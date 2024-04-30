"Мы должны раскачивать сепаратизм в Европе" — военно-политический эксперт - 30.04.2024 Украина.ру
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"Мы должны раскачивать сепаратизм в Европе" — военно-политический эксперт
"Мы должны раскачивать сепаратизм в Европе" — военно-политический эксперт - 30.04.2024 Украина.ру
"Мы должны раскачивать сепаратизм в Европе" — военно-политический эксперт
России необходимо разрабатывать планы революций в Европе, считает военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-04-30T18:00
2024-04-30T18:00
новости
россия
европа
сша
станислав крапивник
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В 2022 году руководители Евросоюза полагали, что Россия развалится максимум через полгода ведения боевых действий на Украине, поэтому взялись за противостояние с Россией руками Украины, сказал эксперт.Россия не развалилась, но планы Европы не поменялись, поэтому Москве необходимо сделать так, чтобы квласти в европейских странах пришли люди, которые не были бы "карманными политиками американцев", считает он."Мы должны параллельно с СВО разрабатывать планы революции в Европе. Если европейцы пытаются спровоцировать беспорядки в России, мы должны делать то же самое.Нам надо снять уже эти белые перчатки. Мы должны использовать весь спектр мягкого и твердого оружия, которое у нас есть. Мы должны раскачивать сепаратизм в Европе. Ту же Италию можно расколоть на шесть разных стран. В Испании все еще хуже", — объяснил свою позицию Крапивник.Говоря об Испании, он напомнил о референдуме за независимость Каталонии. По словам эксперта, Мадрид подавлял волнения в этом регионе страны с помощью большого количества полицейских, употребляющих наркотики, и насилия.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру.
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452
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новости, россия, европа, сша, станислав крапивник
Новости, Россия, Европа, США, Станислав Крапивник

"Мы должны раскачивать сепаратизм в Европе" — военно-политический эксперт

18:00 30.04.2024
 
© РИА Новости . Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанкВсеобщая забастовка в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне
Всеобщая забастовка в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Хавьер Луэнго
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России необходимо разрабатывать планы революций в Европе, считает военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
В 2022 году руководители Евросоюза полагали, что Россия развалится максимум через полгода ведения боевых действий на Украине, поэтому взялись за противостояние с Россией руками Украины, сказал эксперт.
Россия не развалилась, но планы Европы не поменялись, поэтому Москве необходимо сделать так, чтобы квласти в европейских странах пришли люди, которые не были бы "карманными политиками американцев", считает он.
"Мы должны параллельно с СВО разрабатывать планы революции в Европе. Если европейцы пытаются спровоцировать беспорядки в России, мы должны делать то же самое.
Нам надо снять уже эти белые перчатки. Мы должны использовать весь спектр мягкого и твердого оружия, которое у нас есть. Мы должны раскачивать сепаратизм в Европе. Ту же Италию можно расколоть на шесть разных стран. В Испании все еще хуже", — объяснил свою позицию Крапивник.
Говоря об Испании, он напомнил о референдуме за независимость Каталонии. По словам эксперта, Мадрид подавлял волнения в этом регионе страны с помощью большого количества полицейских, употребляющих наркотики, и насилия.
Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру.
 
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