеряли свою боеспособность, их можно использовать для ремонта и для других целей, которые будут определены командованием", - отметил Евлаш.В этот же день телеграм-канал "Милитарист" сообщил о том, что Украина может полчить не только F-16."Как сообщают французские спецслужбы, в России и Белоруссии ожидают поставки на Украину не только истребителей F-16, но также потенциально Mirage 2000D, Eurofighter Typhoons и Gripens. Если эти истребители прибудут массово, то, по оценкам белорусских аналитиков, они будут базироваться за пределами Украины, а не на украинских аэродромах, которые сильно уязвимы от российских воздушных ударов. Украинские аэродромы будут использоваться только для недолго размещения, чтобы противостоять обвинениям в нападениях на территорию России из воздушного пространства НАТО. Польские аэродромы в Жешуве, Ласке, Радоме, Повидзе и Кшесинах, а также румынские базы в Бакау, Бухаресте (база Анри Коанда), Кампия Турци, Констанце (база Михайл Когальницеану) и Фетеши были находятся под усиленным наблюдением", - указывалось в публикации.Ранее, 27 апреля, немецкое издание Business Insider сообщило о трудностях, с которыми встретятся эксплуатанты F-16 на Украине."Несмотря на то что F-16 за прошедшие полвека действовали в очень разных, порой крайне трудных условиях боевой обстановки, на Украине их ждет самое опасное поле боя, говорят бывшие американские пилоты", - сообщило издание.Так, некоторые американцы вспомнили "Бурю в пустыне" и сравнили Ирак с Россией."Когда началась „Буря в пустыне“, мы действовали, наверное, против третьей по величине армии в мире, у которой были очень сильные ВВС. Там была очень, очень трудная обстановка. Украинские F-16 против России — это будет, вне всяких сомнений, самый тяжелый сценарий, с которым наши истребители столкнутся нос к носу", — рассказал подполковник ВВС в отставке Джон Баум, налетавший на F-16 свыше 2 300 часов, и ныне работающий старшим научным сотрудником в Митчелловском институте аэрокосмических исследований.Как указало издание, среди угроз, с которыми столкнутся украинские F-16 — современные российские системы ПВО, такие как С-300, а также ультрасовременные С-400 и мощный авиапарк в составе Су-35 и МиГ-31, которые вооружены авиационными ракетами большой дальности Р-37 и оснащены мощными РЛС. Кроме того, F-16 американского производства будут ждать в небе самолеты дальнего радиолокационного обзора, способные обнаруживать воздушные цели за сотни километров."Существует множество способов обнаружить эти F-16", — заявил изданию военный аналитик и бывший лётчик морской авиации Бринн Таннехилл.Зенитно-ракетные комплексы из российского арсенала намного современнее и совершеннее тех систем ПВО, с которыми F-16 приходилось сталкиваться в прежних конфликтах: С-75, С-125 и "Куб", отметило издание."Русские применяют в конфликте на Украине самую современную технику", — заявил Таннехилл.По его словам, прежние противники США на Ближнем Востоке, такие как Ирак и Сирия, "обычно использовали устаревшую советскую технику, а их военные были не так хорошо обучены и оснащены", как сегодняшняя российская армия.В то же время издание сослалось на экспертов, заявивших, что F-16 станет для украинских военных ценным средством охоты на мощный российский арсенал ПВО, а также инструментом подавления и уничтожения авиации ПВО.У Украины уже есть поставленные США высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, способные поражать радары, но украинские самолёты советского производства не могут уничтожать цели такими ракетами. При этом, указал Business Insider, F-16 как раз был создан специально для того, чтобы осуществлять подобные пуски."У России, пожалуй, одна из самых мощных и передовых комплексных систем ПВО в мире. Но F-16 будет иметь возможность ориентироваться в обстановке и передавать информацию о ней остальным украинским войскам", — также заявил Баум.Этот самолёт сможет применять системы наведения на цель и ракеты HARM, нанося удары по российским РЛС.В то же время, по словам Баума, самой серьёзной проблемой для F-16 станет ограниченность оперативного пространства. После взлётаукраинские F-16 сразу будут попадать в зону досягаемости российских систем ПВО, не имея запаса нейтральной территории, откуда можно безопасно приближаться к боевому пространству."Украинских лётчиков будут обнаруживать еще до того, как они смогут применить свои тактические навыки", — рассказал Баум.Также издание сообщило о том, что F-16 создадут дополнительный эшелон украинской системы ПВО, которая в последние месяцы существенно ослабла, пока Украина ждала от американских законодателей утверждения пакета дополнительной помощи, который поможет Украине пополнить истощившиеся запасы вооружений, в т.ч. ракет-перехватчиков."В украинском арсенале уже есть авиационные ракеты AIM-9 Sidewinder и AIM-120, и Киев сможет оснастить ими свои F-16, чтобы осуществлять перехват российских одноразовых ударных беспилотников, крылатых ракет и истребителей-бомбардировщиков, которые сбрасывают на украинские войска корректируемые авиабомбы. Это поможет усилить имеющиеся у Киева средства ПВО, которые состоят из ЗРК советской эпохи и западных систем — таких как американские Patriot и NASAMS", - указывалось в публикации издании.Кроме того, ранее ряд СМИ и экспертов заявил, что F-16 Украина сможет применить для атаки на Крым. Именно с них планируют запускать переданные Западом британские и французские ракеты.

https://ukraina.ru/20240430/1054816427.html

https://ukraina.ru/20240429/1054813208.html

https://ukraina.ru/20240429/1054811121.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, f-16, вооруженные силы украины