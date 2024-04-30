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"Мы должны раскачивать сепаратизм в Европе" — военно-политический эксперт

"Мы должны раскачивать сепаратизм в Европе" — военно-политический эксперт - 30.04.2024 Украина.ру

"Мы должны раскачивать сепаратизм в Европе" — военно-политический эксперт

России необходимо разрабатывать планы революций в Европе, считает военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-04-30T18:00

2024-04-30T18:00

2024-04-30T18:00

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В 2022 году руководители Евросоюза полагали, что Россия развалится максимум через полгода ведения боевых действий на Украине, поэтому взялись за противостояние с Россией руками Украины, сказал эксперт.Россия не развалилась, но планы Европы не поменялись, поэтому Москве необходимо сделать так, чтобы квласти в европейских странах пришли люди, которые не были бы "карманными политиками американцев", считает он."Мы должны параллельно с СВО разрабатывать планы революции в Европе. Если европейцы пытаются спровоцировать беспорядки в России, мы должны делать то же самое.Нам надо снять уже эти белые перчатки. Мы должны использовать весь спектр мягкого и твердого оружия, которое у нас есть. Мы должны раскачивать сепаратизм в Европе. Ту же Италию можно расколоть на шесть разных стран. В Испании все еще хуже", — объяснил свою позицию Крапивник.Говоря об Испании, он напомнил о референдуме за независимость Каталонии. По словам эксперта, Мадрид подавлял волнения в этом регионе страны с помощью большого количества полицейских, употребляющих наркотики, и насилия.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру.

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2024

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новости, россия, европа, сша, станислав крапивник